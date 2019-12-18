微妙的德中友好城市关系

（德国之声中文网）今年9月的一个周末，科隆大教堂旁边的广场上树立起中国式的亭台、牌坊，天空中飘荡着纸风筝，广场上临时搭起的舞台上，儿童合唱团在演唱中国歌曲。原来这里是"中国节"的现场，游客可以在这里感受体会到中国颇具吸引力的方方面面。但是就在几步之遥，大赦国际组织搭建起另一个宣传平台，他们向过往的路人、游客介绍中国糟糕的人权现状。这后一幕在中国是见不到的。

半年来，中国的特别行政区香港一再爆发抗议北京不断加深对香港事务的干涉、特区基本法渐遭阉割的示威活动。上个月，美国《纽约时报》披露并分析了一批泄露的中国政府内部文件，这些文件概述了如何镇压新疆以穆斯林为主的少数民族的具体政策。然而，中国对维吾尔族少数民族的打压早就受到了西方国家的关注。最近，德国足球俱乐部科隆队暂停了在中国东北沈阳建立足球学院的计划。俱乐部会员理事会负责人穆勒-罗默（Stefan Muller-Romer）在接受《科隆城市报》采访提到相关事宜时将中国称作"全面监控的国家"、"彻头彻尾的独裁"、"大规模地忽视"人权。一个商业球队都可以做出这样的思考，那么一个有良知的城市可以去庆祝一个情绪欢快的"中国节"吗？还可以就像科隆和北京这样继续维持友好城市关系吗？

科隆中国节

对话的空间

在回复德国之声的问询时，科隆市表示，"友好城市关系可以打开一片独立空间，这是对国家一级外交政策的补充"。城市间通过对话的方式交流城市一级的议题，"当然"也会谈到公民和人权价值。"中国节"不应该成为政治对话的平台。主办"中国节"的科隆商务公司和大赦国际为代表的批评者之间已经做出沟通和协调。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 科隆北京姊妹城市迎来30周年庆 1987年，科隆和北京正式缔结为友好城市。30个春秋过去，双方的官方交流和经济联系愈来愈频繁。继2012年和2014年举办中国节活动后，科隆大教堂旁再次张灯结彩，庆祝与北京缔结友好城市30周年。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 滴水穿石 30年前，北京作为中国的首都，本希望与西德首都缔结友好城市。但无论从面积还是人口来看，当时的西德首都波恩与北京的差距都过于悬殊。波恩的近邻，拥有百万人口的科隆于是担当起与北京缔结友好城市的重任，并成为第一个与中国城市缔结友好关系的西德城市。两德统一后，德国首都从波恩迁到柏林，但北京与科隆的友好城市关系仍然保留下来。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 来自东方的雄狮 近年来，科隆与北京的文化交流活动日益频繁。在科隆人引以自豪的盛大的狂欢节上，也出现了北京代表团的身影。科隆的中国节自然也少不了中国人的吉祥物：雄狮。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 亚洲美食 8月25日下午，为期三天的科隆中国节正式开幕。参观者可以在不同展台上领略中国的传统手工艺，品尝特色小吃。文化节也为当地的中国企业和商家提供了展示自己的平台。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 交流很重要 中国节开幕前一个月，大赦国际科隆分部呼吁取消庆典活动，原因是在诺贝尔和平奖得主刘晓波被关押至死，妻子刘霞被无端软禁的背景下，没有庆祝的理由。但科隆市长雷克表示，科隆市政府从未考虑过取消庆典活动，因为“城市伙伴关系中要考虑的不是国际政治，而是人与人之间的交流。”她强调，她本人和科隆市都利用同北京交流的机会开诚布公地就上述问题交换了意见。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 大赦国际等团体举行抗议 人权组织大赦国际和民主中国阵线举行抗议活动，悼念刘晓波，要求释放刘晓波遗孀刘霞、王炳章、朱虞夫、高智晟等政治犯。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 来自北京的歌舞表演 中国节上，气功爱好者们在大教堂前参加了表演和修炼，来自北京丰台和朝阳区的专业艺术团队献上了歌舞表演。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 中国文化的魅力 中国节为科隆市民们提供了又一次了解中国文化的机会。观众们对精彩的表演报以一次次热烈的掌声。

缔结友好城市30周年 科隆举办中国节 中国节带来了什么？ 华灯初上，参观者仍然络绎不绝。他们从中国节上看到了什么，了解到什么？中国制造的商品早就走入了德国人的生活。而对于中国的文化符号，许多人也不再感到陌生。



德国之声向德国多个同中国城市之间建立起友好城市关系的城市和乡镇都发出了相关问询，但得到的答复均与科隆市的答复类似。很多城市强调，越是政界高层商谈处理棘手话题的时候，就越是应该维护进行私人一级对话的可能性。杜塞尔多夫将这种形式称之为"草根外交"。与宁波结为友好城市的亚琛表示，市民间的对话"在政治上是一种不可小觑的元素"，"有时候它甚至具有惊人的启蒙作用的潜力"。与常州建立了友好城市关系的埃森也表示，"越是在政治大气候不是那么积极理想的时候，就更要维护好同友好城市之间的沟通与交流"，"双方都会非常珍视这样的努力"。

杜塞尔多夫

德国这些城市政府给出的回复中多是强调，友好城市关系主要涉及的是文化和教育等领域。它们当中，多数城市较少强调经济利益。同上海建立起友好城市关系的汉堡市将友好城市看作是"通往世界的大门"。大众汽车总部所在城市沃尔夫斯堡是同中国城市建立友好关系最多的德国城市。沃尔夫斯堡的姐妹城市包括大连、嘉定、佛山南海和长春。大众公司在这些城市都有生产线。根据网络数据库中的统计，中德友好城市关系总共有88对。

最新结成的友好城市

目前德国和中国之间最新结交的友好城市，可能是位于下萨克森州的小城林特尔恩 (Rinteln)同重庆下辖的潼南区。林特尔恩的人口数量为2.5万，潼南区人口总数达到95万。今年6月两地结为友好城市关系。当时林特尔恩市议会不少来自社民党和绿党的成员都反对这项伙伴关系，理由是对中国人权现状的担忧。最终市议会还是通过投票以微弱的优势批准了同潼南区的伙伴关系。

林特尔恩市支持倡导这项伙伴关系的自民党政治人物齐尔斯坦（Ralf Kirstan）在接受德国之声采访时说，西方对中国人权现状的看法存在部分的"扭曲"。他说："如果从一开始我就对中方的人员说，从西方的观点看中国人做错了什么，如果我训斥他们，那可能我自身得到一种满足感，可能我所代表的利益体获得满足感。""但实际上我们却什么也没有实现，"他说，"因为中方伙伴已经开始把耳朵捂起来了，那个国家的情况也不会发生任何改变。如果想开展有意义的对话，双方都应该平等对待。"

齐尔斯坦还说，社民党一名议员虽然投票反对同潼南区结为友好城市，但是这名议员还是表示，他愿意认识了解中国。

红线

2000年前后，德中两国间一下子结成了很多友好城市。在这些中国城市中，深圳不仅是一个众多高科技产业公司落户的城市，同时也是驻港部队轮换的内地驻地。今年8月，深圳举行特警反恐防暴演习，联系到一界之隔的香港当时已经连续出现了3个月的街头抗议，难免令人解读特警的演习并不是凭空而来。很多活跃人士早就担心，他们的民主运动迟早有一天会以流血的方式结束，就如同1989年在天安门广场上上演的那一幕一样。

纽伦堡国际关系局负责人绪尔格尔斯（Norbert Schürgers）说："如果军事行动从那里展开，我们的伙伴城市当然没有借口开脱。"纽伦堡是深圳的友好城市。绪尔格尔斯说："如果真的要是那样，我们肯定会说：'行了，到此为止吧。'"不过他不相信这种情况会发生。