 律师指摘執法問題 孟晚舟引渡案再暂缓? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

律师指摘執法問題 孟晚舟引渡案再暂缓?

华为财务长孟晚舟的律师在8月21日公开的法庭文件中，称她在温哥华遭到非法讯问及关押，也質疑美國勢力涉入案件。 相對的，加拿大法官稱考慮到案件被媒體關注的程度，罕見地公开法庭文件及影片。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Getty Images/AFP/D. MacKinnon)

（德国之声中文网）根据法新社报导，孟晚舟的律师马丁 (David Martin) 称加拿大的边境管理人员当时是以移民相关事务为由关押了孟晚舟，却从来没告知孟晚舟他们握有美方要求逮捕她的拘捕令。 她在被边境管理人员讯问数小时后，才被转交给加拿大警方。律师以此为由要求暂缓引渡案。

马丁在法庭周三 (8月21日) 公开的文件中写道:「从一开始，加拿大警方与边境管理人员便是为了替美国联邦调查局取得及保留相关证据而关押孟晚舟。 最大的问题是美国联邦调查局(FBI)在这个过程中涉入多少，而他们又是如何介入孟晚舟的逮捕过程。 」

香港南华早报报导，一名加拿大法官周二 (8月20日) 在一场听证命中，下令公开孟晚舟律师为该案所提交的文件及孟晚舟当初在机场被搜索及关押的影片。 孟晚舟的律师马丁在听证会过程中表示，由于孟晚舟的引渡案受到外界高度关注，所以法庭应该以最高层级的透明度来公开这个案件的相关讯息。

影片显示孟晚舟在温哥华时间去年12月1日上午11点30分抵达机场后，由两名女性边境管理人员将她移交给两名男性边境管理人员，而两名男性边境管理人员随即开始搜索孟晚舟的手提包及其他行李。 三个小时后，孟晚舟便遭加拿大警方逮捕，但该时刻并未被记录在影片中。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Reuters/L. Wasson)

中国与加拿大关系因孟晚舟案已陷入数月胶着，而孟晚舟的律师在法庭公布的档案中也指控加拿大非法关押与讯问孟晚舟。

该名加拿大法官强调公开法庭文件及录像档案是一个不寻常的作法，但由于孟晚舟案吸引了大量媒体关注，所以她决定下令公开这些档案。 她认为这一步是符合正义的作法。

法庭文件显示，美国的花旗集团及法国巴黎银行与汇丰跟渣打银行都因被孟晚舟误导，而协助华为完成与伊朗业务相关的财务处理，因而违反了美国制裁的规定。 中国与加拿大也因为孟晚舟案而产生了一连串的外交纷争。 其中，中国疑似为了报复加拿大协助美国关押孟晚舟，而关押了两名在中国的加拿大人。

周三，加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 在蒙特娄表示，加拿大不会继续使雨中国之间的外交及贸易纷争继续升级，但同时，加拿大也不会停止维护自身的利益。 他说:「我们必须承认中国是个不断壮大的国际势力，且北京也不断在国际秩序中，试图展现其影响力。 但加拿大仍会继续维护加拿大人与这个国家的利益。 」

杨威廉/罗法 (综合报导)

 

DW.COM

美恐持续执行科技禁令 任正非:有助于华为发展

美联社报导，华为创办人任正非在接受专访时表示，根据目前美国的政治局势，美国政府应该不会放宽对华为等科技公司所施行的出口禁令，不过他也认为华为能够透过发展自身科技来继续蓬勃发展。 (21.08.2019)  

指望美国帮忙? 中国警告加拿大“不要太天真”

本周三，中国警告加拿大不要天真地相信美国施压能帮助解决中加之间的棘手问题。 (03.07.2019)  

孟晚舟律师团出新招: 向司法部长求情

根据加拿大的法律，司法部长有权介入并取消引渡程序。华为财务长孟晚舟的律师团队对外表示他们已经写信给司法部长，试图说服他释放孟晚舟符合加拿大的国家利益。 (25.06.2019)  

相关内容

Huawei-Gründer Ren Zhengfei

美恐持续执行科技禁令 任正非:有助于华为发展 21.08.2019

美联社报导，华为创办人任正非在接受专访时表示，根据目前美国的政治局势，美国政府应该不会放宽对华为等科技公司所施行的出口禁令，不过他也认为华为能够透过发展自身科技来继续蓬勃发展。

Paraguay Google Play Store und Huawei Logo

媒体报谷歌求“续供”华为 孟晚舟寻终止引渡 07.06.2019

据媒体报道，谷歌要求特朗普政府允许其与华为继续保持业务联系，让华为可以继续使用谷歌安卓系统，称“断供”威胁全球谷歌用户的安全。与此同时，华为方面就孟晚舟案发布声明，称美方证据不充分、加方执法存在严重的程序滥用。

Justin Trudeau

中加贸易关系恶化 特鲁多六四发言遭轰 05.06.2019

自12月温哥华警方以美国逮捕令拘捕华为财务长孟晚舟以来，两国外交关系严重恶化。中国切断了加拿大主要商品的进口。不过这并没有阻止特鲁多针对六四30周年的发言。

广告

媒体看中国

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

德语媒体：没有香港的世界？

《商报》指出，北京正在煽动民众对香港的反感情绪，这是一种错误的方法，和平解决冲突的可能因此会愈发变得渺茫。《世界报》关注北京打造深圳的计划并指出，中国正在规划一个没有香港的世界。  