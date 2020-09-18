 律师不得代理12港人案 禁令“来自司法部” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2020

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时政风云

律师不得代理12港人案 禁令“来自司法部”

据香港媒体报道，至少有5家大陆律师事务所接到司法部门通知，禁止其代理“深圳12港人案”。

London | Hongkong Solidaritätskundgebung 12 Inhaftierte (Cyrus Chan/DW)

外界担忧12港人案司法不公正

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台湾昨日(25日)举办了一场声援12名被关押在深圳的香港人的游行活动，主办单位称有上千名民众到场。台湾陆委会回应群众诉求，表示会持续检视并精进现存助港人制度。

今年8月底，12名香港人搭乘快艇逃往台湾，在穿越内地水域时被广东警方拘捕。现在，此案又有了新动向：9名涉嫌为逃亡行动提供协助的人士，遭到了香港警方拘捕。

12名港人上月疑似潜逃台湾遭到中国海警截获并被扣深圳。香港政府周六发布公报称其“涉嫌非法偷渡”并在大陆水域被捕。中国官媒则批评香港民主派人士消费12人，“煽动香港社会对特区政府的不满和对大陆的仇视”。

12名港人过去三周被扣留在深圳，当局禁止家属委托的律师接触当事人，已有5名律师受压退出案件。李宇轩家人发声明，对於他至今仍然失联感到痛苦，吁国际关注，香港民主派阵营也发起一人一信声援。

（德国之声中文网）据香港电台报道，已有5家受到被拘押港人家属委托的律师事务所接到中国司法机关禁止办案的通知。

香港Now新闻报道，深圳有律师及其法律事务所近日收到当地司法局官员口头传达的禁令，不准律师代理这一涉及香港人的案件。并称已经代理案件的律师必须退出。官员称，禁令來自司法部，至少五家律师事务所已收到有关通知。

报道引述一位不愿透露姓名的律师称，广东省司法厅及深圳市司法局已经先后三次要求他退出案件。

据香港媒体9月中报道，当时多名家属委托的内地律师要求探视当事人遭拒，官方也对律师施压，要求他们退出代理案件。之后有多名受家属委托的律师被迫退出。

上周四（10月22日），五名家属委托的律师到深圳盐田看守所，要求会见当事人被拒。他们事后表示已多次遭到拒绝，将向检察院投訴。当局则表示，已经给被关押的港人指派律师，虽然这种做法遭到当事人家属反对。

London | Hongkong Solidaritätskundgebung 12 Inhaftierte (Cyrus Chan/DW)

伦敦举行的声援12港人集会

涉案的12名香港人8月底企图经广东沿海潜逃台湾时，被中国大陆海警截获，当地公安局随后通报指他们涉嫌偷越国境犯罪。

被捕的12名港人均参加过反送中运动。香港特首林郑月娥曾表示，12人中仅有一人是涉嫌违反《香港国安法》，所有人都是在候查期间潜逃离港，出走原因是“逃避法律责任”。

这些香港人一直在深圳被关押，其境遇引起广泛关注。两个月以来在香港和欧美一些国家，呼吁公正司法的示威集会以及声援联署等活动时有发生。

纽约大学法学院退休教授孔杰荣（Jerome Cohen）上月在一外交杂志发表题为「变幻莫测的中国罪与罚」的文章中指出，在当局威胁下，律师若坚持下去，将面临年度执业许可证不获续签丶律师资格遭永久注销丶关闭律师事务所，甚至有被刑事处罚的风险。

观看视频 03:07

12港人“送中”一个月 家属煎熬

 

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