微信“青少年模式”遭检察院起诉 腾讯快速回应

（德国之声中文网）周五（8月6日）晚间，中国社交媒体微信在其微博官方账号“腾讯微信团队”对北京市海淀区人民检察院当日对其提起的民事公益诉讼作出快速回应。

检察院的起诉称，腾讯公司旗下微信产品“青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益。

“腾讯微信团队”称悉闻相关报道，“我们将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼”。

“青少年模式”如何犯法？

中国最高检察院网站发布了关于这次起诉的公告，该公告没有说明微信的 "青少年模式 "如何违反中国法律。公告说，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。拟提起民事公益诉讼的机关和社会组织可以在本公告发出30日内将有关情况书面反馈给该检察院。

腾讯公司没有立即回应路透社记者的置评请求。

开启微信的 "青少年模式 "，可以限制年轻用户对一些游戏和功能的使用，如支付账单或寻找附近的朋友。

8月3日，中国官媒新华社旗下的《经济参考报》发文将网络游戏比作“精神鸦片”，并点名腾讯旗下的热门手机游戏《王者荣耀》，称网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，应警惕网游危害。此文发布后，包括腾讯在内的游戏类股票大跌。

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