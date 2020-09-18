微信TikTok用户体验恐暴跌 中国出手反制

(德国之声中文网) 中国商务部周六(9月19日)早晨发表声明，回应了美国政府决定在美境内禁止下载TikTok和微信的举措。中国商务部表示，中方"对此坚决反对，并敦促美方摒弃'霸凌行径'；如一意孤行，中方将采取必要措施维护中企合法权益。"

同一天晚些时候，中国商务部正式发布了针对外国实体的《不可靠实体清单规定》，对列入该清单的外国企业、组织及个人采取禁止对华贸易、禁止在中国市场投资等措施。

这份即日生效的规定，非常明确地强调其目的是"维护国家主权、安全、发展利益，维护公平、自由的国际经贸秩序，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益"。根据规定，如果外国实体从事"危害中国国家主权、安全、发展利益的活动；违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施，严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益"，中国当局就会对其采取"相应措施"。具体措施包括"限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动"、" 限制或者禁止其在中国境内投资"、"限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境"、"限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格"以及罚款等。

微信支付转账功能9月20日后将无法在美国境内使用

同时，这份新规也允许外国企业具有一定的"改正期限"；确有需求与清单内外国实体进行交易的中国企业、组织、个人，也可以向当局提出例外申请。

中国商务部周六并没有对任何外国企业进行点名。但是路透社、法新社在报道中均指出，"违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施，严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益"这样的措辞，明显针对美国商务部周五出台的微信、TikTok禁令。

美国微信用户体验会否"断崖式下跌"?

根据美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周五签发的禁令，9月20日起，美国境内的应用商店不得提供微信、TikTok的下载与更新服务，美国境内任何企业、组织及个人不得为微信转账支付功能提供任何服务。

针对微信，美国商务部还宣布，从9月20日起，任何美国境内实体不得为美国境内的微信运营提供任何网络寄存服务(Hosting)、内容分发网络服务(CDN)、转接服务(Transit)、对等互联服务(Peering)，也不得将任何在美国境内开发的代码、服务用于微信。针对TikTok，这条禁令则会在11月12日生效。

虽然商务部长罗斯近日曾在多个场合表示，个人用户使用微信、TikTok并不会受罚。禁令也不涉及美国境外。但是上述禁令将导致美国企业无法为微信、TikTok提供运营所需的基础设施。即便腾讯、字节跳动在美国境内设有自己的服务器，也需要依托当地的网络服务商提供的转接、对等互联等服务接入国际互联网。

当然，美国境内的用户依旧可以直接与美国境外的微信、TikTok服务器进行连接，不依赖于美国境内的服务器，但是其使用体验将受到严重影响。毕竟，TikTok的短视频、微信的实时支付都需要基于CDN服务器的稳定高速网络连接。今年7月，印度当局禁用微信时，就迫使腾讯关停了其境内的服务器，导致印度境内的微信用户只能勉强收发文字消息。

不过，也有IT业内人士指出，即便微信在美国境内的服务器都被迫关停，美国微信用户的使用体验也不会"断崖式下跌"到印度用户的水平。这是因为美国互联网与其他国家的接口数量及带宽十分庞大，美国微信用户可以借道加拿大、墨西哥的微信服务器。在这种局面下，即便美国政府出台进一步的措施，效法中国建立针对微信的"防火墙"，也很难在短期内成功：中国互联网的对外接口全部集中在少数几个节点，"筑墙"尚且花费了许多年；而美国数以百计的网络对外接口如果都要封堵微信，工程量将会比中国"筑墙"大得多，绝非一年半载能够完成。

人权组织指责禁令违反宪法第一修正案

特朗普总统此前给TikTok下达的最后通牒期限是9月20日，要求字节跳动必须将TikTok美国业务售予一家美国企业。如果字节跳动能够在期限前与甲骨文公司达成交易，美国商务部的禁令仍然有修订的可能。不过，特朗普仍没有批准交易，他对美国企业可能无法获得多数控股权感到不满。此外，他还再次强调，转让费用的一部分必须转递给美国商务部，因为"没有美国政府的介入，这次交易根本不可能发生"。

"我们不认同美国商务部的决定，对商务部从周日起阻止新的应用下载，并从11月12日起禁止在美国使用TikTok感到失望，"TikTok在一份声明中表示，"我们将继续对这项不公正的行政令发起挑战。"

腾讯则表示，美商务部禁令"令人遗憾"，但是将"继续与政府和美国的其他利益相关方讨论达成长期解决方案的途径"。

美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)表示，商务部的这项禁令"限制了美国人在这两个社交媒体平台上交流和进行重要交易的能力，违反了美国宪法第一修正案赋予的美国人的权利"。

周五，加利福尼亚一名法官拒绝阻止商务部有关微信的禁令。不过，美国东部时间周六下午将有一场听证会，就是否在微信美国用户提起的一项诉讼中发布紧急命令阻止商务部的禁令做出裁决。

文山/任琛/(路透社、法新社等)

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