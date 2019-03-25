很意外有木有？法国军舰穿越台湾海峡

（德国之声中文网）路透社报道称，这标志着美国及其盟国会越来越多地在中国附近的国际水域从事声张航海自由的行动。同时，这也为日本、澳大利亚等国打开了采取类似行动的大门。

法国展开相关行动的时间正值中美两国关系日益紧张。台湾愈发具有引爆中美关系的潜质。同时，贸易战、美国制裁以及北京在南中国海上一系列秀肌肉的军事行动都具备类似的潜质。美国一直坚持拥有在南中国海海域自由航行的权利。

两名不愿透露姓名的官员向路透社表示，法国军舰于4月6号通过了中国与台湾之间那个狭窄的航道。

其中一名美国军官确认，通行船只为法国"葡月号"（Vendemiaire）的护卫舰。这位军官以前从来没有看到过有法军军舰穿越台湾海峡。

这位官员表示，事发后，中国告知法国不再邀请其参加庆祝中国海军成立70周年的海上阅兵活动。印度、澳洲与其他一些国家的军舰参与了这项活动。

法国总参谋部发言人史泰格（Patrik Steiger）不愿对这一单个军事行动置评。

对于法国军舰穿越台湾海峡的目的，或者是否企图藉此主张自由航行的权利，那位美国官员不愿多加臆测。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年当选台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛2005年4月会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



激化局势

法国军舰穿越台湾海峡之时，也是美国军舰愈发频繁地穿越这一战略水域之际。上个月，美国曾派海军舰艇和海岸警卫队的船只通过台湾海峡。

路透社报道称，通航的做法让中国感到不安，中国宣称台湾是中国的一部分。北京方面一直在加大压力，主张对台湾岛拥有主权。

台湾国防部发言人陈中吉（Chen Chung-chi）通过电话告诉路透社，台湾海峡是繁忙的国际水域，各国船只都应能通过这个通道，台湾国防部将继续监测该地区外国船只的航行情况。

对此，中国外交部和国防部没有立即置评。

前美国国防部副助理部长邓志强(Abraham Denmark)表示，法国军方穿越台湾海峡的举动是一个重要的发展，首先，穿越本身就很重要；其次，这表现了法国在更广泛的太平洋地区针对中国会采取更加有地缘政治考量的行动。他指出，这次穿越是一个信号，表明像法国这样的国家不仅从贸易角度，也从军事角度看待中国。

上个月，在中国国家主席习近平在访问法国期间，两国签署了价值数十亿美元的贸易合同 。同时，法国总统马克龙面对中国在贸易和科技方面的进步优势时，希望欧洲能够形成统一阵线。

目前在华盛顿智库伍德罗·威尔逊中心（Woodrow Wilson Center）就职的邓志强向路透社表示："其它国家在亚洲海域通航很重要，表明了这不仅仅只是华盛顿和北京之间的一场较量，而是说中国的行为已经对自由的国际秩序发起了全面的挑战。"

任琛/凝炼 （路透社）