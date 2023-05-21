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循环经济

循环经济旨在通过重新设计产品和商业模式，促进更好的资源使用效率、消除废弃物及避免污染自然环境。

循环经济有两种物质循环模式，分别为生物循环及工业循环。生物循环为：产品最后可被生物分解，回到自然环境中提供养分；工业循环为：将产品设计的容易回收、再制，产品最后可维持同品质回收、或升级制成更高价值的新产品。

航运公会：到2032年船舶回收将翻倍

航运公会：到2032年船舶回收将翻倍 21.05.2023

随着航运业船队转型，变得更加利于气候保护，主要分布于亚洲地区的「船舶坟场」在未来几年内可能会获得空前的关注。

旧飞机变身花园小屋 坚固时尚又环保 16.05.2023

一名爱尔兰商人将旧飞机机舱改造成花园小屋，放在庭院中作为办公室。这个新奇的主意在社媒上掀起热烈讨论。他因此成立新公司Aeropods，让旧飞机摇身一变成为新居住空间。
让人生病的河水：生活在孟加拉国的「死河」上

让人生病的河水：生活在孟加拉国的「死河」上 01.05.2023

在过去的20年里，孟加拉国的环境污染急剧增加： 不仅工业造成的空气污染严重，河流和田地也受到影响——人和动物当然也不例外。
回收水泥既环保又赚钱

回收水泥既环保又赚钱 15.01.2023

德国每年的建筑垃圾高达2亿吨，其中大约一半是混凝土，其中只有2%被回收利用，而回收水泥是一个不错的生意呢。

莫桑比克空瓶生态屋 无家可归者的新家园 13.06.2022

这些用玻璃瓶和塑料瓶建成的生态屋，将成为莫桑比克许多流离失所者的新家。在保护环境的同时，为人们提供舒适与尊严。

废塑料变球鞋 环保时尚新潮流 08.01.2022

一家印度新创公司赋予塑胶垃圾第二次生命，用100%的回收塑料制成球鞋，并且打开了欧洲市场。
循环经济：拯救世界的新模式？

循环经济：拯救世界的新模式？ 28.11.2021

专家们称，循环经济对气候保护和可持续发展至关重要。 那么循环经济究竟是什么，可否大规模发展？
塑料变燃料 废物真成宝？

塑料变燃料 废物真成宝？ 24.05.2020

多家公司已经建造了将废旧塑料转化为原油、柴油或其它燃料的试验工厂。他们标榜的是变废为宝、改善环境。但是事实的确如此吗？
废纸回收在德国成亏本买卖

废纸回收在德国成亏本买卖 22.03.2020

德国居民的废旧纸垃圾不断膨胀；但回收企业靠它已赚不了什么钱。网购火爆有可能间接带来不良的后果，将为此买单的是我们每个人。

德国焚烧垃圾：对环境和健康的隐患？

德国焚烧垃圾：对环境和健康的隐患？ 03.11.2019

德国的垃圾回收率虽高，但被送往焚化炉的垃圾数量却不断增加。垃圾焚烧过程中会产生有害物质，而部分炉渣甚至被用于造路的材料中。
德国人是怎样搞定垃圾分类的

德国人是怎样搞定垃圾分类的 30.06.2019

上海即将实施严格的垃圾分类，网民吐槽颇为热闹。在德国，垃圾分类从发端到现在，近30年了。来看看德国民众是如何适应这一过程的。
垃圾分类典范？德国塑料垃圾回收率不足二成

垃圾分类典范？德国塑料垃圾回收率不足二成 08.06.2019

在德国，回收利用的塑料垃圾只占总量的16%。剩余部分不是进入燃烧炉，便是运往海外。这是联邦环境与自然保护联盟（BUND）和接近绿党的“海因里希-伯尔-基金会”本周四（6月6日）所公布的《塑料地图》提供的数据。
180国决定减少入海塑料 唯独少了美国

180国决定减少入海塑料 唯独少了美国 11.05.2019

除了美国之外，几乎所有国家都同意达成协议，大量减少进入海洋的塑料数量。而德国的步子迈得还要更大。
中国禁止“洋垃圾” 欧美塑料垃圾哪去了？

中国禁止“洋垃圾” 欧美塑料垃圾哪去了？ 14.04.2019

多年来，许多国家将塑料及纸类垃圾出口至中国。如今中国停止进口“洋垃圾”引发全球“垃圾危机”。如今西方国家的塑料垃圾都到哪去了呢？
中国禁洋垃圾一年后：德国废料去哪了?

中国禁"洋垃圾"一年后：德国废料去哪了? 30.12.2018

德国大量塑料垃圾怎么办呢？在过去很多年里，答案都是：出口到中国去。然而如今，这条路走不通了。北京几乎完全不收“洋垃圾”了。

柏林企业助力香港处理电子垃圾 19.08.2018

香港是全球最大的电子垃圾产生地之一，许多垃圾最终被运到了东南亚以及非洲国家。来自柏林的垃圾处理企业欧绿保集团将着手处理香港的垃圾问题。
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