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循环经济旨在通过重新设计产品和商业模式，促进更好的资源使用效率、消除废弃物及避免污染自然环境。
循环经济有两种物质循环模式，分别为生物循环及工业循环。生物循环为：产品最后可被生物分解，回到自然环境中提供养分；工业循环为：将产品设计的容易回收、再制，产品最后可维持同品质回收、或升级制成更高价值的新产品。
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
这些用玻璃瓶和塑料瓶建成的生态屋，将成为莫桑比克许多流离失所者的新家。在保护环境的同时，为人们提供舒适与尊严。
一家印度新创公司赋予塑胶垃圾第二次生命，用100%的回收塑料制成球鞋，并且打开了欧洲市场。
专家们称，循环经济对气候保护和可持续发展至关重要。 那么循环经济究竟是什么，可否大规模发展？
多家公司已经建造了将废旧塑料转化为原油、柴油或其它燃料的试验工厂。他们标榜的是变废为宝、改善环境。但是事实的确如此吗？
本来应该要在7月24日盛大开幕的东京奥运会现在几乎确定延期。不过到底延多久?应对方案是什么?到目前还不是很明朗。日本官员也从原本挑战绝不延期，改以疫情为重。日本已投入一兆日元建设场馆和宣传，再加上奥委会已经卖出的电视台转播授权经费，这些成本还能不能回收现在都充满了不确定性。
德国居民的废旧纸垃圾不断膨胀；但回收企业靠它已赚不了什么钱。网购火爆有可能间接带来不良的后果，将为此买单的是我们每个人。
清理回收海上塑料垃圾的工业船、用剩余面包和面虫做出来的高蛋白、木制的高层建筑——这些都是今年环保设计奖Ecodesign的获奖作品。这一奖项旨在表彰致力于可持续发展的设计发明。它也是德国最高级别的环保奖。
德国的垃圾回收率虽高，但被送往焚化炉的垃圾数量却不断增加。垃圾焚烧过程中会产生有害物质，而部分炉渣甚至被用于造路的材料中。
上海即将实施严格的垃圾分类，网民吐槽颇为热闹。在德国，垃圾分类从发端到现在，近30年了。来看看德国民众是如何适应这一过程的。
在德国，回收利用的塑料垃圾只占总量的16%。剩余部分不是进入燃烧炉，便是运往海外。这是联邦环境与自然保护联盟（BUND）和接近绿党的“海因里希-伯尔-基金会”本周四（6月6日）所公布的《塑料地图》提供的数据。
德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。
除了美国之外，几乎所有国家都同意达成协议，大量减少进入海洋的塑料数量。而德国的步子迈得还要更大。
多年来，许多国家将塑料及纸类垃圾出口至中国。如今中国停止进口“洋垃圾”引发全球“垃圾危机”。如今西方国家的塑料垃圾都到哪去了呢？
中国环保部门宣布，将在2020年年底前实现洋垃圾零进口。与此同时，北京鼓励废旧物品回收公司加工处理本国的垃圾。
德国大量塑料垃圾怎么办呢？在过去很多年里，答案都是：出口到中国去。然而如今，这条路走不通了。北京几乎完全不收“洋垃圾”了。
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