彭斯：美国决心保障印太国家安全

（德国之声中文网）彭斯周四（11月15日）在新加坡就正在举行的东盟领导人峰会做出上述表态。彭斯代表总统特朗普出席东盟峰会以及本周晚些时候在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

他对东南亚国家领导人表示，在印度洋-太平洋地区"帝国和侵略没有空间"。他还表示，美国对该地区的支持包括抵御恐怖主义、敦促朝鲜放弃核武、维护海域和空域的自由，美国决心保障印太地区国家"在陆地、海洋和数字空间的主权和安全"。

彭斯这番表述被认为是针对中国在印太地区扩张影响力，以及北京对南中国海大片海域声称拥有主权。东盟峰会聚焦加强贸易和安全议题。东盟10国的总人口超过6.3亿。

中国总理李克强则在新加坡力图消除邻国对中国在该地区经济和军事实力扩张的担忧。他强调了自由贸易、国际协商和多边机制的重要性。中国在南海的主权要求使其与越南、菲律宾等多个东南亚国家产生领土纷争。

上任以来致力于缓和与中国关系的菲律宾总统杜特尔特周四表示，有关国家应尽快完成制定"南海行为准则"，以便有助于消除误解、避免冲突。"中国就在这儿，这是现实"，杜特尔特说："大力度的军事行动会招致中国做出反应。我不阻拦别人打仗，可菲律宾就在这些岛屿的边上，如果这里开火，我的国家首当其冲是受害者。"

针对中国担心美国谋求保持在这一地区的影响力，彭斯也间接做出回应称，"我们设想的印太地区不会排除任何一个国家"。但他补充说，"这要求每个国家尊重其邻国，尊重其他国家的主权和国际法"。

与特朗普偏好双边协定、不信任国际组织的做法相反，此次新加坡峰会传达的承诺是维护自由贸易、以多边合作解决从数字领域犯罪、恐怖主义、海上安全到电子商务等各种问题。

东盟国家领导人达成共识，支持在2019年底前签署"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP）。如果签署成功，这一由16个国家组成的集团将成为全球最大的自由贸易区，涵盖世界贸易总量的40%，以及全球经济活动的30%。

会议期间，与会各国领导人还举行了一系列双边会晤，并讨论了包括地区安全、维护南中国海和平、罗兴亚难民等多个议题。依循东盟会议的惯例，新加坡的会议聚焦合作与互递善意，但对缅甸穆斯林少数族群罗兴亚人的处境，还是传出较为尖锐的批评，包括针对该国领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季。

叶宣/达扬（美联社）