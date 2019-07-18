 律师：杨恒均已被正式起诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

律师：杨恒均已被正式起诉

一名澳大利亚律师发布消息称，被中国政府关押数月的澳籍华人作家杨恒均被正式起诉，但具体罪名仍不清楚。今年1月，杨恒均在广州机场被中国国保带走，此后中国外交部曾表示杨恒均涉嫌"危害国家安全"。

Yang Hengjun (Reuters/Social Media)

澳籍华人作家杨恒均

（德国之声中文网）澳大利亚律师斯塔里（Rob Stary）对外界透露，杨恒均（笔名，真名杨军）周四（7月18日）被正式起诉，并被转移到北京另一处看守所。

斯塔里表示，他是从杨恒均的亲友处得到这一消息，并正在向澳大利亚外交事务与贸易部确认。

现年53岁的杨恒均是美国哥伦比亚大学访问学者，此前曾在中国外交部工作，2000年移民澳大利亚。他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

律师斯塔里称，目前并不清楚杨恒均具体被起诉的罪名为何："与触犯他们的国家安全法规有关。我们估计会是间谍罪或类似罪名。"

杨恒均的拘押令将在7月27日前到期，中国司法当局必须在此之前对其正式起诉。

今年1月19日，杨恒均与妻子跟女儿在广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。

中国外交部稍后表示，杨恒均因"涉嫌危害国家安全"在北京被拘留。这一定义模糊的罪名经常被北京政府用来压制异议人士和批评者。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在周四当天没有回应美联社的置评请求。她上周发表声明称，澳大利亚政府"经常与中国高层"提出杨恒均的案件。"我们要求他的案件得到公平、透明、迅速地处理。"澳大利亚政府持续为杨恒均提供领事服务，并要求他能够立即被允许与中国律师见面。佩恩当时在声明中表示："澳大利亚 要求中国政府澄清杨恒均被关押的原因，如果他仅是因为政治观点而遭到逮捕，则应得到释放。"

本周三（7月17日）中国外交部发言人耿爽曾表示，杨恒均一案仍在调查过程中。"中国国家安全机关严格依法办案，充分保障杨军的合法权利。据我了解，目前，杨军健康状况良好。"

石涛/洪沙（美联社）

DW.COM

北京证实杨恒均因“涉嫌危害国家安全”被关押

澳籍华裔人士杨恒均在北京被拘押事件得到中国外交部的证实。此前，澳大利亚外交部曾发布声明，要求中国政府说明缘由。 (24.01.2019)  

曾警告杨军勿入境中国 澳记者: 对澳政府失望

负责进行中国干涉澳大利亚内政调查的前记者加诺特接受澳广访问时表示，他曾警告澳籍华裔作家杨军不要访回中国。 杨军最后未采纳加诺特建议，于今年一月在广州机场被国保带走。 (08.04.2019)  

相关内容

Sadam und Nadila haben 2016 in Xinjiang geheiratet. Nachdem Nadila 2017 nach Xinjiang zurückgekehrt war, konnten sie sich nicht mehr sehen.

维族母子遭困新疆 澳洲籲北京放人 18.07.2019

中国在新疆所推行的再教育营至今已拆散无数维吾尔家庭，迫使定居海外的维吾尔人每天生活于未知的恐惧中。近來澳洲籍的維族人沙丹被迫與妻兒分離的故事引起國際關注。他接受德國之聲專訪表達內心的深切恐懼。

Spratly Inseln südliches chinesisches Meer

主权争议：智库称中越船队南海对峙长达数周 17.07.2019

两家位于华盛顿的美国智库最新发布报告称，越南和中国的船只在南中国海争议海域对峙数周。与此同时，双方外交部门也“隔空交火”。

Huawei-Logo in Guangzhou

德语媒体：华为必须开门 28.05.2019

德语媒体关注：中国的私有企业与党的关系如何；美国国家安全顾问博尔顿与台湾国安会秘书长李大维会晤意味着什么。

广告

媒体看中国

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking (Reuters/M. Schiefelbein)

德语媒体：灾难才刚刚开始

柏林《日报》认为，中美贸易战是一场持久战，且是刚刚开始，将对全世界造成深远的损害。苏黎世《每日导报》认为，如果中国近期的经济降温归咎于贸易战，今后将会酿成大灾难。  