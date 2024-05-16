微软征询中国AI团队迁移意向

多家媒体报道，微软在中国的云计算和人工智能公司为数百名中国员工提供前往其它国家工作的机会。微软称，员工可以选择出国或留在中国。此举正值美国试图收紧人工智能领域的限制。

（德国之声中文网）《华尔街日报》引述知情人士称，微软在中国的云计算与人工智能公司考虑将部分员工迁出中国。

知情人士称，此次涉及的员工人数约为700-800人，多数是中国籍工程师。他们新近获得机会转移至美国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰等国工作。

一位知情人士表示，这些员工参与的是机器学习以及其它与云计算相关的工作。

报道称，此举正值拜登政府试图收紧人工智能领域的规定，以限制中国发展尖端人工智能的能力。白宫考虑制定新规，要求微软等美国云计算公司在向中国客户提供使用人工智能芯片的服务前，先获得许可证。

报道称，微软在中国云计算及人工智能的研究工作受到华盛顿的关注。该公司的亚太研发部分雇佣有约7000名员工，多数是在中国。

中国媒体也以微软AI团队"打包出国"为题报道了这一消息。据财新报道，微软方面表示，微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作。

澎湃新闻采访微软员工称，这是5月14日刚出的消息，要求在6月7日前回答去还是不去。也有员工表示，这是"变相裁员"，因为虽然可以选择不去，但对于继续留在公司的未来产生担忧。

（综合报道）

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