律师：杨恒均已被正式起诉

（德国之声中文网）澳大利亚律师斯塔里（Rob Stary）对外界透露，杨恒均（笔名，真名杨军）周四（7月18日）被正式起诉，并被转移到北京另一处看守所。

斯塔里表示，他是从杨恒均的亲友处得到这一消息，并正在向澳大利亚外交事务与贸易部确认。

现年53岁的杨恒均是美国哥伦比亚大学访问学者，此前曾在中国外交部工作，2000年移民澳大利亚。他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

律师斯塔里称，目前并不清楚杨恒均具体被起诉的罪名为何："与触犯他们的国家安全法规有关。我们估计会是间谍罪或类似罪名。"

杨恒均的拘押令将在7月27日前到期，中国司法当局必须在此之前对其正式起诉。

今年1月19日，杨恒均与妻子跟女儿在广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。

中国外交部稍后表示，杨恒均因"涉嫌危害国家安全"在北京被拘留。这一定义模糊的罪名经常被北京政府用来压制异议人士和批评者。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在周四当天没有回应美联社的置评请求。她上周发表声明称，澳大利亚政府"经常与中国高层"提出杨恒均的案件。"我们要求他的案件得到公平、透明、迅速地处理。"澳大利亚政府持续为杨恒均提供领事服务，并要求他能够立即被允许与中国律师见面。佩恩当时在声明中表示："澳大利亚 要求中国政府澄清杨恒均被关押的原因，如果他仅是因为政治观点而遭到逮捕，则应得到释放。"

本周三（7月17日）中国外交部发言人耿爽曾表示，杨恒均一案仍在调查过程中。"中国国家安全机关严格依法办案，充分保障杨军的合法权利。据我了解，目前，杨军健康状况良好。"

石涛/洪沙（美联社）