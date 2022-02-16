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後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫

當世界逐漸復歸「疫前日常」的同時，「長新冠」（Long COVID）仍是不少新冠確診者揮之不去的陰影。除了咳嗽、易喘、腦霧等症狀，心理健康也可能受影響。DW採訪台灣一名「長新冠」患者，了解後遺症對他造成哪些心理影響？後疫情時代，我們可以如何「與病共存」？