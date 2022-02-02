徐州“八孩母被锁”事件继续发酵

（德国之声中文网）中国农历新年前，江苏徐州丰县"八个孩子妈妈被锁"事件被爆出后，引发包括中外媒体在内的广泛关注。对此，丰县官方于1月28日首次发布通报，强调当事人杨某侠和董某民合法结婚，不存在拐卖行为。通报还介绍，经医疗机构诊断，杨某侠患有精神疾病，目前，已对其进行救治，并对其家庭开展进一步救助。

1月30日，丰县官方再次通报称，女子流浪时被董某民收留，结婚时镇民政办工作人员未对其身份信息进行严格核实。通报指出，为防止女子杨某侠犯病时伤人，董某民使用锁链约束，精神状态稳定后便将锁链拿下，董某民行为涉嫌违法，公安已对其开展调查。联合调查组将对相关情况深入调查，对失职、渎职的工作人员依法依规处理。

然而官方的两次通报非但未能平息众怒，反而带来更多疑问，例如，杨某侠为何流浪街头？为什么会精神失常？拥有579万粉丝的知政观察团成员（新浪认证的政务新媒体）"江宁婆婆"评论道："丰县发了一个新的'调查通报'。 当地算是噼里啪啦打肿了自己的脸。哦不对，脸都不要了，谈不上肿。 我觉得当地的调查要不先停一停吧，还是请国家先查查当地吧。照死查。 ​​​"这条博文获得30多万点赞量。

发声者被噤声？

多次为"八孩妈妈"发声、在新浪微博上拥有70多万粉丝的认证用户"作家西原秋"2月4日发表博文透露："几条微博都被技术处理，不是我删除。"根据截图，其中一条无法被查看的微博显示，"作家西原秋"写道："各位散了吧！刚接徐州方面电话，非常客气，就说受害者长子报案并向网信办举报称可能有影像侵犯了其母亲权利。我随后跟报警人通了电话，他要求我删除涉及他母亲的照片和视频，我说虽然我有很多话想给你说，但应你的要求，我处理没问题。"

"作家西原秋"还在这篇博文中介绍："长子说话不客气，颇有些气势汹汹和兴师问罪的意思，还质问我，'还让不让我活'。"

拥有369万粉丝的"林哥观察"在微博上也连日为"被锁妈妈"持续发声, 他也表示接到要求删除微博的电话。他就此发表的一篇关于徐州丰县的八孩妈妈及徐州丰县第二个女人所有微博被删的说明也已被删。在2月2日的ling一篇博文中，"林哥观察"感叹："我们现在能好好活着是因为被拐走的是她们。我们和她们只差一闷棍。十亿关注度都救不了她们，究竟是怎样的一种悲哀！"

另有不少微博用户表示自己的相关博文被限流，被屏蔽和被删除。同时，据网民反映，最先发布"八孩母亲"视频的抖音用户"徐州一修哥"的账号也已消失。德国之声记者分别在抖音和微博上发现，确实已查无此账号。

董某民开始接广告？

2月4日，在新浪微博和被中国封锁的推特上分别有网民转发八孩父亲董某民"开始接广告"的视频，更是让网民惊呼"迷幻"、"离谱"。

然而，视频发布的时间目前尚无法核实。因为也有以往视频和信息显示，在"八个孩子妈妈被锁"事件曝光之前，这个家庭已经受到不少自媒体博主的关注和采访，但之前主要聚焦在赞扬董志民养育八个孩子的艰辛等正能量宣传。一条被点赞17万次的新浪博文写道："假如不是今天徐州一修哥这条拴着链子的女人视频突然在微博上发酵，可能这家人还要被继续当成博主们的正能量道具再宣传一段日子，这才是最魔幻的地方。" ​

丰县官方的第二次通报中介绍："自2014年5月至今，民政、财政等部门为董某民家庭落实了低保和居民医疗保险政策。每年春节、中秋为其发放慰问金……2021年镇政府为其发放危房改造补助3.7万元建设新房4间。社会爱心人士也多次为其捐钱捐物。" 网上现在有关董某民接受捐助、在镜头前收取钱财的图片的拍摄时间尚无法确定。

另外，根据网上公布的截屏，董某民曾以"八个孩子的爸爸"在抖音和快手上开设账号，获得数十万点赞。但是目前在这两个视频平台上均已无法搜到相关账号。

出于对丰县官方通报的不满，不少网民表示将继续发声，希望"给受害者一个交代，最大程度避免此类事情再度发生"。

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