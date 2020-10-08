彭斯批拜登“为中国当啦啦队” 在华遭遇断播

美国副总统电视辩论会于当地时间周三晚进行，CNN等媒体对其进行了直播。据德新社等媒体报道，当彭斯开始抨击中国时，CNN在中国的电视信号出现中断，出现“信号异常，马上回来”的字样。
（德国之声中文网）现任美国副总统彭斯与其民主党挑战者哈里斯（Kamala Harris，中文名"贺锦丽"）在10月7日针对新冠疫情及其导致的经济下滑等议题进行了激烈的电视辩论。
CNN等媒体对这场电视辩论进行了直播。据德新社报道，当彭斯在辩论中开始批评中国时，在中国CNN的电视信号出现异常。报道称，当彭斯称新冠疫情"应该归咎于中国"时，声音突然间没有了，电视画面上出现"信号异常，马上回来"的字样。
在推特上，加拿大《环球邮报》驻北京的通讯员万德山（Nathan VanderKlippe）也发布了电视信号中断的内容。
当时，彭斯抨击中国和世卫组织"没有诚实对待美国人民，在2月中旬之前一直不允许我们的人员进入中国、获得信息"，他同时称赞总统特朗普以强硬的态度面对中国，同时抨击拜登"为中国当啦啦队"（cheerleading for China）。他还称，"我们会让中国对其所作所为负责"。
哈里斯则随后回击称，"特朗普政府的对华视角和对华政策导致了美国人民生命的失去、就业流失、声誉下滑"。她抨击了特朗普对中国"失败的贸易战"，在讲到"美国声誉下滑"，她说，皮尤研究所的调查显示，如今美国之前盟友国家的首脑对中国领导人习近平的尊重程度，甚至高于特朗普。
据德新社报道，在进行到下一个辩论话题时，CNN在中国的电视信号重新回复。报道称，当美国的频道播放批评中国内容时，中方审查者对这些内容进行封锁是惯用的手段。以前，屏幕都是直接变黑，而最近几个月以来，开始出现"信号异常"的画面。
在中国，只有少数地方--比如，一些外籍人士家中、国际酒店、学术机构、特定的机关部委--可以通过卫星电视收看CNN。
王凡/苗子（德新社等）
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昨天（10月7日），美国共和党副总统候选人彭斯与代表民主党参选的加州参议员哈里斯之间进行了第一场副总统候选人辩论。辩论过程中，一只落在彭斯头上的苍蝇抢了整场辩论会的风头。