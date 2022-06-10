從台灣到歐盟：民主如何對抗「數位鐵幕」？

（德國之聲中文網）德國之聲第15屆全球媒體論壇於6月20日至21日在德國波恩舉行，主題為「塑造明天，從現在做起」。負責推動數位政策的台灣行政委員唐鳳21日透過視訊出席「數位鐵幕」對談，在談及當代民主社會面臨的假訊息挑戰時，她認為直接刪文下架不是最好的方法。

唐鳳說，下架這些資訊等於剝奪了學習對抗假訊息、培養對抗這類「精神病毒」的抗體的機會。她強調，強制標註資訊來源、虛實、是否有資助單位等，比起直接刪除假訊息更為重要。

她說，透過在平台介面標註「官方資助」等明確資訊，且確保這樣的提醒不會被拿下來、任何閱聽眾都能看見，是最重要的。她認為，當行為者（actor）、行為（behavior）、內容（content）都充分標註，且能透過群眾去追溯來源與真偽，這樣的學習機會「勝過於把什麼東西都拿下來」。

根據瑞典哥德堡大學年初發布的2021年度報告，台灣受境外假訊息攻擊最為頻繁，已連續9年排名第一；中國則是發布假訊息影響境外的第6名。對談結束後，德國之聲追問唐鳳，台灣應該如何應對公眾吸收中國官媒資訊或者虛假訊息的風險時，她重申了資訊透明化的重要性。

唐鳳說：「從最基本就是『先查證不轉傳』，這好像勤洗手一樣。」她提到，對抗假訊息或資訊操縱不能單靠被動接觸與追蹤，更要從基礎與終身教育中先培養公眾的媒體素養。

唐鳳表示，這是一個集體學習的過程，不能只仰賴專業記者做事實查核工作，大眾也可以主動通報有疑慮資訊，再由專業的事實查核單位追查判斷並公告結果。

她說：「一旦有足夠數量的年輕網路使用者通過終身學習學會這些模式，就能減少國家組織對抗假訊息花費的力氣，因為每個人都能建立自己的思辨分析，並藉此提高人們對於實際存在的資訊操縱的意識。」

唐鳳補充說道，如今是人人手握擴音器的時代，每個人都可能扮演資訊守門人的角色，「如果大家手拿擴音器卻不知道怎麼使用，很容易變成聽到什麼，就義憤填膺地放大出去，變成假訊息的溫床」。

當越多人加入事實查核社群生態系統，有足夠多的民眾通報有疑慮的資訊，有關社群就可以知道哪些假訊息轉傳程度最高，專業查核單位也就可以知道力氣要放在哪裡。此外，如果發現有「協同性造假行為」（coordinated inauthentic behavior）的情況，閱聽者也可以在去中心化的平台上，更主動介入反饋。

數位鐵幕

該場論壇與會者除了唐鳳，還包含歐盟對外事務部戰略通訊部門主任居爾納（Lutz Güllner ）、俄國反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的政治顧問沃爾科夫（Leonid Volkov），以及德國唯一的俄語電視台OstWest的主編馬基娃（Maria Makeeva）。

除了如何對抗假訊息，會議也談論數位鐵幕帶來的挑戰。俄國反對派領袖納瓦爾尼的政治顧問沃爾科夫表示，克里姆林宮在戰爭之初就封鎖俄羅斯所有獨立媒體，是因為普京清楚地知道，「媒體是戰爭的一部分」。

他說，獨立媒體試圖向俄羅斯群眾傳遞新聞與真相，反擊俄羅斯官方宣傳與假訊息，「與他們交談，這一點非常重要，因為很多事情實際上取決於俄羅斯社會的態度」。他認為，社會的態度影響軍隊士氣，也影響戰爭走向。但數位鐵幕之下，如今僅能依靠很少數的平台與俄羅斯閱聽眾保持聯繫，比如YouTube。

德國唯一的俄語電視台OstWest的主編馬基娃則表示，她看見數位鐵幕深深影響俄羅斯民眾。她說：「普京需要這個新的鐵幕，但我不明白為什麽西方需要它，因為我們看到的是雙方鼓勵這樣的建設」。

她舉例，如今俄羅斯無法使用谷歌文檔，無法藉此進行獨立資訊交換與紀錄，那些被留在俄羅斯的人，「會覺得他們只是被遺忘忽視了」。她表示，儘管俄羅斯有許多民眾傾向西方立場，但受到數位鐵幕的影響，「我們如何向留在俄羅斯的人提供獨立訊息」？

歐盟對外事務部戰略通訊部門主任居爾納則提到，他認為歐盟目前做的「太少、太晚了」。他也舉例，有許多實際的作法可以增加俄羅斯用戶取得獨立資訊的可能性，比如VPN現在已是俄羅斯每個人的必需品，但許多俄羅斯人買不起卻不是因為昂貴，而是因為在Visa和Mastercard信用卡離開俄羅斯市場的情況下，他們沒有支付工具。他說：「這是一個明顯的、連帶受損的案例」。

封鎖俄官媒是審查嗎？

面對主持人提問，歐盟封鎖「今日俄羅斯」（RT）和俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik），是否相當於歐盟內部的審查制度時，歐盟對外事務部戰略通訊部門主任居爾納也回應表示，當涉及資訊操弄時，便已不是言論自由的問題。

他說，歐盟看待的是整體情況，並非特定媒體、文章、記者的說詞。他說：「總體情況是，RT和Sputnik已經被用作、並持續被用作（俄羅斯的）國家戰略工具」。他指出，這並非審查，而是透過制裁阻止了俄羅斯國家機器透過媒體戰略工具，來支持其戰略目標。

科技巨頭的責任？

在俄羅斯，Instagram和Facebook早在3月就被禁止。面對這種禁令，科技平台是否有責任保持其用戶的訪問？對此，沃爾科夫認為，科技巨頭能扮演更積極的角色。

他說，Instagram在戰爭的第一天就被列入了俄羅斯的黑名單，儘管很難保證個別網站不被俄國列入黑名單，但通過Tor瀏覽器或通過VPN等工具仍可繞過防火牆，「這需要一點投資、一點技術能力，以及對你經營的國家有相當的了解」，但Instagram似乎沒有對被列入黑名單更積極地抵抗。

沃爾科夫解釋，在像俄羅斯、伊朗、中國這樣的國家，公眾只能跟隨政府說法，因此不必假定政府是一個善意行事的行為者，反而必須仔細審視。多年來，這些科技公司也已經在反覆辯駁與討論之下明白，不能把「合法合規」放在人權之前，如果謹守當地法律的要求，「只會將他們的用戶置於風險之中」。

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