 微信禁令法律攻防 美商务部挑战法官命令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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微信禁令法律攻防 美商务部挑战法官命令

微信禁不禁?美国政府在踢到铁板之后，即将提出救济。华盛顿口中的国安疑虑遇到微信用户坚持的言论自由，孰轻孰重?

App Tiktok WeChat (Drew Angerer /AFP/Getty Images)

微信是一款集类似Facebook、WhatsApp、Instagram和Venmo等服务于一身的手机应用程式，也是中国许多人日常生活中必不可少的一部分，在中国拥有超过10亿用户。

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在美国商务部的微信禁令生效日，美国一名法官发出一个预备禁止令，暂时阻挡美国政府的禁令生效。提出诉讼的民间组织称，这项判决结果是一个重要的胜利。

在TikTok封杀令生效前夕，美国总统特朗普批准了甲骨文和沃尔玛与TikTok合组新公司的交易。特朗普还表示TikTok将向美国提供50亿教育基金，但字节跳动表示对此并不知情。此外，美国加州地方法官周日对商务部的微信禁令发布临时禁制令。

中国商务部指责美国最新出台的微信、TikTok禁令是“霸凌行径”，并出台了《不可靠实体清单规定》予以反制。人权组织美国公民自由联盟则指责禁令“违反了美国宪法第一修正案赋予的美国人的权利”。

美国总统特朗普封杀微信和TikTok的行政命令即将生效，这项禁令引起大量在美华人的不满及担忧。美国司法部门周三表示，即使微信被禁，用户也不会面临民事或刑事惩罚。

(德国之声中文网) 美国商务部周一(9月21日)表示，将挑战美国法官周日发布的命令，该命令阻止了微信的禁止令。这也使得苹果和谷歌不用立即在他们的应用商店中屏蔽微信，截至目前为止手机用户也都还可以下载这款应用程式。

商务部说:「禁止这项被指认的交易对于保护美国的国家安全是必要的。」商务部也强调会立刻寻求救济。

商务部的禁令除了要求应用商店将微信下架，也禁止美国公司与腾讯控股的微信在美国进行其他交易，等于是全面封杀微信。

美国旧金山法官比勒(Laurel Beeler)透过发布命令挡下此禁令。比勒说，提起诉讼的微信用户已表明此禁令严重的问题，并依宪法第一修正案所赋予的言论自由权利提出异议。

司法部曾敦促比勒不要阻止这一行动，以免影响总统关于应对国家安全威胁的决心。

比勒写道：「当然，政府的总体国家安全利益是重大的。但在这个记录上，虽然政府已经确定中国的举动引起重大的国疑虑，但政府几乎没有提出什么证据来证明其对所有美国用户的微信的有效禁令解决了这些疑虑。」

美国商务部9月18日以国家安全为由发布命令，要求在美国东部时间周日晚上11:59之前将该应用从美国应用商店中屏蔽。

分析公司Apptopia在8月初表示，微信在美国的日均活跃用户已达1900万。它在中国学生、生活在中国的美国人，和一些在中国有个人或商业关系的美国人中很受欢迎。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)　

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