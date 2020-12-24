律师：孟晚舟 “认罪协议”可能是陷阱

（德国之声中文网）温哥华律师加里·伯廷（Gary Botting）在周一出版的《全国邮报》（National Post ）上撰文称，如果孟晚舟承认做错了事，将给自己留下刑事犯罪记录，这样一来，任何国家都可以此为由采取不利于她的行动。伯廷曾出版过多本有关引渡法的书籍。

《华尔街日报》12月3日报导，消息人士透露，美国司法部正在与华为财务长孟晚舟谈判一项协议，允许她从加拿大返回中国，但交换条件是她必须承认被指控的部分不当行为。

伯廷在文章中说，美国这样做可能是给孟晚舟设下的一个圈套。他本人在律师从业生涯中，有过类似的"痛苦教训"。他写道，从他曾参与经手的几宗案例中，可以看出，一旦接受这样的交易，可能会带来怎样的潜在风险。

其中一个案例的当事人--一家承建欧中油气管道的施工商被指控行贿。同孟晚舟一样，在美国要求下，这位企业家在加拿大机场被逮捕。律师接受了美方提出的认罪协议后，他在入狱当天即获释，但后来他却仅因错过一次法庭会期而被判刑一年。

另一个案例中，加拿大一公司财务经理在美被起诉后被拘捕，虽在签署认罪协议后立即获释，但她的丈夫--公司的CEO此后却因她的供词被控欺诈罪判刑，至今仍在服刑。

孟晚舟2020年10月26日在温哥华出庭

因此伯廷认为，"孟晚舟的名字必须从起诉书中删掉"，否则即便加拿大司法部长下令解除对她的指控，美国仍可以再次三番追究她，"只要她踏上任何一个与美国签有引渡协议的国家土地"。

据《南华早报》报道，2018年12月孟晚舟首次保释听证期间，伯廷曾向孟的律师团队提供咨询。不过他本周表示，已不再为孟晚舟工作，对美国所提交易的细节也不知情。

伯廷在文中写道："愈发明显的是，对华为的起诉是一个政治举动，旨在阻止其在5G市场获得成功 ，让美国企业在这一新兴领域占据主导。美国显然错估了起诉孟晚舟会带来的巨大麻烦。"

对孟晚舟案的"认罪协议"，中国官方并未正面置评，但中国外交部发言人华春莹12月初在一次例行记者会表示，《华尔街日报》的报道，让人想起法国阿尔斯通高管皮耶鲁奇所著《美国陷阱》中的情节。此话似乎影射美国提供的选项是一个"陷阱"。

2013年，法国阿尔斯通公司高管皮耶鲁齐（Frédéric Pierucci）在纽约被美国联邦调查局逮捕，指控他涉嫌商业贿赂。此后多位阿尔斯通高管与美国达成认罪协议，他们的供述成为证据，法庭判罚阿尔斯通7.72亿美元。同时，阿尔斯通的电力业务也被美国竞争对手通用电气收购。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。