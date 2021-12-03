 微博在香港上市 | 经济纵横 | DW | 08.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

微博在香港上市

类似于推特的中国社交媒体平台——微博周三（12月8日）在香港证券交易所首次亮相，早盘下滑，原因或与北京加强管控该行业、投资者对科技股持谨慎态度有关。

Sina Weibo China Internet

微博是中国最早的社交媒体平台之一，于 2009 年推出

（德国之声中文网）开盘后不久，微博股票比发行价（272.80 港元）一度下跌 7.2%，此后有所回升。  

过去两年，随着美国加强对中国公司的审查，阿里巴巴等几家在美国上市的中国科技公司在香港公开募股。 

上市香港被视为中资企业应对在美国交易市场摘牌风险的一种途径，也是一种接触更接近本国市场投资本盘的方式。北京更一直鼓励大型科技公司在香港或上海上市。  

微博在香港的首次公开募股筹得3.85 亿美元。这是继纽约纳斯达克之后，微博的第二次上市行为。

Weibo Corporation Charles Chao

2014 年，微博在纳斯达克交易所挂牌

市场仍担心监管出手

微博在香港的首次亮相不温不火，显示市场仍担心中国控制科技行业的计划尚未结束。  

数月来，中国监管机构对阿里巴巴、腾讯和美团等科技、网商巨头连连出手，使对消费者日常生活有重大影响的主要互联网公司大受打击。

据彭博新闻社报道，今年在香港首次公开募股筹集到超过 1 亿美元资金的中国公司平均涨幅为 15%。

微博在一份文件中称，微博是中国最早的社交媒体平台之一，于 2009 年推出，截至今年 6 月，月度用户为 5.66 亿。 2014 年，微博在纳斯达克交易所挂牌交易。

多年来，微博已成为中国国内使用最广泛的社交媒体平台之一。脸书等主要国际玩家在中国被屏蔽。

微博称，在香港上市所筹集的资金将用于扩大用户群和研发。不过，它同时提醒说，鉴于有关监管规定、公司治理和公开信息法律法规不断变化，成本和不合规风险可能会相应增加。 

 

（法新社）

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

微博上市——与审查共舞

新浪微博周四上市，首日上涨19%。专家说，微博要面对两个不同的老板：一个是党，一个是股东。  

新浪微博上市 审查成“商业风险”

新浪微博申请在美国首次公开募股。招股书中明确将中国政府监管列为风险因素之一。加上竞争对手微信的迅速崛起，微博上市的前景如何？专家对此褒贬不一。  

整治“饭圈” 中国社群平台将联合惩戒违规账号

继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。  

网信办整改动作频频 不准「唱衰中国经济」

8月28日，中国的微信、抖音、微博、今日头条等平台分别发表公告，称即日起开展财经内容专项整治行动，重点整治「自媒体歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场」等现象。此外网信办也传出将要求平台不得控制热搜带风向。  

审查机器继续转 微博再无同性恋

中国当局正在以前所未有的力度和细致性清理审查它不愿意让民众看到的内容。继多个新闻和视频娱乐手机应用被整顿或下架后。“新浪微博”和“同性恋”成为了审查打击的对象。  

相关内容

YICHANG, CHINA - JULY 4, 2021 - A mobile phone shows the interface of Didi's APP in Yichang, Hubei province, China, July 4, 2021. On the evening of July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China (CAC) issued a notice on the removal of the Didi App: According to the report, the Didi App has been found to have seriously violated laws and regulations in the collection and use of personal information.

上市不到半年 滴滴将从美国下市转赴香港 03.12.2021

滴滴6月底才在纽约证交所上市，如今却宣布将准备从美国下市，这是迫於中国政府的压力所做的决定吗？滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。

An American Flag is behind the street sign for Wall Street after the closing bell at the New York Stock Exchange on Wall Street in New York City on June 27, 2016. U.S. stocks traded sharply lower for a second straight session in a global risk-off trade after Britain surprised markets by voting to leave the European Union. The Dow Jones Industrial Average closed down over 200 points. +++ (C) Imago/UPI Photo

美国要求中国上市公司须公开账目 将有何影响？ 03.12.2021

这项新规定要求外国公司向美国政府公开账目，否则三年内可能会被美国交易所除名，这新规是剑指中国企业吗？

BEIJING, CHINA - JULY 4, 2021 - The photo shows the Didi headquarters building in Xisanqi, Haidian District, Beijing, China, August 2020. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

中国网络新规拟限制赴港上市 提供翻墙违法 14.11.2021

中国国家网信办11月14日公布了一份法规征求意见稿，其中提出数据处理企业赴香港上市，应按规定申报网络安全审查。此外，草案还明确提到任何个人和组织不得提供“翻墙”工具，否则将面临高额罚款甚至刑事责任。

广告
Neue COVID-19-Variante Omicron

世卫：奥密克戎不会引起更严重症状

世界卫生组织官员7日向媒体表示，奥密克戎似乎不会引起比其他变种病毒更严重的症状，而该病毒也极不可能完全躲过疫苗的保护。不过，南非的初步数据似乎显示，BioNTech疫苗对奥密克戎的保护力有下降的现象。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  