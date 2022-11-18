循环经济旨在通过重新设计产品和商业模式，促进更好的资源使用效率、消除废弃物及避免污染自然环境。

循环经济有两种物质循环模式，分别为生物循环及工业循环。生物循环为：产品最后可被生物分解，回到自然环境中提供养分；工业循环为：将产品设计的容易回收、再制，产品最后可维持同品质回收、或升级制成更高价值的新产品。