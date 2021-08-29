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循环经济

循环经济旨在通过重新设计产品和商业模式，促进更好的资源使用效率、消除废弃物及避免污染自然环境。

循环经济有两种物质循环模式，分别为生物循环及工业循环。生物循环为：产品最后可被生物分解，回到自然环境中提供养分；工业循环为：将产品设计的容易回收、再制，产品最后可维持同品质回收、或升级制成更高价值的新产品。

废旧塑料3D打印 蜂群远离寄生虫困扰 29.08.2021

德国科学家利用废旧塑料，构建了一种新型人工蜂巢，能够有效防止蜂群遭到寄生虫感染。
PENSACOLA, FL - JUNE 06: A plastic bottle is seen coated in oil on Pensacola Beach as oil makes its way on shore from the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico on June 6, 2010 in Pensacola, Florida. Early reports indicate that BP's latest plan to stem the flow of oil from the site of the Deepwater Horizon incident may be having some sucess. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

塑料变燃料 废物真成宝？ 24.05.2020

多家公司已经建造了将废旧塑料转化为原油、柴油或其它燃料的试验工厂。他们标榜的是变废为宝、改善环境。但是事实的确如此吗？

日本东京奥运陷困局 24.03.2020

本来应该要在7月24日盛大开幕的东京奥运会现在几乎确定延期。不过到底延多久?应对方案是什么?到目前还不是很明朗。日本官员也从原本挑战绝不延期，改以疫情为重。日本已投入一兆日元建设场馆和宣传，再加上奥委会已经卖出的电视台转播授权经费，这些成本还能不能回收现在都充满了不确定性。
Mülltonnen mit Pappe stehen zur Abholung von der Müllabfuhr auf einem Gehweg in Hannover bereit, aufgenommen am 06.01.2014. Foto: Frank May | Verwendung weltweit

废纸回收在德国成亏本买卖 22.03.2020

德国居民的废旧纸垃圾不断膨胀；但回收企业靠它已赚不了什么钱。网购火爆有可能间接带来不良的后果，将为此买单的是我们每个人。

Prinzip maritime Müllabfuhr Maritime Müllabfuhr - SeeElefant One Earth - One Ocean e.V. Bild: © IDZ | One Earth - One Ocean e.V. Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Insa Wrede

环保与创意的结合 30.11.2019

清理回收海上塑料垃圾的工业船、用剩余面包和面虫做出来的高蛋白、木制的高层建筑——这些都是今年环保设计奖Ecodesign的获奖作品。这一奖项旨在表彰致力于可持续发展的设计发明。它也是德国最高级别的环保奖。
In der Müllverbrennungsanlage Erfurt-Ost ist am Dienstag (17.10.2006) der Verbrennungsvorgang zu sehen. Etwa 90.000 Tonnen Müll sollen hier jährlich mechanisch-biologisch aufbereitet und verbrannt werden. Müllfahrzeuge aus Erfurt, Weimar und später auch aus dem Kreis Weimarer Land bringen den Müll zu der Restabfallbehandlungsanlage. Etwa 70 Millionen Euro investierten die Erfurter Stadtwerke in die umstrittene Anlage, gegen die es rund 10 000 Einwendungen gab. Weitere Müllverbrennungsanlagen entstehen in Thüringen bei Zella-Mehlis und Rudolstadt. Foto: Martin Schutt/lth +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

德国焚烧垃圾：对环境和健康的隐患？ 03.11.2019

德国的垃圾回收率虽高，但被送往焚化炉的垃圾数量却不断增加。垃圾焚烧过程中会产生有害物质，而部分炉渣甚至被用于造路的材料中。

一举两得的塑料垃圾编织作坊 27.10.2019

非洲国家布基纳法索的一间小作坊，将废旧塑料垃圾转化为耐用的手提袋，减少了对环境的污染。作坊里的百余名女工，也因此获得了可观的收入。

19.06.2018, Friedrichshain, Holzmarktstrasse, Berlin, Drei verschiedene Muelltonnen stehen an einer Hauswand. | Verwendung weltweit

德国人是怎样搞定垃圾分类的 30.06.2019

上海即将实施严格的垃圾分类，网民吐槽颇为热闹。在德国，垃圾分类从发端到现在，近30年了。来看看德国民众是如何适应这一过程的。
Verpackungsmüll in einer überfüllten Mülltonne in Bonn. Gelbe Tonne *** Packaging waste in an overfilled waste bin in Bonn Yellow bin

垃圾分类典范？德国塑料垃圾回收率不足二成 08.06.2019

在德国，回收利用的塑料垃圾只占总量的16%。剩余部分不是进入燃烧炉，便是运往海外。这是联邦环境与自然保护联盟（BUND）和接近绿党的“海因里希-伯尔-基金会”本周四（6月6日）所公布的《塑料地图》提供的数据。
ARCHIV - 10.11.2017, Berlin: Einweg-Kaffeebecher und Plastikschalen stapeln sich an einem Gehweg. (zu dpa «To-go-Trend und die Folgen: Studie beleuchtet Müllproblem in Städten» vom 24.04.2018) Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾 22.05.2019

德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。
Plastic and other waste litter the banks of the Jukskei River which runs through the Alexandra Township in Johannesburg on June 3, 2018. - The United Nations celebrate on June 5 the World Environmental Day dedicated this year to the theme Beat Plastic Pollution. (Photo by GULSHAN KHAN / AFP) (Photo credit should read GULSHAN KHAN/AFP/Getty Images)

180国决定减少入海塑料 唯独少了美国 11.05.2019

除了美国之外，几乎所有国家都同意达成协议，大量减少进入海洋的塑料数量。而德国的步子迈得还要更大。
In this picture taken on May 16, 2018, workers sort out plastic bottles at a waste centre in Beijing. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo credit should read NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

中国禁止“洋垃圾” 欧美塑料垃圾哪去了？ 14.04.2019

多年来，许多国家将塑料及纸类垃圾出口至中国。如今中国停止进口“洋垃圾”引发全球“垃圾危机”。如今西方国家的塑料垃圾都到哪去了呢？
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau wirft am 15.06.2011 in Stuttgart einen Gelben Sack in einen gelben Abfallbehälter. Es geht um gelbe und orangene Mülltonnen, um Pfannen, Kleiderbügel und um sehr viel Geld. Nach jahrelangem Hin und Her stimmt der Bundestag über ein Verpackungsgesetz ab. So richtig zufrieden ist aber kaum jemand damit. (zu dpa Dauer-Streit um Mülltonnen: Was das Verpackungsgesetz so heikel macht vom 30.03.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

中国2020年小目标：告别洋垃圾 29.03.2019

中国环保部门宣布，将在2020年年底前实现洋垃圾零进口。与此同时，北京鼓励废旧物品回收公司加工处理本国的垃圾。

Chinese workers sort out vast quantities of obsolete electronics material shipped in from the United States, Europe and Japan and piled in mountains of waste in the city of Guiyu, Southern China on December 2006. Even as entire communities, including children, earn their livelihoods by scavenging metals, glass and plastic from the dumps, the technological garbage is poisoning the water and soil and raising serious health concerns. They are working in family. Foto: Patrick Durand +++(c) dpa - Report+++ |

中国禁"洋垃圾"一年后：德国废料去哪了? 30.12.2018

德国大量塑料垃圾怎么办呢？在过去很多年里，答案都是：出口到中国去。然而如今，这条路走不通了。北京几乎完全不收“洋垃圾”了。
Plastikflasche am Strand | Verwendung weltweit

欧盟欲出新规 禁止一次性塑料制品 24.10.2018

吸管、饮料杯、棉花签……现代社会的众多日常用品都由塑料制成，其中还有不少是一次性产品。欧洲议会日前通过了一项提案，拟禁止这类一次性塑料制品，从而减少塑料废弃物对海洋的污染。

柏林企业助力香港处理电子垃圾 19.08.2018

香港是全球最大的电子垃圾产生地之一，许多垃圾最终被运到了东南亚以及非洲国家。来自柏林的垃圾处理企业欧绿保集团将着手处理香港的垃圾问题。
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