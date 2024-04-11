從海洋到月球 美日峰會達成哪些協議？

（德國之聲中文網）美日領袖峰會週三（4月10日）在華府登場，雙方承諾推動美日戰略合作的「新時代」，同時也批評中國在印太區域日益「危險且升高緊張」的行為。

美國總統拜登強調，美日同盟是「防禦性質的聯盟」，目的是維持印太區域的和平、安全與穩定。「我們今天討論的內容都是在促進雙方合作，且純粹涉及防衛和準備。」

日本首相岸田文雄則說，兩國將繼續透過密切協調，來面對跟中國有關的挑戰。「與此同時，我們確認了與中國持續對話、跟中國合作因應共同挑戰的重要性。」

提及尖閣諸島、台海、南海、北韓

峰會聲明指出，《美日安保條約》「前所未有的強大」。美方重申該條約第五條，強調將使用包含核武在內的各種能力來保衛日本，且該條適用於尖閣諸島（中國稱釣魚島；台灣稱釣魚台）。兩國反對中國透過武力片面改變現狀，「例如採取行動，尋求破壞日本在尖閣諸島長期且和平的管理」。

針對台灣海峽，美日重申其基本立場，把「維持台海兩岸和平穩定」視為全球安全與繁榮「不可或缺的元素」，並呼籲各方和平解決問題。日相岸田在記者會上也強調這一點，稱片面改變現狀的企圖「令人無法接受」。他也說日本認知到，「今天的烏克蘭，很可能是明天的東亞」。

關於中國在南海的「非法海洋主張」，美國和日本認為違反國際法，並批評「破壞南海穩定的行為」，例如不安全的海空活動、對爭議區域的軍事化、用危險的方式使用海警船與海上民兵等。聲明內也強調2016年的南海仲裁結果對各方具有法律約束力。中國並不承認該裁決。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

北韓持續研發核武、試射彈道飛彈，也是日本與美國的共同關切。岸田再一次提到，他有意願與北韓領導人金正恩會面，希望降低緊張局勢。北韓至今為止拒絕了日本的這類提議。

美日談了哪些防衛合作措施？

為了應對當今「複雜且相互連結」的世界局勢，美日兩國宣布超過70項協議，例如將首度與澳洲共建「防空網架構」，以抗衡逐漸增加的飛彈威脅。

美英澳三國同盟（AUKUS）考慮把日本納入涉及極音速、人工智慧等先進科技的「第二支柱」一事，亦有寫進美日峰會後的聯合聲明。先前已宣布美國、日本、英國2025年起將定期舉辦三方演習，聲明也對此表示樂見。

美日兩國還將建立一個國防產業合作的平台，盼促進共同研發、生產飛彈，並共同維護美國在日本的軍艦和軍機。雙方還會建立工作組，提供人工智慧等先進科技培訓給戰鬥機飛行員。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



此外，雙方還將調整軍事指揮體系，這是1960年代簽訂《美日安保條約》以來，雙方安全同盟體系最大規模的一次升級。聲明寫道：「我們希望以雙邊方式升級各自的指揮、控制框架，確保行動與能力可以無縫整合，讓美國和日本的部隊在和平時期和突發事件之下，協同工作和規劃能夠更好。」

這一系列關於安全的措施，與日本近年的國防政策方向相符。2022年日本修訂安保文件，決定未來幾年要把國防支出提高到國民生產總值（GDP）的2%；去年的《防衛白皮書》亦重申此方針，並再度形容中國對國際秩序構成最大戰略挑戰。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



對於日本希望強化防衛力量，取得「反擊能力」（counter-strike capabilities），拜登在峰會上表示「大力支持」。

日本太空人將參與美登月任務

美國和日本的夥伴關係還「延伸到太空」。拜登宣布，兩國共同目標是在未來美國的「阿爾忒彌斯」（Artemis，又譯阿提米絲）月球任務中，讓2位日本人成為最早登上月球的非美國人。岸田形容，這將是一項「重大成就」。

「阿爾忒彌斯」是美國國家航空航天局（NASA）的重要項目，目標是在2026年之前再一次把人類送上月球。

在1969年至1972年間，美國的「阿波羅」計劃（Apollo）共有12個美國人登上月球，全部都是白人男性。NASA近年曾表示，「阿爾忒彌斯」項目會推動第一位女性、第一位非白人登月。

在這次美日峰會登場之際，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）在社媒平台X上透過影片這麼表示：「美國不再獨自行走於月球上……我們要出發了，要跟日本一起出發。」

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