 律师：许章润称嫖娼指控是″子虚乌有″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2020

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律师：许章润称嫖娼指控是"子虚乌有"

受到"嫖娼"指控的学者许章润已经委托莫少平和尚宝军律师，经由法律途径追究警方针对他的行政处罚。莫少平表示，许章润强调，当局对他的指控纯属"构陷"，并称从未见过警方指称曾与他发生过性关系的女子。

China Universität (picture-alliance/dpa/G. Junfeng/Imaginechina)

许章润被清华大学以 "道德败坏" 为由革除教职、开除公职

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去年3月，中国著名法学家、清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平而被清华大学停职。本周一又传来他被警方从家中带走的消息。近年来，许章润持续发表批评文章，篇篇指向中共政权要害。

中国法律学者许章润遭拘留获释后，19日首次对外发声。他在公开信中直指中国「风雨飘摇」，并认为「极权必败」。他说自己未来打算「卖文买米」，说「吾人一日不死，便一日呼唤。」

周日刚获释回家的中国著名法律学者许章润对香港电台表示，他已经被清华大学法学院以“道德败坏”为由革除教职、开除公职。此前，据信警方曾告知许太太许章润因在四川嫖娼被抓。在社交媒体上，不少人质疑清华大学此举，怀疑中国当局试图对许章润进行“污名化”处理。

清华法学教授许章润本周一刚刚被警方释放，就被清华大学通知予正式解职且附加开除公职、取消退休金待遇等。消息传来，众皆默然。沉寂已久的北京知识分子对此结果似乎早有预料，许教授年初大疫之际行文也“预感必有新罚降身” 。不过，许教授本人大概也未想到南方大水之际，北京警方会假手成都地方公安拘之“嫖娼”，以知识分子最看重的清誉和道德作为牺牲，侮辱其人格然后弃之于市。当然，性命之忧尚不至于，清华大学此番与警方的密切配合、迅速脱钩倒是另一种“弃市”。

（德国之声中文网）路透社报道，据律师周三（7月29日）透露，中国学者许章润在被当局以"嫖娼"罪名逮捕之后，希望能够采取法律手段，证明个人清白，并追究警方对他采取行政处罚。

许章润曾是清华大学法学教授，今年7月初在北京被警方逮捕并拘留了将近一个星期。当局指控他去年12月在成都涉嫌嫖娼。他曾经多次发表对政府持批评性的文章和言论。

维权律师莫少平告诉路透社记者，周二夜晚，许章润正式委托莫少平及其合伙人尚宝军，追究当局对他的行政处罚。

"许章润教授表示，他反对当局的指控，所谓的嫖娼指控是构陷、子虚乌有"，莫少平表示。

根据莫少平的叙述，成都市青羊区警方曾经出示了一个女子的照片，声称许章润曾与她发生性关系，但是许表示自己从未见过此女子。

据香港电台报道，莫少平表示，究竟以行政诉讼还是行政复议的方式跟进，他们还需要和许章润共同考虑决定。何时启动法律程序仍未确定，但这次行动不包括追究清华，因为许章润表示领受校方的处罚。

在许章润被拘留期间，清华大学以 "道德败坏" 为由，将其革除教职、开除公职。在路透社得以查阅的一份文件中，作为"罪状"，校方列举了对许章润的"嫖娼"指控，以及许从2018年7月以来发表的一系列文章。

许章润本人和成都警方都未对相关事宜发表评论。

现年57岁的许章润曾在2018年7月撰文《我们当下的恐惧与期待》，并在互联网上发表，系统性地批评中国现行政治与社会方向以及领导人的倒退趋势，提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"等建议。该文引起巨大反响。

今年2月，在中国爆发新冠疫情之后，许章润发表了文章《愤怒的人民已不再恐惧》，呼吁捍卫公民的言论自由。今年5月，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，指责习近平正带领中国倒退回文革时代。


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