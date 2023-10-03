彻底翻脸？媒体：印度要求数十名加拿大外交官离境

（德国之声中文网）《金融时报》在渥太华时间10月2日发表的报道中援引知情人士称，印度政府已经要求加拿大，在10月10日前撤出41名外交官。此前，加拿大总理特鲁多称，新德里可能与加拿大籍锡克教领袖谋杀案有关，由此引发两国外交危机。

一位知情人士对《金融时报》说，印度威胁要取消在10月10日后仍留在印度的加拿大外交官的外交豁免权。

《金融时报》报道也指出，加拿大驻新德里高级专员公署的外交官人数，比印度驻渥太华高级专员公署的外交官人数要多几十人。这是因为在加拿大生活着大量印度侨民，他们在印度还有亲属。德新社报道也指出，很多印度人也希望去加拿大留学。这都要求加拿大在印度有庞大的领事部门。

一位知情人士表示，加拿大目前在印度有62名外交官，而新德里告诉他们要减少41人。

加拿大外交部和印度政府目前都拒绝对《金融时报》的报道发表评论。

渥太华指控印度当局涉嫌暗杀锡克教领袖

加拿大在9月18日驱逐了一名印度外交官，指控印度政府可能跟加拿大籍锡克教领袖的暗杀事件有关。加拿大总理特鲁多称，有“可信”资讯指向印度政府人士为该暗杀事件的幕后黑手。

印度方面则否认特鲁多的指控，也驱逐了加拿大外交官。新德里还随即暂停处理加拿大公民签证申请、对印度国民发布赴加旅游警示。

此外，印度发声明批评加拿大的说法“荒谬”，并写道：“如此毫无根据的指控，试图转移外界对卡利斯坦恐怖份子与极端份子的关注，这些人在加拿大得到庇护，持续威胁印度的主权与领土完整。”

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遭暗杀的锡克教领袖与“卡利斯坦”运动

今年6月18日，锡克教领袖尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里市（Surrey）的锡克教寺庙内遭枪杀，激怒了加拿大的锡克教群体。

加拿大是印度旁遮普（Punjab）之外，拥有最多锡克教人口的地方，大约有77万人，占加拿大全国人口2%。

尼贾尔是积极的“卡利斯坦”运动（Khalistan）倡议人士，主张在印度旁遮普建立锡克教徒的独立国家。

加拿大世界锡克组织的声明写道，尼贾尔“数月来，他公开谈及自己面对的生命威胁，曾说自己成为印度情资单位的目标”。

“卡利斯坦”运动长期以来被印度政府视为国家安全威胁，在印度国内遭到禁止。尼贾尔也在2020年遭印度当局通缉、列为恐怖份子。

特鲁多“别无选择”

《金融时报》指出，在尼贾尔被暗杀后，加拿大此前与印度进行了秘密外交，但这些未能确保印度配合加警方调查尼贾尔谋杀案，这令渥太华感到失望。这些秘密外交包括加拿大国家安全顾问托马斯（Jody Thomas）两次前往印度，在9月新德里G20峰会之前讨论这一问题。

这起谋杀案也是特鲁多在G20峰会上与印度总理莫迪会晤的焦点，当时印方断然拒绝了合作请求。据熟悉该事件的人士称，在此前的会晤中，印度甚至敦促加拿大停止调查。

事实上，加拿大与印度的关系在此前已有所紧张，除了印方不满加拿大未对锡克教抗议人士进行压制，双边贸易谈判进展亦不顺利。

《金融时报》报道还指出，特鲁多目前在加拿大由于生活费用危机等问题面临声望下降。一位熟悉特鲁多想法的人士说，这位加拿大总理并不希望现在发生外交危机，但在加媒《环球邮报》计划发表相关文章以及鉴于指控的严重性，特鲁多不得不在议会表态。

渥太华大学外交政策专家帕里斯（Roland Paris）对《金融时报》说，指控的严重性质让特鲁多别无选择。他说：“在加拿大，人们总是感觉，坏事不会发生在加拿大，但这起谋杀案真正触动了公众意识。这不是加拿大、加拿大人能轻易撇开、忘却的事情”。

外交紧张短期内可能不会好转

据《金融时报》报道，加拿大参议院外交和国际贸易委员会主席博姆（Peter Boehm）表示，印度要求更多加拿大外交官离境“无助于局势的发展”，更不易于两国平静下来、减少分歧。

博姆说，“我不认为特鲁多会退缩”，并警告，印度认为加拿大“很容易对付”。他说，“印度知道我们的报复能力有限，知道我们有一个少数派政府，也知道相关的政治因素。而且，印度即将举行大选。”

不列颠哥伦比亚大学的客座教授纳吉布拉（Vina Nadjibulla）对《金融时报》说，这场争端让加拿大及其盟友陷入了困境，她认为，很难看到渥太华和新德里的关系一段时间内能够得到平息。她说：“在两国领导人保持不变的情况下，很难看到任何变化。”

（金融时报、德新社等）

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