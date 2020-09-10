微软：中俄黑客图干预美国大选

（德国之声中文网）美国科技公司微软（Microsoft Corp.）周四（10日）表示，有来自俄罗斯丶中国和伊朗的黑客，企图干预11月3日举行的美国总统大选。

微软发现中国黑客组织「锆」（Zirconium）自3月起，作出过千次攻击，近150帐户受影响。该组织曾利用竞选团队人员的非竞选活动电邮帐户，攻击民主党候选人拜登的竞选活动，但不成功；至少一名曾与特朗普政府有关的知名人士也遭到攻击。

学术机构也是中国黑客的目标，「锆」曾攻击超过15间大学的国际关系学者丶18个国际事务组织的帐户，包括智库组织大西洋理事会 (Atlantic Council)及史汀生中心(Stimson Center)。

俄「奇幻熊」卷土重来

俄罗斯方面，微软指黑客组织「奇幻熊」（Fancy Bear）过去一年企图入侵共和党和民主党的政治顾问公司丶压力团体及智库组织等200多个目标。

「奇幻熊」被认为隶属俄罗军方情报局（GRU），曾在2016年美国总统大选期间入侵民主党电邮。微软表示，俄罗斯黑客的手段比2016年有所演化，当年他们主要利用网络钓鱼（phishing）盗取资料，但近月改为自动生成密码强行登录，甚至还会刻意错开登录时间，以避开防盗侦测。

至於伊朗，微软指该国黑客组织「磷」（Phosphorus）在5丶6月期间，试图攻击白宫官员和特朗普选举团队人员的帐号，但无功而回。

负责客户安全的微软副总裁伯特（Tom Burt）在报告中指出，这次观察到的黑客攻击模式与以前一致，不仅针对候选人和竞选团队，还针对牵涉关键问题的顾问人员。

中国黑客主要是为了经济和政治利益收集情报，俄罗斯则倾向把窃取数据「武器化」，去破坏他国政府的稳定。微软没有评估哪方黑客对11月大选构成较大威胁，但网络专家一般相信，俄罗斯黑客最危险。

此前，路透社引述消息人士报导，微软最近向拜登主要竞选公关公司SKDKnickerbocker示警，指过去2个月来遭俄罗斯黑客锁定为目标。

拜登竞选团队发言人指，从竞选之初已预知会遭受黑客攻击，早有准备应对。特朗普竞选团队传讯总监默托（Tim Murtaugh）则回应:「特朗普会光明正大地击败拜登，我们不需要也不希望有任何外国干涉」。

俄罗斯克里姆林宫发言人否认干涉选举的指控，形容是「胡说八道」。

李澄欣/张慈（路透社/美联社）