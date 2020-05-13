微软拒绝向美警方提供面部识别软件

（德国之声中文网）继亚马逊和IBM之后，微软也拒绝向美国警方提供面部识别智能软件。该公司表示，目前不会将这种技术出售给警察当局，除非推出了相关的联邦法规。微软公司法律部主管史密斯（Brad Smith）在《华盛顿邮报》组织的一次活动上说，相关法律必须建立在保护人权的基础上。

亚马逊此前已宣布停止向警方提供其面部识别软件一年。 IBM则彻底退出此项交易。由于面部识别技术可以用来监视个人和歧视个别族群，因此在美国的广泛使用受到越来越多的批评。旧金山等城市已经禁止使用该软件。非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）遭警方暴力致死后，民权活动家担心，该程序可能导致示威期间有人遭非法逮捕。

看法对立

人脸识别利用摄像机或摄像头采集的人脸图像与数据库中的人脸进行比较以识别个人。支持者认为使用该技术可以更快地澄清刑事犯罪案件，但警方还可以他用。年初，Clearview AI公司设计的一款应用程序引起了轰动。该程序拥有一个从各网站搜集了数十亿照片的数据库。 Google、YouTube和Twitter要求该公司停止搜集照片。

自非裔美国人弗洛伊德在一次警察野蛮执法行动中死亡后，关于歧视黑人和其他少数族裔的公开辩论规模扩大,美国各地爆发反对种族主义的抗议活动。

李京慧/凝炼 (法新社、路透社、德新社)