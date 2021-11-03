德语媒体：网络科技脱钩 中美步步走向"离婚"

抖音海外版TikTok面临在美国被禁或被出售的风险，与此同时，《商报》注意到，其母公司字节跳动在中国的日子也不好过。中国网民指责其向美国政府让步。《法兰克福汇报》文章由TikTok风波谈到美中技术纠纷的升级以及美国政府在网络及高科技领域和中国"脱钩"的愿望。