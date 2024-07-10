微软给员工发iPhone 办公只能用苹果

微软公司证实，将从今年9月起要求中国的员工使用苹果手机登录办公系统，并称这是为了加强公司网络安全。而中国的一些政府部门去年就已禁止员工上班使用iPhone。

（德国之声中文网）据彭博社本周报道，微软公司已经通知其中国员工，从今年9月份开始，在登录办公电脑或手机时只能使用苹果公司的移动设备来验证身份。

随后许多媒体在引述这一报道时称，微软要求员工在工作中仅使用iPhone，此举实际上将安卓设备排除在工作场所之外。

彭博社获得的一份微软内部文件显示，这项措施是微软"全球安全未来计划"的一部分，旨在确保所有员工都使用微软的密码管理器和相应的应用程序。此举将影响中国大陆的数百名员工，以及微软香港的员工。

消息在中国网络上引起关注后，本周二（7月9日）微软对中国媒体做出回应。该公司一位发言人对新京报、第一财经等媒体表示，"Microsoft Authenticator（微软身份验证器）和Identity Pass（身份通行证）应用程序已正式在Apple App Store和 Google Play Store上架。微软希望为员工提供访问这些必要应用程序的途径。由于本地区（中国）无法使用Google移动服务，即向员工提供了例如 iOS 设备的选择。"

微软：弃用安卓选择iOS是出于安全考虑 图像来源: picture alliance/NurPhoto/A. Pohl

中国单位也禁用苹果

微软公司已通知中国的员工，任何使用安卓手机（包括华为或小米手机）的微软员工都将获得一部一次性购买的iPhone，微软将在中国多个中心提供iPhone供员工领取。

该公司解释这一做法的理由是，希望通过更可靠的安全认证系统加强企业的网络安全。值得注意的是，处于同样的考虑，中国官方此前也采取了类似做法。

自 2023 年以来，越来越多的中国政府机构和国企以安全问题为由下令员工停止携带包括iPhone在内的外国设备上班。

在中国智能手机市场上，占据份额最大的品牌是华为，苹果排名第五。华为手机拥有自己的操作系统--鸿蒙（HarmonyOS），迄今的版本同时支持鸿蒙和安卓应用。但计划今年内推出的鸿蒙5.0（HarmonyOS NEXT）将不支持安卓应用。德国IT新闻网站Heiser.de的报道认为， 这可能也是微软现在要求安全措施升级的一个考量。

不断进行即时的软件更新对电子设备的安全至关重要。由于谷歌应用商店在中国大陆无法使用，安卓用户不能以通常便捷的方式直接获取应用更新。中国的手机生产商则推出自己的应用商店提供软件和更新，但这些平台处于中国政府的管控之下。有分析认为，这也是美国公司要求中国的员工改用苹果手机的原因之一。

(综合报道)

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