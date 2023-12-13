影星周海媚去世 抢救病历被泄露引发公众愤怒

（德国之声中文网）12月11日，57岁的著名香港演员、歌手周海媚去世的消息在微博等网络平台上冲上热搜。12月12日晚，周海媚工作室发布消息，证实周海媚已于12月11日因病医治无效去世。之后，一份记录有周海媚现病史、既往病史、体格检查、诊断、处方等抢救信息的北京中医医院顺义医院门诊电子病历在网上流传，再次引发热议。许多网民对周海媚的抢救病历等个人隐私被泄露感到愤怒。

在#周海媚病历疑被泄露#的标题下，网友纷纷写道，"太不道德了！" ，"不尊重逝者隐私！"，泄露病例已经属于违 法 行为，能不能给逝者一点尊重，无良媒体不要再吃人血馒头消费她了"。有网民写道："今天暴露了她的病历，明天就可能传出你的，社会一定会进步到尊重病人隐私的时代。"许多网友也质疑这份病历是谁发布出来的，呼吁"必须严查"。

涉事医院和北京市顺义区卫健委开始调查

据红星新闻报道，针对周海媚抢救病历疑似遭泄漏一事，红星新闻记者12月13日联系到北京中医医院顺义医院宣传科，一名工作人员证实，流传出来的病历是真实的，医院也正在调查该病历是如何泄露出来的，并将会实事求是对外公布调查结果。据"极目新闻"报道，12月13日，北京市顺义区卫健委回复记者称，已关注到该情况，正介入调查。另据新京报消息，12月13日，北京中医医院顺义医院宣传科工作人员回应记者称，周海媚的确曾在该院就医，目前该事件还没有定性，是医院职工外露还是其他患者拍的，目前正在调查中。记者随后致电顺义区卫健委，工作人员回应称，事件正在进一步调查中。

中国民法典人格权编第六章的规定，自然人享有隐私权。任何组织和个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵犯他人的隐私权。法学界人士指，私密信息具体可包含个人的生理信息、身体隐私、财产隐私、家庭隐私、通讯秘密、病历资料等。虽然周海媚已经去世，但《民法典》第994条规定，死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任。

红星新闻报道说，陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善律师向红星新闻记者表示，如经调查，是医院擅自泄露周海媚的病历，属于泄露周海媚的隐私，构成民事侵权。如果是普通公民泄露，同样构成民事侵权，需向周海媚家属承担侵权赔偿责任。

澎湃新闻12月13日发表评论员文章称，健康状况、就医等信息属于个人隐私，明星亦不例外。目前尚不知道病历是在哪个环节泄露的，但毫无疑问，曝光逝者隐私，拿医疗信息当"八卦"素材的行为十分不妥，也涉嫌违规违法。文章还指出，近些年类似医疗信息泄露的问题屡见不鲜，包括雀巢中国员工为争客户，从兰州多家医院人员手中购买超过10万条个人隐私信息。文章说，"这些案例都显示，一部分医院对患者隐私信息的管理较为松散、混乱，部分医务人员甚至还打起了病人隐私信息的主意，将之作为牟利的手段。

周海媚2018年因网络霸凌退出个人微博

公开资料显示，周海媚1966年12月6日出生于中国香港，是著名演员和歌手，，代表作有《倚天屠龙记》、《义不容情》、《流氓大亨》、《天地豪情》、《香蜜沉沉烬如霜》等。在众多角色中，周海媚最为人所熟知的是她在《倚天屠龙记》中饰演的周芷若一角。

周海媚在香港和大陆都拥有大量粉丝。近年来，她基本上都通过工作室微博与粉丝分享自己的工作与日常生活。周海媚曾经拥有个人微博，但于2018年因不堪网络霸凌而宣布退出个人微博。2018年8月28日，她在最后一篇个人微博上发文写道："成长于一个母亲和外婆都信佛的平凡家庭，我从小受到的教育是，做人要善良，也不能被他人欺负。网络时代，理解情绪大于客观的舆论生态；身为艺人，把自己的一切交付到显微镜下被凝视也是职业宿命，但当思考被情绪裹挟变成潮水方向，我选择激流勇退。一生何求，谁计较赞美与诅咒。陌生人你好，感谢你的爱意和乖张，微博再见，继续我的地阔与天长。"

除演艺工作之外，周海媚一直热心公益事业，曾担任多个慈善机构的爱心大使。周海媚去世后，其母发文写道："亲爱的海媚，希望你到了另一个世界会继续快乐。家人以你为荣。"

（综合报道）

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