循环经济：拯救世界的新模式？

专家们称，循环经济对气候保护和可持续发展至关重要。 那么循环经济究竟是什么，可否大规模发展？
（德国之声中文网）无论是海洋中巨大的垃圾岛，还是太空可见的堆着4000万个废弃轮胎的，世界正在给气候、生态系统和人类健康造成毁灭性后果的垃圾中窒息。
设计师、社会科学家和可持续发展专家莱拉·阿卡洛格鲁（Leyla Acaroglu）说，"我们目前生活在一个线性经济体系中，先提取原材料，将其加工成可用商品，最终要么倾倒在垃圾填埋场或焚烧炉中，要么回收利用或者丢弃在大自然中。"
与此相对的是循环经济。其宗旨是尽可能避免制造垃圾，将资源反复用于制造新产品，就像在自然界一样。
以"To-go"咖啡杯为例，它虽然是由有机纸板制成，但有塑料层，因此几乎不能回收，或者回收起来无利可图。阿卡洛格鲁说，产品应该设计得可以回收、再利用和再循环。这包括提高设备和机器的可修复性。如果手机电池坏了，你往往需要买一个新手机，因为维修太麻烦太贵。
每年全球至少有 10 亿个旧轮胎被丢弃。橡胶由原油制成，很难回收，因此轮胎会被送到水泥厂或发电厂焚烧或加工成劣质橡胶垫。循环经济的目标则是保留产品的价值，避免制造成劣质产品的回收，即所谓的"降级回收"。
德国萨尔州的Pyrum Innovations公司是旧轮胎回收方面的先驱。该公司开发了一项技术，可以几乎完全回收旧轮胎中的物质。回收油的质量达到原油水平。该技术花了很长时间终于得到业界认可。该公司联合创始人克莱恩（Pascal Klein） 说："我想不起世界上还有哪个国家没发来垂询。"该公司计划到2025年在欧洲建设50座工厂，向化工巨头巴斯夫供应10万吨回收油。 户外品牌Vaude也在使用其产品。
每年有9200万吨废旧纺织品被扔进垃圾桶，其中只有1%被回收利用。回收商通常缺乏关于旧衣服中含有哪些可用物质的信息，宝贵的资源因此流失。
位于柏林的初创公司circular.fashion正在研究一种智能分拣机，它可以通过"循环ID"自动识别并分拣纺织品的纤维。该公司的马尔扎赫尔（Mario Malzacher）说："这样，我们能够快速计算出这件纺织品适合再利用或者回收。
"循环ID"的概念在欧洲层面被称为"产品护照"，是欧盟循环经济行动计划的一个重要方面，目的是实现未来的资源节约型经济。它包含关于产品的来源、组成、维修可能性以及在其寿命结束时如何处理的信息。
然而，耶鲁大学的一项研究可能会降低人们对循环经济的期望。科学家们警告说，有可能出现"反弹"。这指的是更高效便宜的产品会刺激更多的消费。例如，如果一个LED灯耗电低，用户会让灯亮一整天。在生产中节省的费用可能会被市场的增长所抵消。一些科学家还警告说，重要的是，回收利用中使用的资源要比开采和最后处理所使用的资源要少，否则得不偿失。为了确保这种情况不会发生，必须继续进行研究，认真执行循环方法。
然而，我们离朝着循环经济的转型还很遥远，它只是刚刚起步。今天，只有8.6%的全球经济符合循环原则，而资源消耗和消费都在上升，不再使用的产品回收率很低。根据《循环经济差距报告》，两年前，有9.1%全球经济符合循环原则。这意味着循环经济甚至在后退。
世界经济论坛称，向循环经济转型可以在全球范围内每年带来4.5万亿美元的经济效益。根据艾伦-麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation） 的计算，这一转型将使预计至2050年的全球温室气体排放量减少五分之一。因此，循环经济对于减缓气候危机，实现全球气候中和的目标至关重要。
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