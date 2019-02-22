律师分析"千亿矿权案"：费解的反转与程序的疑问

（德国之声中文网）2月22日，中国官方新华社报道称，中央政法委、中央纪委国家监委、最高人民检察院、公安部组成的联合调查组，对"凯奇莱案"卷宗丢失的调查结果是，最高人民法院法官王林清涉嫌非法获取、故意泄露国家秘密，犯罪线索移交公安机关立案侦查。

对于这起"陕西千亿矿权案"官方调查组的这一结果，不少网民感到出乎意外。中国律师刘晓原也向德国之声表示，"感觉有点不好理解"。

"读书太多了"

刘晓原律师在社交媒体上也写道："一个中国政法大学法学博士、中国社会科学院金融学博士后、中国人民大学经济学博士后、最高法的法官，偷了单位案卷拿回家，主动上报领导案卷失窃，单位不管不问，然后本人又录视频写实名举报信，要求查清楚被偷案卷去向，忽然又在央视向全国'认罪'说是自己拿的，这个逻辑如果成立，那一定是读书太多了。"

2月22日，中国国家电视台播出了王林清法官"接受央视专访"的视频。中国《法制日报》的一篇评论文章称，王林清"偷案卷"是因为"对单位心存不满，泄私愤"。

对于王林清法官上央视，刘晓原律师表示："在案件没有结论之前、没有经过司法审判，让他通过央视来'认罪'：你想想他是一个最高人民法院的一个法官啊，哪怕触犯了刑法，也要依照法律规定的程序来进行啊。"刘律师表示，是否大家会问，与律师上央视相比，法官上央视是更严重了？

而对于联合调查组的结论，刘晓原律师表示："好像对最高法院的判决进行了一些评判，这个可能违反了宪法的相关规定。因为最高人民法院是最高的司法审判机关，它作出的判决如果是错了的话，也要依照法定的程序，由最高人民法院的院长批准启动再审，或者由最高人民检察院来抗诉。"

刘晓原律师表示，目前从官方媒体报道中还看不出公安机关有没有对王林清法官采取什么强制措施，比如刑事拘留、监视居住、取保候审。

此外，刘晓原律师提到，该案件也反映出一些司法方面的问题：如案卷管理以及法院领导对具体个案作批示。

刘晓原律师也表示，如果王林清法官真地这样做了，“那作为最高法院的法官，那（反映出的）问题也很大，暂且不说是否触犯了刑法，最起码违反了相关的办案规定。但他这个又很特殊，不像有的法官是贪污、受贿"。

联合调查组结果中提到崔永元

"泄密案共犯"？

中国官方新华社还报道称："调查显示，2018年8月前后，'凯奇莱案'当事人赵发琦将王林清介绍给崔永元，崔永元在其工作室帮助王林清录制了反映所谓'凯奇莱案'案卷丢失、监控视频'黑屏'等问题的视频，上述部分视频经崔永元剪辑后分段在网上发布。调查还发现，崔永元在网上发布的最高法院相关副卷材料也来源于王林清。”

刘晓原律师表示，“如果王林清交给崔永元曝光的那些东西涉及国家秘密、王林清涉嫌泄密犯罪的话，那么从法律上来说有可能会牵涉到崔永元，有可能会牵涉到他是共犯的问题。"

截至2月23日晚，崔永元的微博尚未更新。