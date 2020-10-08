彭斯批拜登“为中国当啦啦队” 在华遭遇断播

（德国之声中文网）现任美国副总统彭斯与其民主党挑战者哈里斯（Kamala Harris，中文名"贺锦丽"）在10月7日针对新冠疫情及其导致的经济下滑等议题进行了激烈的电视辩论。

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CNN等媒体对这场电视辩论进行了直播。据德新社报道，当彭斯在辩论中开始批评中国时，在中国CNN的电视信号出现异常。报道称，当彭斯称新冠疫情"应该归咎于中国"时，声音突然间没有了，电视画面上出现"信号异常，马上回来"的字样。

在推特上，加拿大《环球邮报》驻北京的通讯员万德山（Nathan VanderKlippe）也发布了电视信号中断的内容。

当时，彭斯抨击中国和世卫组织"没有诚实对待美国人民，在2月中旬之前一直不允许我们的人员进入中国、获得信息"，他同时称赞总统特朗普以强硬的态度面对中国，同时抨击拜登"为中国当啦啦队"（cheerleading for China）。他还称，"我们会让中国对其所作所为负责"。

哈里斯则随后回击称，"特朗普政府的对华视角和对华政策导致了美国人民生命的失去、就业流失、声誉下滑"。她抨击了特朗普对中国"失败的贸易战"，在讲到"美国声誉下滑"，她说，皮尤研究所的调查显示，如今美国之前盟友国家的首脑对中国领导人习近平的尊重程度，甚至高于特朗普。

据德新社报道，在进行到下一个辩论话题时，CNN在中国的电视信号重新回复。报道称，当美国的频道播放批评中国内容时，中方审查者对这些内容进行封锁是惯用的手段。以前，屏幕都是直接变黑，而最近几个月以来，开始出现"信号异常"的画面。

在中国，只有少数地方--比如，一些外籍人士家中、国际酒店、学术机构、特定的机关部委--可以通过卫星电视收看CNN。



王凡/苗子（德新社等）

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