 得罪中国没疫苗? 巴西议会进行调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2021

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时政风云

得罪中国没疫苗? 巴西议会进行调查

巴西今年新冠病例激增，在85%疫苗来自中国科兴的情况下，巴西官员「辱华」言论是不是造成疫苗原料短缺的原因?

Brasilien Bolsonaro verkündet Ergebnisse der klinischen Studie COVID-19

巴西总统博索纳罗曾暗示中国在「实验室制造新冠病毒」，并进行「化学和细菌战争」。

(德国之声中文网) 巴西参议员周二 (5月18日) 指责该国前外交部长阿劳霍(Ernesto Araujo)在新冠疫情大流行期间的「辱华」言论，破坏了巴西在取得新冠疫苗上所做的努力。

巴西议会正在调查右翼总统博索纳罗 (Jair Bolsonaro) 处理新冠疫情的方式，这里的新冠死亡率是世界第二高。参议员们指责总统和他的亲信延误了科兴疫苗的制造供应。

不过3月份就已经下台的阿劳霍强调，博索纳罗对中国疫苗的贬低并没有影响与巴西最大贸易伙伴的关系，也没有延误疫苗供应。

路透社报导，在巴西制造的科兴疫苗仰赖与中国科兴公司合作，运送疫苗活性成分。而就在这个时后，巴西布坦坦生物医学研究所表示，中国将在下周把运往巴西用于生产新冠疫苗的药物成分从4000升减少到3000升。

这也代表圣保罗州州长多利亚(Joao Doria)17日在推特上所承诺的700万支疫苗量落空，因为定于5月26日的这批原料只够生产500万剂科兴疫苗。

日前，中国官媒也大幅报导，表示「多利亚将这次供应延迟归咎于巴西一些政治人物的『外交敌意』，认为联邦政府应该为自己对中国的批评而道歉」。

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为了获取疫苗，台湾友邦洪都拉斯传出将在中国开设贸易办事处，疫苗外交再次成为美中角力焦点。

中国国药疫苗7日通过世卫组织紧急使用认证，现在又传出正与全球疫苗免疫联盟 (GAVI)谈判，以协助更多贫穷国家获得疫苗。

近日巴西新冠感染和病亡人数激增，4月6日单日病亡人数超过四千。不过，总统博索纳罗并不计划全国停摆防疫，但开始积极倡导疫苗接种。巴西的一项研究显示，在接种第一针两周后，科兴疫苗对巴西变种病毒的保护力已经达到50%。

一批从中国进口的新冠疫苗原料抵达巴西。在全球疫苗稀缺的情況下，遭受新冠疫情重创的巴西希望能在本土生产大批疫苗，加快接种速度。

巴西如何得罪中国

阿劳霍去年发表了一篇题为「冠状病毒已经到来 」的文章，他认为这种新冠病毒是统治全球的计划的一部分，但是他在在听证会上否认这篇文章贬低了中国。他对参议院委员会说：「这不是指冠状病毒」，而是「一种为全球共产主义社会创造条件的意识形态病毒」。

前农业部长，也是参议员的阿布鲁 (Katia Abreu)说，阿劳霍的观点和博尔索纳罗政府的观点损害了对中国的出口，导致巴西几十家肉类加工厂出口遭北京搁置批准。

阿劳霍说，他去年是对中国驻巴西大使的批评并不是攻击中国，而是对中国外交官「令人无法接受」的推特所做出的抱怨，该推特称博索纳罗家族是中巴关系的「巨毒」。

这名中国外交官的推文是为了回应于博索纳罗的儿子，时任众议院外交关系委员会主席的爱德华多·博索纳罗 (Eduardo Bolsonaro)的言论，他指责中国的独裁主义拖慢了防疫的脚步，不过后来中国大使推文很快就被删除。

去年，博尔索纳罗本人及其核心幕僚对中国的攻击使双边外交关系进一步恶化。直到博尔索纳罗打电话给中国国家主席习近平，两位领导人同意合作对抗新冠病毒时，这场纷争才得以平息。

(路透社等)

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