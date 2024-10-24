微软：中国用网军干预美选 针对反中候选人

距离美国大选倒数不到2週，美国微软公司在最新报告中指出，俄罗斯、伊朗及中国都加大力道藉网络行动干预大选，包含黑客入侵、制作虚假影片、社群诽谤等做法，且越接近投票日，这些行动还可能进一步加剧。

（德国之声中文网）微软公司週三（10月23日）发布的报告以美国情报官员发布的内容为基础发出示警：随著美国总统大选迈向最后阶段，来自境外竞争对手的影响即将达到最高峰。盡管美国官员表示，选举基础设施的安全性能够抵御对手的任何攻击，但外国干预与影响力仍引发担忧。

微软威胁分析中心（MTAC）指出，俄罗斯特工正在加倍制作虚假影片，抹黑现任副总统、民主黨候選人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）的竞选活动；中国则将目标瞄准较低层级的选举，在网络上发布诽谤共和党内反中政治人物的内容，散布对民主制度不满及不信任的情绪。

过去几个月来，被称为“垃圾信息伪装”（Spamouflage）的中国行为者一直在利用虚假社群用户，攻击那些公开谴责中国的众议院共和党人。

美国总统大选倒数不到2週，部分地区已展开提前投票。 图像来源: Samuel Corum/Sipa USA/picture alliance

报告称，被针对的国会议员候选人包括阿拉巴马州众议员摩尔（Barry Moore）、田纳西州参议员布莱克本（Marsha Blackburn）、得州众議員麥考爾（Michael McCaul），以及佛罗里达州参议员卢比奥（Marco Rubio）。

摩尔在一份声明中批评北京“反犹”，“所以他们针对我和其他支持以色列的政治人物，并不奇怪”。

“中国已明确展现出将动用所有武器，其中也包括网络攻势，欲摧毁世界各地的民主体系。”摩尔认为，美国必须做好准备对抗中国，与以色列及台湾在一起。

卢比奥则指出：“中国变得越来越咄咄逼人……中国的目标是塑造美国在关键议题上的舆论，并针对特定候选人，特别是那些他们认为反华的候选人。”

中国驻美大使馆反驳称，美国官员、政界人士和媒体“指责中方利用新闻网站和社群媒体账号在美国散播所谓假信息”，但“中方无意、也不会干涉美国大选”，批评这些指控充满对中国的恶意猜测，中方坚决反对。

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俄罗斯散布民主党阵营假信息

微软在报告中也补充了先前的调查结果，顯示俄羅斯在网络上锁定的攻擊對象为卡玛拉·哈里斯，也表明克里姆林宫更倾向特朗普再次担任总统。

微软分析师发现，俄罗斯行为者组织“Storm-1516”在近几个月以来，持续制作由AI生成的内容，并制作影片散布有關卡玛拉·哈里斯的不实信息，其中一段影片是针對卡玛拉·哈里斯副手沃尔兹（Tim Walz）毫无根据的指控：一名自称为沃尔兹学生的人指控他性侵。该影片在短短不到24小时内，就在社群平台X上获得500万次观看。

此外，微软报告也称有另一俄罗斯行动者在制作与选举相关的虚假影片，而美国联邦调查局、福斯新闻（Fox News）和《连线》杂志（Wired）都成为企图欺骗的对象。

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伊朗的黑客行动

微软报告指出，伊朗政府近期的行动是透过黑客攻击并窃取特朗普竞选活动的机密资讯，将资料发送给早前参与拜登2024年竞选活动的官员，以及包括POLITICO在内的多家媒体。

另外，一个名为“棉花沙暴”（Cotton Sandstorm）的伊朗黑客组织也打算即刻对美国大选发起新的影响力攻势，该组织持续在找选举相关网站是否存在漏洞。

值得注意的是，棉花沙暴在2020年就曾企图影响美国大选，冒充美国极右翼组织“骄傲男孩”（Proud Boys），向美国选民发送威胁电子邮件。

微软威胁分析中心（MTAC）分析师瓦茨（Clint Watts）在报告中警告，各界必须特别关注选举日前后48小时，呼吁选民、政府机构、候选人和政党都必须对网络上的可疑活动保持警觉。

（美联社、路透社、POLITICO等）

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