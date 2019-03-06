律师称政治动机强烈 孟晚舟引渡听证延期

(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟的律师佩克 (Richard Peck) 周三(3月6日)在引渡听证会上表示，美国总统特朗普的言论显示孟晚舟案背后有强烈政治动机。 他形容孟晚舟案很独特，并表示: 「我对特朗普针对此案所显示的政治动机及言论感到担忧。 」

佩克强调这个案件非常复杂且需要时间做出判决，于是被告与提告双方同意将引渡听证会延期至5月8日。 美联社报导，佩克说孟晚舟很可能在听证会提出滥用程序。 此前，孟晚舟已对加拿大政府、边境管理局及国家警察提告。 她声称加拿大政府在告知她要被逮捕前就已关押她、搜索她住处并讯问她。

佩克上周在加拿大同意开启引渡听证会后，表示特朗普不断重申如果他认为孟晚舟案对中美贸易谈判有帮助的话，他将介入此案。

华为扩张国际媒体部门

路透社报导，华为预计周四 (3月7日) 向美国提告，被视为华为对美国打压的响应。 华为过去两天分别在布鲁塞尔与深圳总部接待了不少外国媒体，试图透过此举挽救国际声誉。 路透社表示至少10名资深记者收到华为邀约，询问是否有意愿出任该公司的公关部长一职。 报导指出该职位年薪高达20万美金，而这样大动作招揽人才也显示华为正努力壮大其国际媒体部门。 目前已知，他们预计将国际事务部门扩大至300人。

华为传播部副部长凯利 (Joe Kelly) 响应路透社询问时表示，华为确实在招募新人，但并没有刻意扩大征才。 一名华为公关部的资深员工告诉路透社，华为正在采取更主动的策略去应对美国的打压。 他说: 「我们真的受够打压了!」

杨威廉/罗法 (美联社、路透社)