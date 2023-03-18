彻头彻尾的灾难：国际媒体评伊拉克战争20周年

（德国之声中文网）2003年3月17日，时任美国总统小布什（George W. Bush）发出最后通牒，如果萨达姆·侯赛因不在48小时内离开伊拉克，美国将会对该国采取军事行动。19日，巴格达开始遭到轰炸。20日，美国正式开启了地面入侵行动。

美国新闻资讯网站Axios梳理总结了20年前这场伊拉克战争的时间线并分析指出，这场入侵行动虽然在国际上备受争议，但是当时在美国国内却受到很大支持。根据2003年2月份皮尤研究所（Pew）的一项民调结果，66%的美国人支持对伊拉克动武，只有26%的人反对。

不过，当时小布什政府提出的进攻理由是，独裁者萨达姆拥有大规模杀伤性武器——虽然最后谁也没在伊拉克找到那些武器。但是根据皮尤的调查，当时57%的美国人相信萨达姆在9·11恐怖袭击中扮演了一定角色，虽然这也是错误的判断。

20年来无解的问题——美国为什么要入侵伊拉克？

《纽约时报》在伊拉克战争20周年之际发表长篇分析文章指出，20年之后，有一个问题仍然盘桓在历史学家、政治学者甚至是当年参与发动战争的官员之中，并且带来巨大的不确定性，那就是——美国当时到底为什么要入侵伊拉克？

文章发问道：“是为了石油？被错误的情报误导？是为了地缘政治利益？还是单纯的出于过度自信？亦或是因为民众渴望一场战争，不管是什么战争，来找回民族自豪感？又或者，就像第一次世界大战那样，相互沟通的不顺畅导致互不信任的国家陷入冲突？”

对于这些问题，没有人能够给出确切的答案。“这并不是因为事件的全貌缺失了一块拼图，或者有什么国家机密。恰恰相反：随着时间的流逝，新闻调查和知情人士的证词已经探索了入侵行动的几乎各个方面。”

作者Max Fisher写道：“世界可能永远不会得到一个确定的答案。一个多世纪之后，一次世界大战的起因仍然在争论之中，美国对越南和朝鲜战争的干预也是如此。”

“这也道出了一个令人不安的事实：很多改变历史的决定常常是通过非常复杂的过程和基于各种理由做出的，即使是参与者也无法确切知晓它们究竟是如何发生的。数十万人可能为此而死亡，一整个国家陷入暴力，而没有人能说出到底是为什么。”

作者在详细分析了不同的理论之后得出了一个共同的基线：“意识形态上的信仰、心理上的偏见、流程上的故障和外交信号传递的失误，导致了这一场入侵，而它几乎没有达到其主导者所希望推进的目标。”

文章最后总结道，这样的情形并非罕见。“俄罗斯入侵乌克兰一年之后，分析人士仍然在尝试窥探俄罗斯总统普京的内心世界，通过了解他做这一切的动机来寻找让他回头的办法。”

没有给伊拉克带来民主

与德、法等欧洲大国反对在伊拉克动武的态度相比，英国在2003年时是美国坚定的追随者。不过时隔20年，伦敦出版的《泰晤士报》（Times）对这场战争的后果总结道：

“萨达姆的倒台没有使得伊拉克成为一个民主国家，更没有为整个中东地区的民主革命浪潮扫平道路，也没有宣告一个‘全新的美国人世纪’的到来。这场战争是一场彻头彻尾的灾难。它使得20万伊拉克平民、4600名美国士兵和179名英国士兵失去了生命。它给美国造成的经济损失大约在2万亿美元左右。然而这种愚蠢行为的真正代价是无法估量的，其后果直到今天仍在产生影响。”

时任德国总理施罗德和外长费舍尔反对美国对伊拉克采取军事行动

文章评论指出，“对于那些负有责任的人，包括英国人在内，历史的审判只会随着时间的推移而变得更加严厉。也许这场战争最严重的后果就是，让西方的注意力从中国和俄罗斯身上转移开来了，而中俄给西方长期安全带来的风险要大得多。我们至今仍然生活在这场战争留下的烂摊子中：一个比二战结束后任何时候都更加不稳定且更加危险的世界。”

英国《卫报》（The Guardian）则分析指出，由于没能给战争之后发生的事情做好准备，导致这场灾难的严重性加倍。“安全真空和去复兴党化战略不仅在伊拉克本土挑起了宗派主义，其影响还扩散到国界以外——导致恐怖主义滋生。……后来的一些决策，比如支持马利基（伊拉克战后首任总统），也导致事情变得更加糟糕。”

文章分析认为，伊拉克目前看起来相对平静，那是因为美军仍然在那里，与伊斯兰国之间的战斗还在持续。尽管在经历了一年的选举僵局和巴格达爆发的暴力事件之后，伊拉克现在有了新政府，但这个国家仍然无法保证居民可以用上电灯和干净的饮用水。

除掉萨达姆这件事，值得用伊拉克战争来完成吗？

来自阿拉伯世界的英文媒体“半岛电视台”（AJ）在其网站发表题为“20年了，除掉萨达姆这件事值得用伊拉克战争来完成吗？”的文章指出，以美国为首的多国部队开进伊拉克之后，“虽然萨达姆被擒、受到审判并且被处死，但是整个国家仍然饱受冲突之创伤，面对的是经济上的破坏和政治上的动荡，还有伊朗和美国的影响。”

“在今天的伊拉克，政府是由一个获得了不到15%选票的执政联盟组建的。对于很多参加了抗议活动的伊拉克人来说，这是一个由自私自利的政治团体和限制公民自由的武装派系组成的联盟。”

文章最后总结道，尽管伊拉克已经取得了长足进步，“但是在那个原本想要为它开启一个新时代的入侵战争开始20年之后，这个国家在内部仍然是动荡不安”。



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