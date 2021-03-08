 微软安全漏洞 德国公家单位也被黑 | 科技环境 | DW | 09.03.2021

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科技环境

微软安全漏洞 德国公家单位也被黑

微软系统疑似遭到中国黑客袭击，德国6个公家单位成为“受灾户”，此外还有近6万服务器受波及。欧洲银行管理局也证实被黑。

Deutschland Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

DW.COM

消息人士此前表示，到目前为止，只有一小部分「受感染」的网络通过后门被入侵，但预计还会有更多黑客攻击出现。

据一位计算机安全专家透露，最近几天，至少3万个美国组织遭到一个“有异常侵略性”的中国网络间谍部门的黑客攻击。白宫表示，担心会有“大量受害者”。

微软2日表示，一个与中国政府有关的网络间谍组织正在利用其邮件服务器中的漏洞，从远端入侵微软客户的电邮信箱。微软称，这是黑客的惯用手法，受影响的客户遍及各大产业。

（德国之声中文网）微软日前公布旗下的电子邮件系统Exchange遭到黑客攻击。德国联邦信息安全办公室（BSI）周二表示，六个联邦机构也在“被黑”之列。但BSI并未公布受害机构名单。BSI称，目前已经向所有受到波及的机构提供协助。

该办公室指出，有关Exchange系统遭到黑客入侵的通报数字不断增加，建议用户尽速安装微软提供的安全更新。

微软上周通报，一个由中国政府支持的黑客组织利用微软旗下的电邮软件Microsoft Exchange Server中的安全漏洞，窃取其用户数据。微软表示，这个名为“Hafnium”的黑客团体锁定的目标主要为在美国的传染病研究机构、高等教育机构、律师事务所、国防承包商、政策智库和非政府组织。但中国政府驳斥了这项指控。

《世界报》引述总部设于波士顿的信息安全公司Rapid7分析，德国是除了美国之外受灾最严重的国家。欧洲银行管理局（EBA）周一也证实受到黑客攻击，但没有发现数据遭到窃取，目前正进一步调查中。EBA本周已加强其安全措施，为安全起见暂时将其邮件系统从网络离线。

联邦信息安全办公室上周将受威胁等级上调为最严重级别“红色警戒”。办公室发言人周一表示，“红色警戒”仍继续适用。该名发言人指出，BSI近期收到的通报及询问次数大幅增加，推测有大量德国机构受到影响。BSI指出，黑客可以利用微软系统中的安全漏洞窃取数据，或是在被入侵的系统中安全装恶意软件。

Symbolbild I Microsoft

微软表示中国黑客利用其系统漏洞窃取信息

由于担心邮件无法寄达或被黑客拦截，联邦信息安全办公室已通过传统邮寄方式，向已知受到黑客袭击的企业发出书面通知，建议其采取应对措施。该办公室表示，目前有超过9000家德国企业接获相关通知，但受到黑客攻击的实际用户数字应该远高于此。除了安装微软安全更新外，BSI也建议各企业密集检查系统中是否被安装恶意软件或遭到入侵。

此外，联邦信息安全办公室在周一发表的分析报告中引述搜寻引擎Shodan写道，微软安全漏洞可能导致约5.7万个德国服务器受到影响。

微软在3月2日发布安全公告，修补2013、2016和2019年版Exchange Server中的四个零日漏洞。微软发布漏洞补丁后，全球多个黑客组织立即对未及时修补漏洞的服务器发动攻击。

美国知名计算机安全专家布雷恩·克雷布斯(Brian Krebs)认为，黑客已长时间利用这个安全漏洞窃取信息。克雷布斯称，自2月底来，中国黑客在短短数日内就对超过3万各美国的邮件服务器进行攻击，全球可能有有数十万系统受害。

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