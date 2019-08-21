律师指摘執法問題 孟晚舟引渡案再暂缓?

（德国之声中文网）根据法新社报导，孟晚舟的律师马丁 (David Martin) 称加拿大的边境管理人员当时是以移民相关事务为由关押了孟晚舟，却从来没告知孟晚舟他们握有美方要求逮捕她的拘捕令。 她在被边境管理人员讯问数小时后，才被转交给加拿大警方。律师以此为由要求暂缓引渡案。

马丁在法庭周三 (8月21日) 公开的文件中写道:「从一开始，加拿大警方与边境管理人员便是为了替美国联邦调查局取得及保留相关证据而关押孟晚舟。 最大的问题是美国联邦调查局(FBI)在这个过程中涉入多少，而他们又是如何介入孟晚舟的逮捕过程。 」

香港南华早报报导，一名加拿大法官周二 (8月20日) 在一场听证命中，下令公开孟晚舟律师为该案所提交的文件及孟晚舟当初在机场被搜索及关押的影片。 孟晚舟的律师马丁在听证会过程中表示，由于孟晚舟的引渡案受到外界高度关注，所以法庭应该以最高层级的透明度来公开这个案件的相关讯息。

影片显示孟晚舟在温哥华时间去年12月1日上午11点30分抵达机场后，由两名女性边境管理人员将她移交给两名男性边境管理人员，而两名男性边境管理人员随即开始搜索孟晚舟的手提包及其他行李。 三个小时后，孟晚舟便遭加拿大警方逮捕，但该时刻并未被记录在影片中。

该名加拿大法官强调公开法庭文件及录像档案是一个不寻常的作法，但由于孟晚舟案吸引了大量媒体关注，所以她决定下令公开这些档案。 她认为这一步是符合正义的作法。

法庭文件显示，美国的花旗集团及法国巴黎银行与汇丰跟渣打银行都因被孟晚舟误导，而协助华为完成与伊朗业务相关的财务处理，因而违反了美国制裁的规定。 中国与加拿大也因为孟晚舟案而产生了一连串的外交纷争。 其中，中国疑似为了报复加拿大协助美国关押孟晚舟，而关押了两名在中国的加拿大人。

周三，加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 在蒙特娄表示，加拿大不会继续使雨中国之间的外交及贸易纷争继续升级，但同时，加拿大也不会停止维护自身的利益。 他说:「我们必须承认中国是个不断壮大的国际势力，且北京也不断在国际秩序中，试图展现其影响力。 但加拿大仍会继续维护加拿大人与这个国家的利益。 」

杨威廉/罗法 (综合报导)