 微软：中俄黑客图干预美国大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

微软：中俄黑客图干预美国大选

中国政府被认为支持拜登当选美国总统，但微软报告透露，拜登竞选团队成为中国黑客的攻击目标。

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

DW.COM

美国情报机关上周发表的报告没有点名中共采取行动干预美国大选，但美国国安顾问最新的发言直指「中国黑客」试图入侵美国选举系统。美国众议院议长认为国安顾问「画错重点」。

2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。

在美国司法部长巴尔的眼里，私人企业、好莱坞、教育机构等...几乎所有人都「短视近利」与中国靠拢，而这牺牲了美国自由与开放的价值。巴尔成为在国安顾问、联邦局长之后，近期第三位严正批评中国的美国高官。

据路透社报道，台湾调查局资安工作站周三对外通报称，中国骇客组织长期骇侵承接台湾政府机关资讯服务的供应商，进而对中央政府部会、地方政府等10个单位发动攻击。涉及6000余个政府邮件账号的5台邮件伺服器遭植入后门程式，已对资安造成重大威胁。

TikTok、微信和成千上万来自中国的App看似无害，其实夹带着恶意插件，而且巧妙隐藏了来源。手机用户该如何保护自己的信息不被侵害呢？

（德国之声中文网）美国科技公司微软（Microsoft Corp.）周四（10日）表示，有来自俄罗斯丶中国和伊朗的黑客，企图干预11月3日举行的美国总统大选。

微软发现中国黑客组织「锆」（Zirconium）自3月起，作出过千次攻击，近150帐户受影响。该组织曾利用竞选团队人员的非竞选活动电邮帐户，攻击民主党候选人拜登的竞选活动，但不成功；至少一名曾与特朗普政府有关的知名人士也遭到攻击。

学术机构也是中国黑客的目标，「锆」曾攻击超过15间大学的国际关系学者丶18个国际事务组织的帐户，包括智库组织大西洋理事会 (Atlantic Council)及史汀生中心(Stimson Center)。

俄「奇幻熊」卷土重来

俄罗斯方面，微软指黑客组织「奇幻熊」（Fancy Bear）过去一年企图入侵共和党和民主党的政治顾问公司丶压力团体及智库组织等200多个目标。

「奇幻熊」被认为隶属俄罗军方情报局（GRU），曾在2016年美国总统大选期间入侵民主党电邮。微软表示，俄罗斯黑客的手段比2016年有所演化，当年他们主要利用网络钓鱼（phishing）盗取资料，但近月改为自动生成密码强行登录，甚至还会刻意错开登录时间，以避开防盗侦测。

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

至於伊朗，微软指该国黑客组织「磷」（Phosphorus）在5丶6月期间，试图攻击白宫官员和特朗普选举团队人员的帐号，但无功而回。

负责客户安全的微软副总裁伯特（Tom Burt）在报告中指出，这次观察到的黑客攻击模式与以前一致，不仅针对候选人和竞选团队，还针对牵涉关键问题的顾问人员。

中国黑客主要是为了经济和政治利益收集情报，俄罗斯则倾向把窃取数据「武器化」，去破坏他国政府的稳定。微软没有评估哪方黑客对11月大选构成较大威胁，但网络专家一般相信，俄罗斯黑客最危险。

此前，路透社引述消息人士报导，微软最近向拜登主要竞选公关公司SKDKnickerbocker示警，指过去2个月来遭俄罗斯黑客锁定为目标。

拜登竞选团队发言人指，从竞选之初已预知会遭受黑客攻击，早有准备应对。特朗普竞选团队传讯总监默托（Tim Murtaugh）则回应:「特朗普会光明正大地击败拜登，我们不需要也不希望有任何外国干涉」。

俄罗斯克里姆林宫发言人否认干涉选举的指控，形容是「胡说八道」。

李澄欣/张慈（路透社/美联社）

相关内容

Großbritannein London Liu Xiaoming

大使推特点赞色情视频 中国驻英使馆指黑客恶搞 10.09.2020

中国驻英大使刘晓明的推特帐号一度显示给一个色情视频点赞后，中国驻英大使馆发表声明，称“有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特账号，大肆恶搞”，并敦促推特公司“认真调查，严肃处理”。

Symbolfoto I Briefwahlen in den USA

信函投票不靠谱？美情报官员反驳特朗普 27.08.2020

最近数月来，美国总统特朗普多次发表言论诋毁信函投票的可靠性，美国情报高官们并不认同总统的看法。不过他们承认有其他国家"高度关切"美国大选，并提到中国不希望特朗普连任。

USA Wahlkampfveranstaltung Trump in Tulsa

美国安顾问: 中国黑客攻击选举基础设施 10.08.2020

美国情报机关上周发表的报告没有点名中共采取行动干预美国大选，但美国国安顾问最新的发言直指「中国黑客」试图入侵美国选举系统。美国众议院议长认为国安顾问「画错重点」。

广告

媒体看中国

外国记者在华工作受到警方的严密监视

德语媒体：北京不懂外国驻华记者的价值

《新苏黎世报》指出，中国驱逐外国记者后，将会导致外国对中国的看法更加片面和单调。《曼海姆晨报》则感叹，国际奥委会让北京举办2022年冬奥会，将会成为与2008年奥运会一样的错误。  