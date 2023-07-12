 微软称中国黑客袭击西欧政府机构电邮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2023

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新闻广角

微软称中国黑客袭击西欧政府机构电邮

微软公司表示，一个来自中国的黑客组织入侵了与西欧国家政府机构相关的电子邮件账户，获取访问权限长达一个月的时间而未被发现。

美国微软公司表示，在长达大约一个月的时间里，被称为 “Storm-0558”的黑客组织获得了共约25个组织的电子邮件帐户的访问权限

美国微软公司表示，在长达大约一个月的时间里，被称为 “Storm-0558”的黑客组织获得了共约25个组织的电子邮件帐户的访问权限

（德国之声中文网）微软在周二（7月11日）发布的一篇博客文章中表示，位于中国的、被称为 “Storm-0558”的黑客组织专注于间谍活动和数据盗窃等行为。

该黑客组织获得了共有约有25个组织（包括政府机构）的电子邮件帐户以及与这些组织有关联的个人帐户的访问权限，占有时间长达大约一个月，直到有客户向微软投诉异常邮件活动。

负责网络安全的微软执行副总裁贝尔（Charlie Bell）另一篇博文中写道，据其评估，该黑客组织主要从事间谍活动，例如进入电子邮件系统收集情报。

该组织使用伪造的身份验证工具来访问个人电子邮件帐户。目前，微软已处理了此次攻击并通知了受影响的客户。

微软表示，正在与美国国土安全部、网络和基础设施安全局等机构合作，防范此类攻击，还表示将继续监视“Storm-0558”的活动。

“Storm-0558”是被发现的来自中国黑客的最新网络安全袭击。

上个月，谷歌旗下的网络安全公司麦迪安（Mandiant） 表示，疑似国家支持的中国黑客利用流行的电子邮件安全工具中的安全漏洞侵入了全球数百个公共和私营组织的网络。

今年早些时候，微软表示，国家支持的中国黑客一直以美国关键基础设施为目标，并可能为在未来发生危机时切断美国和亚洲国家之间关键通信打下基础。

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北京：美国才是网络窃密者

中国表示，美国也对中国进行网络间谍活动，入侵其大学和公司的计算机。

据中国官媒环球网报道，中国外交部发言人汪文斌在7月12日的例行记者会上表示，“美国是全球最大黑客帝国和网络窃密者”。他说，去年以来，中国及其他国家的网络安全机构陆续发布报告，“揭露了美国政府长期以来对中国实施网络攻击的情况，但美方迄今没有作出回应，美方应当尽快就有关的网络攻击行为作出交代，而不是散布虚假信息转移视线”。

（美联社）

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