律师：孟宏伟的妻子正式获得法国庇护

（德国之声中文网）据路透社援引孟妻（Grace Meng）的律师称，其当事人已在法国获得庇护。

中方则表示，如果法国向孟妻提供庇护，将是对司法程序的“滥用”。

在周三（5月10日）例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，不了解孟妻的具体情况，但表示孟宏伟因涉嫌贪腐而面临起诉，其案件“没有政治因素”。

耿爽说，如果孟妻在法国寻求庇护，那么这将是“完全滥用法国的司法程序”。他还表示, 良好的政治互信是中法关系稳定发展德基础，希望在这种情况下，中国和法国可以依法在良好合作的基础上联合妥善处理。

前国际刑警组织主席孟宏伟

去年9月，孟宏伟出差回中国后失去音讯。他的妻子Grace Meng在法国报案。孟妻在接受国际媒体采访时表示，此案疑有政治动机。中国官方则表示，孟宏伟因涉嫌腐败而接受调查。

今年3月，身处里昂的孟妻在接受法国电视台采访时说，她在中国国家主席习近平到访巴黎前夕，向法国总统马克龙写信求助。

此后不久，中纪委、国家监委发布声明，称中国公安部原副部长、原国际刑警主席孟宏伟将被检察机关审查起诉，并决定给予其"双开"（开除党籍开除公职）处分，其涉嫌犯罪问题移交检察机构依法起诉。

4月底，中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对孟宏伟作出逮捕决定。5月10日，最高检发布消息，称孟宏伟"涉嫌受贿"一案，近日已由天津检察院第一分院向天津一中院提起公诉。

孟宏伟出差回中国后失去音讯后，他的妻子Grace Meng在法国报案

1953年11月出生的孟宏伟，在国际刑警组织任职前一直在中国公安系统工作。他2004年被提拔为中国公安部副部长，时任部长是后被判处无期徒刑的周永康。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席，成为该组织成立以来的第一位中国主席。

孟宏伟落马之后，他曾经领导的公安部与他划清界限，称要"彻底肃清周永康、孟宏伟的遗毒遗害"。

中国最高检发布的消息中说，孟宏伟利用担任公安部党委委员、副部长，中国海警局局长等职务上的便利和职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

孟宏伟是习近平反腐运动中倒下的又一名高级官员。习近平自2012年底上台以来，展开轰轰烈烈的反腐斗争。到目前为止，在习近平六年任期内，已有超过一百万官员以反腐的名义受到惩治。在去年年底的中共中央政治局会议上，习近平提出，反腐败斗争"取得压倒性胜利"。