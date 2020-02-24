微信早于12月屏蔽疫情消息   习近平成敏感词

（德国之声中文网）加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究显示，去年12月30日李文亮等「造谣八君子」率先揭发肺炎疫情後翌日，网络平台已开始屏蔽消息。

直播平台YY於12月31日，把45个敏感词列入黑名单，包括：「武汉不明肺炎」丶「武汉海鲜市场」丶「沙士变异」丶「爆发SARS疫情」丶「武汉卫生委员会」丶「P4病毒实验室」等。

2月扩审查 87%涉习近平

微信审查更严厉，1月屏蔽了132个词汇组合，2月开始审查范围显著扩大，2月1日至15日新增384组敏感词。从1月1日起连续六周，共屏蔽了516组敏感词，内容相当广泛，包括中国政府防疫措施丶港澳台防疫工作丶李文亮事件等。

当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」丶「习近平＋形式主义＋防疫」丶「某人+亲自」丶「到+雷神山+总书记」丶「总书记+红十字会+亲自」丶「疫情+肺炎+习近平+中央」丶「习近平+疫情蔓延」丶「习近平+武汉+委托+李克强」等。

另有138组敏感词涉及政府防疫政策，其中39%批评中央政府丶地方政府及政府相关机构隐瞒疫情，比如「官状病毒」丶「地方官+疫情+中央+隐瞒」丶「共产党+肺炎+表现+统治」丶「疫情+红会+4+政府+湖北」丶「中国共产党+最大的威胁+这个时代」丶「武汉+明明+病毒+人传人」等。

屏蔽港医护罢工

除了中国大陆，微信也审查使用繁体中文的港澳台地区，有99组敏感词被禁，香港内容占68%，主题围绕香港政治丶特首林郑月娥及医护罢工，例如「民心背离 + 供应不足+积极搜购」丶「发起罢工+五大诉求+员工阵线」和「香港+林郑+呼吁+病毒」。

台湾敏感词组合则有「大陆+台湾+病毒+外交部」丶「口罩+台湾+出口+国家」及「口罩+台湾+政府+中国大陆」等。

微信审查宁枉莫纵

部分疫情传闻遭屏蔽，涉及感染人数和药物资料，譬如「武汉肺炎疫情失控」丶「武汉+感染+十几万」丶「上海+背景+药物+病毒」和「毒城+武汉」等。

值得注意的是，有23个词汇组合，属於有事实根据的中性内容，却同样被列为敏感，例如「武汉+发生+人传人+病毒」丶「肺炎+疾病预防控制+病毒+医学期刊」和「有关+疾病控制+旅行限制+病毒」。研究报告分析指，网络平台营运者如把关不力，有机会触犯中国网络安全法，故不惜过度审查，宁枉莫纵。

过滤李文亮消息

2月6日「吹哨人」李文亮医生病逝，在网上激起千重浪，网民纷纷表达哀悼和愤慨，争取言论自由的呼声不绝。微信屏蔽19组相关敏感词，包括「疫情+颜色革命+李文亮」丶「声音+人传人+李文亮」丶「监察委+确诊+李文亮」。

另有7组号召群众动员的敏感词遭屏蔽，包括借用香港反送中运动的口号，比如「武汉+光复」丶「湖北+五大诉求」丶「武汉+五大诉求」。

公民实验室的研究方法是建立一个微信群，群里有两个加拿大帐号及一个中国帐号，研究员用加拿大帐号，发送中港澳新闻网站的文章标题和内文，测试中国帐号能看到的内容，从而得出被屏蔽的敏感词。

学者：审查避免领导人尴尬

研究报告指出，自疫情爆发以来，中国领导人强调「舆论导向」丶「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

但研究员Lotus Ruan认为，疫情期间限制言论，将造成公共卫生危机，民众因未能获取资讯而无法采取防护措施。

武汉去年12月已传出人传人不明原因肺炎，但官方一直封锁消息，至1月20日呼吸病学专家钟南山在央视直播中肯定有人传人，民间始知疫情严重性。截至3月4日，中国大陆已有超过8万人确诊新冠肺炎，近3000人死亡。