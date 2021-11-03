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微博客（MicroBlog）的简称，是用户获取、分享信息的平台。
推特（twitter）是最早、最广为人知的微博客平台之一，提供即时信息，供用户获取和分享信息。中国的微博发展较晚，但速度惊人。新浪微博，搜狐微博，腾讯微博，微信在几年之内用户群迅速壮大，已经成为中国网民使用最普遍的社交媒体。
微博周二晚间广传中国网球选手彭帅发的帖子截图，文章内彭帅称自己与中国前副总理张高丽发生性关系，但相关内容与关键字随即在微博上消失。女权人士认为，中国政府打压力道之所以这麽强，是因为案件涉及前政府高官。
中国国产电影《长津湖》的热映在网上掀起有关中美朝鲜战争的讨论。知名媒体人罗昌平在公开质疑这场战争的正义性后遭到刑拘，其微博也被封禁。
继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。
中国社交媒体微博上，一位对国产疫苗表达质疑的用户被封号。网友的追踪讨论显示，其实问题出在微博的“社区监督员”身上。微博决定将这位监督员清退、禁言。
中国知名男星吴亦凡陷入桃色丑闻，遭指控「诱姦未成年少女」。一时之间在中国互联网掀起巨浪，#Girls help girls （女生帮助女生）成为热搜词，展现中国女性网民的团结互助。
索尼中国昨天在新浪微博上预告新产品即将发布，而发布的时间是7月7日22时。由于新品发布时间选择了“七七事变”纪念日引起中国网民广为不满。微博上讨伐声不断。索尼中国今天删除了新品发布预告文案并发表了道歉声明。
“大声告诉我，今天是几月几日”， “小红书”6月4日在微博上这样问道。该微博账号很快被停用。不过其App和网站仍能正常访问。
北京警方日前通报追逃一名在微博上发表不当言论诋毁烈士的男子。通报中只标明这名男子姓潘，现年30岁，今年2月出境后一直身处境外。网民分析认为这就是中国知名地产商人潘石屹的儿子潘瑞。
一年前的今天被认为是李文亮吹响哨音的日子。一年后的今天，这个声音仍在很多人的耳边回响。也有网民感慨：“2020从李文亮开始，以张展收官，好沉重。”
美国总统大选战况激烈，中国网民没有投票权，但也在社交平台热议，不少网民幸灾乐祸，期待选後撕裂令美国陷入内战，更称「美丽风景线来了！」。
素有“任大炮”之称的北京华远集团原董事长任志强，9月22日因为贪污、受贿等罪名被判处有期徒刑18年，同时罚款人民币420万元。据报道，现年69岁的任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。
老牌电竞游戏《使命召唤》近日发布了以冷战为背景的最新游戏预告片。眼尖的中国玩家发现，预告中夹带了约1秒的六四天安门历史画面。这支影片迅速在中国社交媒体上被屏蔽，中国网民也对游戏“搞政治化”感到不满。
抖音海外版TikTok面临在美国被禁或被出售的风险，与此同时，《商报》注意到，其母公司字节跳动在中国的日子也不好过。中国网民指责其向美国政府让步。《法兰克福汇报》文章由TikTok风波谈到美中技术纠纷的升级以及美国政府在网络及高科技领域和中国"脱钩"的愿望。
奥运冠军劳丽诗被罚禁用微博一年。时评人长平认为，和其他行业一样，运动员中有邓亚萍也有郝海东，不搞政治就可能被政治搞。
曾经在2004年获得过奥运女子10米跳台冠军的中国运动员劳丽诗，今年因在新浪微博上转发支持武汉作家方方的内容而屡遭围攻。不甘示弱的她也频频回击“五毛”和“粉蛆”。现在，她遭到微博账号被禁言一年的处罚。
中印刚刚结束第三轮军长级会谈，希望可以缓和边境紧张局势，但目前中印边境情势并未放松。印度陆军司令纳拉瓦内(M.M. Naravane)上周才视察拉达克地区，了解印军最新的动态。
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