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微博

微博客（MicroBlog）的简称，是用户获取、分享信息的平台。

推特（twitter）是最早、最广为人知的微博客平台之一，提供即时信息，供用户获取和分享信息。中国的微博发展较晚，但速度惊人。新浪微博，搜狐微博，腾讯微博，微信在几年之内用户群迅速壮大，已经成为中国网民使用最普遍的社交媒体。

(200121) -- MELBOURNE, Jan. 21, 2020 (Xinhua) -- Peng Shuai of China reacts during the women's singles first round match against Hibino Nao of Japan at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia on Jan. 21, 2020. (Photo by Bai Xue/Xinhua)

彭帅事件真相扑朔迷离 专家：共产党不许人们议论 03.11.2021

微博周二晚间广传中国网球选手彭帅发的帖子截图，文章内彭帅称自己与中国前副总理张高丽发生性关系，但相关内容与关键字随即在微博上消失。女权人士认为，中国政府打压力道之所以这麽强，是因为案件涉及前政府高官。
01.10.2021 Movie goers pass by promotion boards for a Korean War movie The Battle of Lake Changjin at a cinema in Beijing, China, Friday, Oct. 1, 2021. China saw a major dip in travel over the past week's National Day vacation. People staying home appeared to have chosen the cinema instead, with a patriotic Korean War film taking in more than 3.45 billion yuan ($535 million) at the box office. (AP Photo/Ng Han Guan)

因发表“侮辱英烈”言论 媒体人罗昌平被刑拘 08.10.2021

中国国产电影《长津湖》的热映在网上掀起有关中美朝鲜战争的讨论。知名媒体人罗昌平在公开质疑这场战争的正义性后遭到刑拘，其微博也被封禁。
Fans attend a night of heavy metal concerts at Omni Space following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Beijing, China, August 14, 2020. Picture taken August 14, 2020. REUTERS/Thomas Peter

整治“饭圈” 中国社群平台将联合惩戒违规账号 11.09.2021

继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。
--FILE--A netizen browses an online image of Weibo, the Twitter-like microblogging service of Sina.com, in Shanghai, China, 21 January 2016. Chinese social media giant Sina Weibo removed or blocked gay-themed content on Friday (13 April 2018) as part of a campaign to purify the online environment, but has triggered controversy. The main targets include pornographic, violent and gay-themed cartoons, pictures, videos and articles, as well as content such as slash, gay, boys love and gay fictional stories, according to a notice posted by the administration account of Sina Weibo, the Chinese Twitter-like platform with more than 392 million active monthly users. The three-month campaign is intended to further make a clean and harmonious community environment and is based on laws and regulations, such as the Cyber Security Law, Sina said. Foto: Wang Yadong/Imaginechina/dpa |

网友抱怨疫苗遭威胁 微博监督员被禁言  30.08.2021

中国社交媒体微博上，一位对国产疫苗表达质疑的用户被封号。网友的追踪讨论显示，其实问题出在微博的“社区监督员”身上。微博决定将这位监督员清退、禁言。
Chinese singer and actor Kris Wu or Wu Yifan arrives on the red carpet for the 2017 Weibo Awards ceremony in Beijing, China, 18 January 2018. Chinese stars glam up 2017 Weibo Awards in Beijing PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY pbu741260_12

中国男星吴亦凡遭控诱姦少女 「女生帮助女生」成网路热搜 20.07.2021

中国知名男星吴亦凡陷入桃色丑闻，遭指控「诱姦未成年少女」。一时之间在中国互联网掀起巨浪，#Girls help girls （女生帮助女生）成为热搜词，展现中国女性网民的团结互助。
View of the closed mobile factory of Japanese consumer electronics maker Sony in Beijing, China, 15 April 2019. Japanese consumer electronics maker Sony recently shut a 20-year-old mobile factory in Beijing on declining sales and rising cost pressure, the Economic Observer reported.

索尼中国营销翻车变“崴泥” 01.07.2021

索尼中国昨天在新浪微博上预告新产品即将发布，而发布的时间是7月7日22时。由于新品发布时间选择了“七七事变”纪念日引起中国网民广为不满。微博上讨伐声不断。索尼中国今天删除了新品发布预告文案并发表了道歉声明。
Security Police officers check people at the Tiananmen Square in Beijing, China on May 21, 2020, one day before National Peopel's Congress takes place. The congress was spposed to be held on March 5 and it was postponed due to the Covid-19 spread in the country. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

六四提问后 “小红书”微博账号被停用 06.06.2021

“大声告诉我，今天是几月几日”， “小红书”6月4日在微博上这样问道。该微博账号很快被停用。不过其App和网站仍能正常访问。
FILE- In this May 5, 2013 file photo, Chinese troop hold a banner which reads, You've crossed the border, please go back, in Ladakh, India. Chinese President Xi Jinping is coming to India to meet with Prime Minister Narendra Modi on Friday, Oct. 11, 2019, just weeks after Beijing supported India's rival Pakistan in raising the issue of New Delhi's recent actions in disputed Kashmir at the U.N. General Assembly meeting. The countries fought a brief but bloody border war in 1962 over their disputed frontier and their armed forces engaged in a 10-week standoff in the neighboring state of Bhutan in 2017. (AP Photo, file) |

涉嫌诋毁戍边烈士 潘石屹之子被指遭警方追逃 16.03.2021

北京警方日前通报追逃一名在微博上发表不当言论诋毁烈士的男子。通报中只标明这名男子姓潘，现年30岁，今年2月出境后一直身处境外。网民分析认为这就是中国知名地产商人潘石屹的儿子潘瑞。
Chinesische Internet-User gedenken an dem verstorbenen Arzt Li Wenliang. Arzt Li Wenliang war einer der ersten, die in China vor der Corona-Epidemie warnte. Screenshots gemacht um 13.15 am 30.12.2020. 3.jpg https://weibo.com/u/1139098205?is_all=1#1609330555685

李文亮“吹哨”一周年：哨音不绝 哭墙犹在 30.12.2020

一年前的今天被认为是李文亮吹响哨音的日子。一年后的今天，这个声音仍在很多人的耳边回响。也有网民感慨：“2020从李文亮开始，以张展收官，好沉重。”
OAKMONT, PA - NOVEMBER 03: Cookies representing the presidential candidates for sale at the Oakmont Bakery on November 3, 2020 in Oakmont, Pennsylvania. After a record-breaking early voting turnout, Americans head to the polls on the last day to cast their vote for incumbent U.S. President Donald Trump or Democratic nominee Joe Biden in the 2020 presidential election. (Photo by Jeff Swensen/Getty Images)

围观美国大选  中国网民嗨翻？ 05.11.2020

美国总统大选战况激烈，中国网民没有投票权，但也在社交平台热议，不少网民幸灾乐祸，期待选後撕裂令美国陷入内战，更称「美丽风景线来了！」。
FILE - In this Dec. 3, 2012, file photo, Chinese real estate mogul Ren Zhiqiang poses for a photo in his office in Beijing. Ren, a prominent Communist party member who criticized Chinese leader Xi Jinping’s handling of the coronavirus outbreak is being investigated on suspicion of a “severe violation of discipline and law,” a joint government-party watchdog said. (Color China Photo via AP, File) |

任志强被重判18年 22.09.2020

素有“任大炮”之称的北京华远集团原董事长任志强，9月22日因为贪污、受贿等罪名被判处有期徒刑18年，同时罚款人民币420万元。据报道，现年69岁的任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。
Screenshot | YouTube - Call of Duty Black Ops: Cold War Trailer

《使命召唤》游戏预告夹带六四画面 中国玩家：要被封杀了 22.08.2020

老牌电竞游戏《使命召唤》近日发布了以冷战为背景的最新游戏预告片。眼尖的中国玩家发现，预告中夹带了约1秒的六四天安门历史画面。这支影片迅速在中国社交媒体上被屏蔽，中国网民也对游戏“搞政治化”感到不满。
President Donald Trump speaks during a coronavirus briefing at Bioprocess Innovation Center at Fujifilm Diosynth Biotechnologies, Monday, July 27, 2020, in Morrisville, N.C. (AP Photo/Evan Vucci) |

德语媒体：网络科技脱钩 中美步步走向"离婚" 03.08.2020

抖音海外版TikTok面临在美国被禁或被出售的风险，与此同时，《商报》注意到，其母公司字节跳动在中国的日子也不好过。中国网民指责其向美国政府让步。《法兰克福汇报》文章由TikTok风波谈到美中技术纠纷的升级以及美国政府在网络及高科技领域和中国"脱钩"的愿望。
Die 16-jährige Chinesin Lishi Lao winkt am 22.08.2004 in Athen bei der Siegerehrung mit ihrem Blumenstrauß. Sie sichert sich bei der olympischen Entscheidung im Turmspringen mit 576,30 Punkten die Silbermedaille. |

长平观察：“很开心没有活成你们喜欢的样子” 23.07.2020

奥运冠军劳丽诗被罚禁用微博一年。时评人长平认为，和其他行业一样，运动员中有邓亚萍也有郝海东，不搞政治就可能被政治搞。
Die 16-jährige Chinesin Lishi Lao winkt am 22.08.2004 in Athen bei der Siegerehrung mit ihrem Blumenstrauß. Sie sichert sich bei der olympischen Entscheidung im Turmspringen mit 576,30 Punkten die Silbermedaille. |

奥运冠军劳丽诗微博遭禁言 会否步郝海东后尘？ 20.07.2020

曾经在2004年获得过奥运女子10米跳台冠军的中国运动员劳丽诗，今年因在新浪微博上转发支持武汉作家方方的内容而屡遭围攻。不甘示弱的她也频频回击“五毛”和“粉蛆”。现在，她遭到微博账号被禁言一年的处罚。
ARCHIV - 09.11.2019, Indien, Neu Delhi: Narendra Modi, Premierminister von Indien, . ndien hat seine Ausgangssperren während der Corona-Pandemie auf 32 der 36 Bundesstaaten und Bundesterritorien ausgeweitet. Das teilte die Regierung am Dienstag auf Twitter mit. (zu dpa: «Indien weitet Ausgangssperren aus - Modi wendet sich an die Nation») Foto: Twitter/PTI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中印再拼边境降温 莫迪删微博帐号 02.07.2020

中印刚刚结束第三轮军长级会谈，希望可以缓和边境紧张局势，但目前中印边境情势并未放松。印度陆军司令纳拉瓦内(M.M. Naravane)上周才视察拉达克地区，了解印军最新的动态。
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