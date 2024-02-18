微软:中俄等国利用AI完善黑客技术

（德国之声中文网）微软在其报告中称，他们已经发现来自俄罗斯军情机构、伊朗革命卫队、中国和朝鲜政府支持下的黑客团体，正在利用大语言模型以完善他们的黑客活动。这类计算机程序可以借助大量的文本数据，使其生成的文字听起来更像人类的回应。

微软公司宣布，他们将全面禁止有国家背景的黑客组织使用他们的人工智能产品。



微软的相关报道发布之前，微软公司负责用户安全事务的副主任波尔特（Tom Burt）对路透社表示："无论这类行为是否触犯了法律，是否违背了服务条款，我们都不愿意再让我们已经确认了的各类危险分子使用我们的技术。"



俄罗斯、朝鲜以及伊朗外交使团目前尚没有就媒体的置评请求做出回应。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇则表示，中国反对任何"对中国的无端污蔑和指责"，中方主张"安全、可靠、可控地使用人工智能技术，以增进人类共同福祉"。



国家背景的黑客团体已被发现利用人工智能工具从事网络间谍活动的说法，进一步加剧了人们对人工智能遭到滥用的担忧。过去一年以来，西方负责网络安全的高级官员一再警告称，不怀好意者正在滥用人工智能，但截至目前，已知案例却为数不多。



OpenAI网络安全负责人罗斯特德（Bob Rotsted）表示："这可能是人工智能公司首次就危险分子滥用人工智能的情形做出公开表态。"



OpenAI和微软公司认为，黑客利用其人工智能工具的水平目前仍处于"初始阶段"或"渐进过程"。微软公司负责用户安全事务的副主任波尔特（Tom Burt）表示，无论是在微软，还是OpenAI, 网络间谍目前都没有取得任何突破。



波尔特表示："我们确实看到，他们使用这项技术的方式方法和其他用户并没有区别。"

微软的报告中称，各个黑客团体使用大型语言模型的目的不尽相同。



微软公司表示，据信为俄罗斯军事情报机构GRU服务的黑客组织，利用语言模型对"乌克兰的常规军事行动中采用的卫星及雷达技术"进行研究。

微软表示，朝鲜黑客则利用语言模型生成文字，对区域专家展开网络"钓鱼行动"。伊朗黑客也会利用人工智能去生成能够以假乱真的电子邮件，例如，欺骗一些"著名女权人士"去访问一个设置了陷阱的网页。微软表示，受政府支持的中国黑客则利用大型语言模型去提出一些关于相互竞争的情报机关、网络安全机构或"知名人士"的问题。





波尔特和罗斯特德都拒绝回答有关黑客活动规模，以及多少账户被查封等具体问题。波尔特对微软公司对黑客组织的零容忍立场进行了辩护。他说："人工智能技术不但新颖，而且强大到令人难以置信。"



（路透社）

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