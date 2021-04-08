得罪中国没疫苗? 巴西议会进行调查

(德国之声中文网) 巴西参议员周二 (5月18日) 指责该国前外交部长阿劳霍(Ernesto Araujo)在新冠疫情大流行期间的「辱华」言论，破坏了巴西在取得新冠疫苗上所做的努力。

巴西议会正在调查右翼总统博索纳罗 (Jair Bolsonaro) 处理新冠疫情的方式，这里的新冠死亡率是世界第二高。参议员们指责总统和他的亲信延误了科兴疫苗的制造供应。

不过3月份就已经下台的阿劳霍强调，博索纳罗对中国疫苗的贬低并没有影响与巴西最大贸易伙伴的关系，也没有延误疫苗供应。

路透社报导，在巴西制造的科兴疫苗仰赖与中国科兴公司合作，运送疫苗活性成分。而就在这个时后，巴西布坦坦生物医学研究所表示，中国将在下周把运往巴西用于生产新冠疫苗的药物成分从4000升减少到3000升。

这也代表圣保罗州州长多利亚(Joao Doria)17日在推特上所承诺的700万支疫苗量落空，因为定于5月26日的这批原料只够生产500万剂科兴疫苗。

日前，中国官媒也大幅报导，表示「多利亚将这次供应延迟归咎于巴西一些政治人物的『外交敌意』，认为联邦政府应该为自己对中国的批评而道歉」。

巴西如何得罪中国

阿劳霍去年发表了一篇题为「冠状病毒已经到来 」的文章，他认为这种新冠病毒是统治全球的计划的一部分，但是他在在听证会上否认这篇文章贬低了中国。他对参议院委员会说：「这不是指冠状病毒」，而是「一种为全球共产主义社会创造条件的意识形态病毒」。

前农业部长，也是参议员的阿布鲁 (Katia Abreu)说，阿劳霍的观点和博尔索纳罗政府的观点损害了对中国的出口，导致巴西几十家肉类加工厂出口遭北京搁置批准。

阿劳霍说，他去年是对中国驻巴西大使的批评并不是攻击中国，而是对中国外交官「令人无法接受」的推特所做出的抱怨，该推特称博索纳罗家族是中巴关系的「巨毒」。

这名中国外交官的推文是为了回应于博索纳罗的儿子，时任众议院外交关系委员会主席的爱德华多·博索纳罗 (Eduardo Bolsonaro)的言论，他指责中国的独裁主义拖慢了防疫的脚步，不过后来中国大使推文很快就被删除。

去年，博尔索纳罗本人及其核心幕僚对中国的攻击使双边外交关系进一步恶化。直到博尔索纳罗打电话给中国国家主席习近平，两位领导人同意合作对抗新冠病毒时，这场纷争才得以平息。

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。