 微信无预警关闭中国高校LGBT公众号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2021

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微信无预警关闭中国高校LGBT公众号

中国多所大学的LGBT学生社团的微信公众号被封锁。据一名公众号管理员透露，所有受影响的公众号几乎是同时遭到封杀。

App Tiktok WeChat

（德国之声中文网）中国多所大学的LGBT学生社团微信公众号遭到封锁，引发人们对于言论审查的担忧，也有人号召在网上举行抗议。 

网上的截图显示，周二搜索多所中国高校LGBT社团，显示的结果是“由于接到投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》已被屏蔽所有内容，账号停止使用》，账号的名称也变成”未命名公众号”，无法显示实际名称。 

据中国网民不完全统计，受影响公众号包括北京大学ColorWorld、南京大学同一片天空、复旦大学知和社、清华大学purple、中国人民大学RUC性与别研究社等。 

其中一名公众号管理人对路透社表示：“他们无预警地封锁了实施审查，所有人都被清除。” 

一些微信用户在网上分享了被删除的LGBT社团名单，并发起将用户名改为“未命名公众号”以示抗议，但贴文不久后便被删除。 

中国的LGBT审查 

中国的社交媒体公司经常针对被视为政治敏感或政治不正确的内容进行审查。中国审查机关也曾关闭视频播放应用程序上的LGBT内容，并屏蔽相关题材的外国电影。 

CHINA-GAY-RIGHTS, Homosexuelle in China

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虽然中国1997年将同性恋除罪化，但直至2001年都将同性恋视为精神疾病。 中国的LGBT社团经常成为审查机构瞄准的目标。中国网信办近期表示将清理网络上的“不良影响”，以保护未成年人。 

过去，微信的竞争对手微博也曾撤下女同性恋的相关内容。在线论坛知乎则封锁过关于性别和身份认同的讨论。去年，中国唯一的同性恋节日活动上海骄傲节突然停办，主办方还宣布终止未来活动计划，外界怀疑是因政治原因被叫停。 

耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究院龙大瑞（Darius Longarino）对路透社表示：“有关当局一直在收紧LGBT支持者和民间社团的空间。这只是又一次上紧发条。” 

（路透社、法新社）

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