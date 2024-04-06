微软报告：中国利用AI煽动美国内部分裂

（德国之声中文网）根据微软威胁分析中心（MTAC）的最新报告，中国正在加大力度利用人工智能生成的内容和虚假社交媒体账户，以煽动美国和其他国家地区的内部对立分裂。

该机构负责人克林特·瓦茨（Clint Watts）在周四晚间发布的一份报告中表示，北京方面已“加倍”力度锁定目标，旨在提升其影响力行动也日渐复杂化。

瓦茨在报告中表示：“中国正在利用虚假的社交媒体账户对选民进行民意调查，了解他们最大的分歧是什么，从而播下分裂的种子，并对美国总统选举的结果施加潜在影响，使其对自己有利。”

报告指出，中国增加了对人工智能生成内容的使用。相关行动持续在肯塔基州火车脱轨和毛伊岛山火等事件上“投机取巧”，以加剧民众对美国政府的不信任。

文中还写道，针对美国国内具有争议的内政话题的民意调查表明，在美国总统选举进入关键阶段之前，中国方面希望更多了解哪些美国选民支持什么问题或立场，以及哪些话题最具分歧性。

不过，该报告得出结论是，迄今为止，几乎没有证据表明这一施加影响力的行动成功地左右了美国舆论。

微软威胁分析中心去年年底曾发布报告称，与中国政府“有关联”的社交媒体账户曾利用虚假账户冒充美国选民，以影响2022年的美国中期选举。

AI生成内容被用于社交媒体

负责人瓦茨指出：“这一行动仍在继续，这些账户几乎只发布有关美国国内分歧问题的内容，例如全球变暖、美国边境政策、毒品、移民和种族矛盾等。”他指出，这些帖文使用了原创视频、表情包和信息图表，以及从其他知名政治账户回收的内容。

微软方面还发现人工智能生成内容的使用激增，这些内容被用来加强中国在网络上的影响力。瓦茨警告道：“随着今年世界各地举行重大选举，特别是印度、韩国和美国，我们估计中国会加强利用人工智能生成的内容，为其利益服务。”

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微软的报告还指出，朝鲜已开始利用人工智能窃取加密货币、攻击供应链并更有效地收集军事情报。



（法新社）

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