 得名高句丽将军 "乙支"联合军演已有数十年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2023

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时政风云

得名高句丽将军 "乙支"联合军演已有数十年

面对朝鲜核导能力升级、安全形势变化，美韩举行为期11天的2023"乙支自由护盾"联合军演，58000余名美韩士兵参与。美国前总统特朗普任期内曾宣布暂停与韩国的"乙支自由卫士"军演。

Südkorea | Gemeinsame Militärübung der USA und Südkorea

韩国国防部发布的美韩乙支自由护盾年度军演照片，图为一位韩国空军飞行员（2023年8月21日）

（德国之声中文网）美韩周一开始为期11天的"乙支自由护盾" （Ulchi Freedom Shield）演习。据韩国《中央日报》报道，有超过58000名韩美士兵参加。该演习旨在增强两国应对朝鲜核武和导弹威胁的联合运作能力。该演习是电脑模拟的指挥所演练。今年的演练期间，美韩军方还计划进行超过30项野外机动训练，比去年增加17项。演习将持续到8月31日。

据韩联社报道，除陆海空三军和海军陆战队外，美国本土以及驻韩太空军也将参演。据悉，B-1B战略轰炸机等美国战略武器被调派并参演的可能性较大。

"乙支"的得名出自韩国历史上高句丽将军乙支文德，他曾于612年在萨水（今清川江）大败隋朝军队，史称"萨水大捷"。

Südkorea | Gemeinsame Militärübung der USA und Südkorea

2023美韩“乙支自由护盾”联合军演中的一架F-16战斗机

特朗普任内暂停

韩美曾于2018年暂停假设半岛爆发全面战争的"乙支自由卫士"（Ulchi Freedom Guardian）军演。当年，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩举行会晤。韩联社当时报道说，暂停该军演是美方在解除对朝敌对措施方面采取的第一项决定。特朗普称，在与朝鲜谈判期间暂停军演，如果谈判破裂，美方将立即启动军演。

韩国国防部长宋永武当时表示，与美国国防部长马蒂斯决定搁置当年原定8月的"乙支自由卫士"部分联合演习，"如果朝鲜以实际行动保持无核化势头，我们将依据韩朝、朝美首脑会谈达成的共识，谋求建立互信和和平机制所需的支持措施"。

韩联社报道称，2018年是韩美自1990年以来时隔28年首次叫停"乙支自由卫士"军演。韩国国防部一名负责人表示，韩美曾在1990年美国参与海湾战争时曾暂停"乙支焦点透镜"（Ulchi-Focus Lens）联演，而该项军演是"乙支自由卫士"的前身，因此2018年可算是韩美第二次暂停"乙支自由卫士"联演。

“乙支演习”是韩国政府于1968年启动的军事后勤演习，后与1954年联合国军司令部主办的“焦点透镜”演习相整合，1976年起更名为“乙支焦点透镜”演习，2008年起更名为“乙支自由卫士”。"乙支自由卫士"是最具代表性的韩美联合军演之一。

Südkorea | Gemeinsame Militärübung der USA und Südkorea

此次联合军演中的一架F-15K战斗机

时隔五年重启

2022年，美韩启动更名为"乙支自由护盾"的联合军演。

据韩联社报道，本周一开始的2023年"乙支自由护盾"军演反映了进一步升级的朝鲜核导能力、安全形势变化、俄乌战争的经验教训，并首次模拟朝鲜在战时或有事时散布假消息等情况。

驻韩美军称，有10个联合国军司令部成员国参与演习：澳大利亚、加拿大、法国、英国、希腊、意大利、新西兰、菲律宾、泰国和美国。除2023年"乙支自由护盾"演习之外，韩国与美国军方还将举行一系列补充性的大规模联合演练，以增强协同能力。

（综合报道）

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