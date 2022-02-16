後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫

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當世界逐漸復歸「疫前日常」的同時，「長新冠」（Long COVID）仍是不少新冠確診者揮之不去的陰影。除了咳嗽、易喘、腦霧等症狀，心理健康也可能受影響。DW採訪台灣一名「長新冠」患者，了解後遺症對他造成哪些心理影響？後疫情時代，我們可以如何「與病共存」？
世界衛生組織週三（12月15日）駁斥了中國新冠病例激增是因為放鬆「清零」政策的說法，並指早在這之前，中國疫情已經「爆炸性增長」。與此同時，有中國藥廠宣布與輝瑞簽約，將進口新冠口服藥倍拉維（Paxlovid）。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。
中国的新冠疫情迅速蔓延之际，当局宣布，不再发布“无症状感染者”的统计数字。与此同时北京疫情持续飙升，医疗机构面对越来越大的压力。
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