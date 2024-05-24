微软发布搭载AI功能的个人电脑

微软推出了一款具有人工智能（AI）功能的新型个人电脑（PC）。这家科技巨头表示，AI功能将直接在电脑设备上运行实现。

（德国之声中文网）微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）本周发布了一款新型个人电脑，该电脑在微软旗舰操作系统Windows中内置了生成式人工智能（AI）工具。

纳德拉在雷德蒙德发布会上表示，"我们正在推出一种全新的Windows个人电脑，旨在释放设备上AI的力量，"。

"我们把这种新类别称为'智能副驾驶+'（Copilot Plus)……这是有史以来速度最快、最支持AI功能的Windows个人电脑，"他补充道。

虽然Copilot是基于OpenAI的大型语言模型，但微软表示，新款AI个人电脑也将大量使用其自己开发的"小型语言模型"，这种小型语言模型旨在令个人电脑更加高效运行。

新型个人电脑将具备哪些AI工具？

Copilot Plus个人电脑上的AI功能将包括实时翻译、图像生成，以及通过使用聊天和简单提示实现与计算机互动的前沿能力，而不是点击文件或下拉菜单。

新功能还包括Windows Recall（"回顾"），赋予AI助手 "对用户个人虚拟活动的影像

记忆"能力（帮助用户根据记忆线索碎片快速直观地检索、找到此前在电脑上浏览过的内容或处理过的任务）。

这是朝着机器能够"立刻看见我们，听见我们，理解推理我们的意图和周遭环境"迈出的一步，纳德拉说道。

"我们正在步入一个新的时代 - 计算机不仅能理解我们，还能真正预测我们的需求和意图，"他补充道。

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新型电脑售价多少？

据微软介绍，AI功能将在电脑设备上运行实现，因此用户不必等待数据从远程数据中心发来或向其传送，也无需支付订阅费用。

微软还表示，Copilot将"很快"搭载ChatGPT制造商OpenAI的最新模型GPT-4o。

新型电脑起售价为1000美元（921欧元）。微软预计，考虑到市场对内置ChatGPT技术设备的需求，未来12个月预计将售出超过5000万台具备AI功能的个人电脑。

除微软自有品牌Surface外，微软主要合作伙伴宏基、华硕、戴尔、惠普、联想以及三星都将推出搭载Copilot功能的全新AI增强版个人电脑，并于6月18日正式开售。

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(美联社, 法新社, 路透社)

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