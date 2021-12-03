类似于推特的中国社交媒体平台——微博周三（12月8日）在香港证券交易所首次亮相，早盘下滑，原因或与北京加强管控该行业、投资者对科技股持谨慎态度有关。
（德国之声中文网）开盘后不久，微博股票比发行价（272.80 港元）一度下跌 7.2%，此后有所回升。
过去两年，随着美国加强对中国公司的审查，阿里巴巴等几家在美国上市的中国科技公司在香港公开募股。
上市香港被视为中资企业应对在美国交易市场摘牌风险的一种途径，也是一种接触更接近本国市场投资本盘的方式。北京更一直鼓励大型科技公司在香港或上海上市。
微博在香港的首次公开募股筹得3.85 亿美元。这是继纽约纳斯达克之后，微博的第二次上市行为。
微博在香港的首次亮相不温不火，显示市场仍担心中国控制科技行业的计划尚未结束。
数月来，中国监管机构对阿里巴巴、腾讯和美团等科技、网商巨头连连出手，使对消费者日常生活有重大影响的主要互联网公司大受打击。
据彭博新闻社报道，今年在香港首次公开募股筹集到超过 1 亿美元资金的中国公司平均涨幅为 15%。
微博在一份文件中称，微博是中国最早的社交媒体平台之一，于 2009 年推出，截至今年 6 月，月度用户为 5.66 亿。 2014 年，微博在纳斯达克交易所挂牌交易。
多年来，微博已成为中国国内使用最广泛的社交媒体平台之一。脸书等主要国际玩家在中国被屏蔽。
微博称，在香港上市所筹集的资金将用于扩大用户群和研发。不过，它同时提醒说，鉴于有关监管规定、公司治理和公开信息法律法规不断变化，成本和不合规风险可能会相应增加。
（法新社）
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