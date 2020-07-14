律师：许章润称嫖娼指控是"子虚乌有"

（德国之声中文网）路透社报道，据律师周三（7月29日）透露，中国学者许章润在被当局以"嫖娼"罪名逮捕之后，希望能够采取法律手段，证明个人清白，并追究警方对他采取行政处罚。

许章润曾是清华大学法学教授，今年7月初在北京被警方逮捕并拘留了将近一个星期。当局指控他去年12月在成都涉嫌嫖娼。他曾经多次发表对政府持批评性的文章和言论。

维权律师莫少平告诉路透社记者，周二夜晚，许章润正式委托莫少平及其合伙人尚宝军，追究当局对他的行政处罚。

"许章润教授表示，他反对当局的指控，所谓的嫖娼指控是构陷、子虚乌有"，莫少平表示。

根据莫少平的叙述，成都市青羊区警方曾经出示了一个女子的照片，声称许章润曾与她发生性关系，但是许表示自己从未见过此女子。

据香港电台报道，莫少平表示，究竟以行政诉讼还是行政复议的方式跟进，他们还需要和许章润共同考虑决定。何时启动法律程序仍未确定，但这次行动不包括追究清华，因为许章润表示领受校方的处罚。

在许章润被拘留期间，清华大学以 "道德败坏" 为由，将其革除教职、开除公职。在路透社得以查阅的一份文件中，作为"罪状"，校方列举了对许章润的"嫖娼"指控，以及许从2018年7月以来发表的一系列文章。

许章润本人和成都警方都未对相关事宜发表评论。

现年57岁的许章润曾在2018年7月撰文《我们当下的恐惧与期待》，并在互联网上发表，系统性地批评中国现行政治与社会方向以及领导人的倒退趋势，提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"等建议。该文引起巨大反响。

今年2月，在中国爆发新冠疫情之后，许章润发表了文章《愤怒的人民已不再恐惧》，呼吁捍卫公民的言论自由。今年5月，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，指责习近平正带领中国倒退回文革时代。



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