律师不得代理12港人案 禁令“来自司法部”

（德国之声中文网）据香港电台报道，已有5家受到被拘押港人家属委托的律师事务所接到中国司法机关禁止办案的通知。

香港Now新闻报道，深圳有律师及其法律事务所近日收到当地司法局官员口头传达的禁令，不准律师代理这一涉及香港人的案件。并称已经代理案件的律师必须退出。官员称，禁令來自司法部，至少五家律师事务所已收到有关通知。

报道引述一位不愿透露姓名的律师称，广东省司法厅及深圳市司法局已经先后三次要求他退出案件。

据香港媒体9月中报道，当时多名家属委托的内地律师要求探视当事人遭拒，官方也对律师施压，要求他们退出代理案件。之后有多名受家属委托的律师被迫退出。

上周四（10月22日），五名家属委托的律师到深圳盐田看守所，要求会见当事人被拒。他们事后表示已多次遭到拒绝，将向检察院投訴。当局则表示，已经给被关押的港人指派律师，虽然这种做法遭到当事人家属反对。

伦敦举行的声援12港人集会

涉案的12名香港人8月底企图经广东沿海潜逃台湾时，被中国大陆海警截获，当地公安局随后通报指他们涉嫌偷越国境犯罪。

被捕的12名港人均参加过反送中运动。香港特首林郑月娥曾表示，12人中仅有一人是涉嫌违反《香港国安法》，所有人都是在候查期间潜逃离港，出走原因是“逃避法律责任”。

这些香港人一直在深圳被关押，其境遇引起广泛关注。两个月以来在香港和欧美一些国家，呼吁公正司法的示威集会以及声援联署等活动时有发生。

纽约大学法学院退休教授孔杰荣（Jerome Cohen）上月在一外交杂志发表题为「变幻莫测的中国罪与罚」的文章中指出，在当局威胁下，律师若坚持下去，将面临年度执业许可证不获续签丶律师资格遭永久注销丶关闭律师事务所，甚至有被刑事处罚的风险。

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