微软创始人遗产：世界最大飞机完成处女航

（德国之声中文网）世界上最大的飞机近日完成了首次升空飞行。这一庞然大物从莫哈韦航空基地起飞后，在美国加州的上空飞行了大约两个半小时。

Stratolaunch是微软联合创始人保罗·艾伦（Paul Allen）与美国电动汽车制造商特斯拉创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）共同计划建造的一架全球最大飞机。这架翼展总长度达117米的飞机比空中客车的A380要宽许多。飞机机身总长72.5米、高度15米、重约230吨。原本计划最快能于2016年开始进行飞行测试。保罗·艾伦2011年推出了建造这架飞机的计划，却没能等到它首飞的这一天，于2018年10月逝世。

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"在看一个足球场起飞和降落"

Stratolaunch采用双机体设计，内置6个引擎。在建造的过程中采用了许多老一代波音747飞机的零部件，比如发动机系统。观看过其首飞视频的网友表示："好像是在看一个足球场起飞和降落。"

这架飞机是按照运输机的用途来设计的，两个机身中间可容纳25万公斤的有效载荷，可运载火箭和卫星。按照设计规划，飞机能将火箭运送到3万英尺以上的高空发射，因而可以降低从地面直接发射火箭产生的高燃料成本。为了使飞机既坚固又轻巧，它主要由碳纤维材料制成。

飞机采用了许多老一代波音747的部件 包括引擎

航空业的"另一种可能"

同时也有可能被当作民用客机使用。飞机制造商"平流层发射系统公司(Stratolaunch Systems)"的首席执行官让·弗洛伊德(Jean Floyd)表示，"它可以提供给军事、私人公司甚至太空总署等需要进行太空飞行的单位一种更经济的进入太空方式，就如预订航空公司航班一样容易。"同时他声称有可能将这架飞机投入量产，为航空业提供"另一种可能"。

平流层发射运载者成功完成首飞后，将进入一系列的测试环节。在它正式投入使用前，还需得到美国联邦航空管理局(FAA)检查和认证，因此接下来几个月，还必须多次试飞。如果一切按照计划进行，它有望在明年发射第一颗卫星。

任琛/乐然（德新社、法新社）