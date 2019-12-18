微妙的德中友好城市关系

德国有不少的城市和乡镇都和中国的城市建立起友好城市关系。不过，鉴于目前中国越来越严峻的人权状况，人们也不禁对这类交流的意义开始进行思考。
（德国之声中文网）今年9月的一个周末，科隆大教堂旁边的广场上树立起中国式的亭台、牌坊，天空中飘荡着纸风筝，广场上临时搭起的舞台上，儿童合唱团在演唱中国歌曲。原来这里是"中国节"的现场，游客可以在这里感受体会到中国颇具吸引力的方方面面。但是就在几步之遥，大赦国际组织搭建起另一个宣传平台，他们向过往的路人、游客介绍中国糟糕的人权现状。这后一幕在中国是见不到的。
半年来，中国的特别行政区香港一再爆发抗议北京不断加深对香港事务的干涉、特区基本法渐遭阉割的示威活动。上个月，美国《纽约时报》披露并分析了一批泄露的中国政府内部文件，这些文件概述了如何镇压新疆以穆斯林为主的少数民族的具体政策。然而，中国对维吾尔族少数民族的打压早就受到了西方国家的关注。最近，德国足球俱乐部科隆队暂停了在中国东北沈阳建立足球学院的计划。俱乐部会员理事会负责人穆勒-罗默（Stefan Muller-Romer）在接受《科隆城市报》采访提到相关事宜时将中国称作"全面监控的国家"、"彻头彻尾的独裁"、"大规模地忽视"人权。一个商业球队都可以做出这样的思考，那么一个有良知的城市可以去庆祝一个情绪欢快的"中国节"吗？还可以就像科隆和北京这样继续维持友好城市关系吗？
对话的空间
在回复德国之声的问询时，科隆市表示，"友好城市关系可以打开一片独立空间，这是对国家一级外交政策的补充"。城市间通过对话的方式交流城市一级的议题，"当然"也会谈到公民和人权价值。"中国节"不应该成为政治对话的平台。主办"中国节"的科隆商务公司和大赦国际为代表的批评者之间已经做出沟通和协调。
德国之声向德国多个同中国城市之间建立起友好城市关系的城市和乡镇都发出了相关问询，但得到的答复均与科隆市的答复类似。很多城市强调，越是政界高层商谈处理棘手话题的时候，就越是应该维护进行私人一级对话的可能性。杜塞尔多夫将这种形式称之为"草根外交"。与宁波结为友好城市的亚琛表示，市民间的对话"在政治上是一种不可小觑的元素"，"有时候它甚至具有惊人的启蒙作用的潜力"。与常州建立了友好城市关系的埃森也表示，"越是在政治大气候不是那么积极理想的时候，就更要维护好同友好城市之间的沟通与交流"，"双方都会非常珍视这样的努力"。
德国这些城市政府给出的回复中多是强调，友好城市关系主要涉及的是文化和教育等领域。它们当中，多数城市较少强调经济利益。同上海建立起友好城市关系的汉堡市将友好城市看作是"通往世界的大门"。大众汽车总部所在城市沃尔夫斯堡是同中国城市建立友好关系最多的德国城市。沃尔夫斯堡的姐妹城市包括大连、嘉定、佛山南海和长春。大众公司在这些城市都有生产线。根据网络数据库中的统计，中德友好城市关系总共有88对。
最新结成的友好城市
目前德国和中国之间最新结交的友好城市，可能是位于下萨克森州的小城林特尔恩 (Rinteln)同重庆下辖的潼南区。林特尔恩的人口数量为2.5万，潼南区人口总数达到95万。今年6月两地结为友好城市关系。当时林特尔恩市议会不少来自社民党和绿党的成员都反对这项伙伴关系，理由是对中国人权现状的担忧。最终市议会还是通过投票以微弱的优势批准了同潼南区的伙伴关系。
林特尔恩市支持倡导这项伙伴关系的自民党政治人物齐尔斯坦（Ralf Kirstan）在接受德国之声采访时说，西方对中国人权现状的看法存在部分的"扭曲"。他说："如果从一开始我就对中方的人员说，从西方的观点看中国人做错了什么，如果我训斥他们，那可能我自身得到一种满足感，可能我所代表的利益体获得满足感。""但实际上我们却什么也没有实现，"他说，"因为中方伙伴已经开始把耳朵捂起来了，那个国家的情况也不会发生任何改变。如果想开展有意义的对话，双方都应该平等对待。"
齐尔斯坦还说，社民党一名议员虽然投票反对同潼南区结为友好城市，但是这名议员还是表示，他愿意认识了解中国。
红线
2000年前后，德中两国间一下子结成了很多友好城市。在这些中国城市中，深圳不仅是一个众多高科技产业公司落户的城市，同时也是驻港部队轮换的内地驻地。今年8月，深圳举行特警反恐防暴演习，联系到一界之隔的香港当时已经连续出现了3个月的街头抗议，难免令人解读特警的演习并不是凭空而来。很多活跃人士早就担心，他们的民主运动迟早有一天会以流血的方式结束，就如同1989年在天安门广场上上演的那一幕一样。
纽伦堡国际关系局负责人绪尔格尔斯（Norbert Schürgers）说："如果军事行动从那里展开，我们的伙伴城市当然没有借口开脱。"纽伦堡是深圳的友好城市。绪尔格尔斯说："如果真的要是那样，我们肯定会说：'行了，到此为止吧。'"不过他不相信这种情况会发生。
在布拉格10月传出与北京解除姐妹市关系后，布拉格市议会周四 (12月13日) 无异议通过与台北市缔结姐妹市关系一案。 此举不仅承袭了布拉格市长贺瑞普 (Zdeněk Hřib) 过去一年来在与中台关系上的转变，也让捷克与中国关系的风波浮上台面。 (13.12.2019)