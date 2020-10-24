 彭斯幕僚长确诊 西班牙紧急状态防疫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

彭斯幕僚长确诊 西班牙紧急状态防疫

彭斯幕僚长确诊后，密切接触者彭斯本人却没有隔离，继续竞选活动。欧洲各国则不断上修确诊与死亡病例，纷纷祭出更严格的限制措施。

USA I TV-Duell zwischen den US-Vize-Kandidaten Kamala Harris und Mike Pence (Lucy Nicholson/Reuters)

彭斯虽是幕僚长的密切接触者，却没有进行隔离，照常参与竞选活动

DW.COM

据约翰斯·霍普金斯大学的统计，全球新冠确诊人数累计突破4200万，110多万新冠感染者死亡。在来势凶猛的第二波疫情下，许多欧洲国家加强了防疫措施。

中国新疆发现137名无症状新冠感染者后，当地启动一级相应，开始在喀什进行全民核酸检测。

新冠疫情爆发后，德国罗伯特·科赫研究所一直站在抗疫前沿。周六到周日夜间，该研究所的一所建筑被投掷燃烧瓶。

(德国之声中文网)美国仍然是全球新冠疫情最严重的国家。距离总统大选倒数最后9天，美国副总统彭斯(Mike Pence)的幕僚长肖特(Marc Short)和几位团队成员都被确诊新冠肺炎。虽然彭斯与妻子被检测为阴性，但根据疾病控制与预防中心(CDC)指引，彭斯属于肖特的密切接触者。尽管如此，彭斯还是没有隔离，继续四处出席竞选活动，周日在北卡罗来纳、周一前往明尼苏达。

白宫称彭斯是选战的「关键成员」，希望借此正当化彭斯没有进行居家隔离、继续竞选的做法，但民主党总统候选人拜登抓紧这点抨击，批评特朗普团队对新冠病毒「投降」。拜登说: 「很明显的，特朗普从疫情爆发以来的策略便是如此: 高举白旗，希望藉由忽视它，病毒就会自己消失。它没有消失，未来也不会。」

截至周日晚上为止，已经有超过500万个美国人已经预先为总统大选投票。

墨西哥上修新冠死亡病例

墨西哥卫生单位26日表示，该国真正的新冠死亡病例数比原先数据记录更高，因为过去有些人并会接受检测、或是检测并未被正确执行，导致这些死亡病例没有被纳入统计。卫生单位原先估计的新冠死亡病例数为103,882例，但他们认为过去一年直到9月26日为止，另外还有193,170个死亡病例，当中有139,153例可以被判定是死于新冠肺炎。

Spanien Nationaltag | Demo der Krankenschwester (Oscar Gonzalez/NurPhoto/picture-alliance)

随着疫情恶化，医疗人员工作加重，在街上示威要求改善工作待遇

西班牙再度进入紧急状态

西班牙首相桑切斯25日宣布，该国再次进入国家紧急状态，以遏制新冠疫情蔓延。这是西班牙疫情爆发后，第二次宣布国家紧急状态对抗疫情。

除了疫情较轻的加那利群岛以外，西班牙将在全境实施宵禁。民众也将被禁止跨地区移动。

宵禁的表定时间为晚间11点到早上6点，但是西班牙赋予地方政府权限，可弹性调整时间段。不同家族之间也禁止举办6人以上的聚会。

西班牙总理桑切斯说: 「我们生存在极端状况当中...这是过去半世纪以来最严重的状况。」

紧急状态初步将执行15天，但桑切斯表示，他请求将此次国家紧急状态将延续到明年5月。

现在西班牙是西欧疫情最严重的国家之一。上周三，西班牙新冠确诊突破100万例，成为欧盟首个突破百万病例的国家。上述措施将赋予国家政府特别权力，包括暂时对西班牙宪法保障人民享有基本权利实施限制。

美国、印度、巴西的确诊病例分别为863万、786万和539万，而西班牙、俄罗斯、法国、阿根廷、哥伦比亚的累积确诊病例数也都突破100万例。

Italien Premier Guiseppe Conte (Roberto Monaldo/AP Photo/picture alliance)

意大利总理孔蒂呼吁民众，11月稍微忍耐，或许12月便可稍微放松

意大利总理: 难在圣诞节拥抱

意大利总理孔蒂25日表示，他已经签署一份应对措施，要求所有酒吧和餐厅在晚上6点前结束营业。新规定还延伸到剧院、电影院、健身房、泳池和音乐厅等。这项措施将延伸实施到11月24日。

孔蒂说: 「预计11月我们还会有点难受，但是要是我们咬紧牙关、面对这些限制，或许我们在12月可以稍微放松。」

对欧洲人而言很重要的圣诞假期将在12月登场，孔蒂表示，他没有办法保证年底前的生活会恢复正常，「我们也不能预期我们所有人都会在圣诞节拥抱彼此、举办宴会。」

虽然意大利的医疗体系相较3、4月时已经较不紧绷，但是最近的住院人数仍然快速增加，在过去两周翻了三倍。

  • Karikatur: Joe Biden mit Schlangenkörper und einem Schild Wahlen 2020 überquert einen Sumpf. In Hintergrund Donald Trump fliegt auf einem Besen (Karikaturist: Jens Kricke)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    变调的电视辩论对决

    美国总统辩论到底发生了什么事？捷克漫画家Marian Kamensky向世界提出疑问。电视上，两位总统候选人的第一场辩论会演变成了一场肮脏的诽谤战。他们没有交换彼此的意见，而是互相侮辱。因此，10月22日的第二场辩论有了更严格的规则。

  • Donald Trump hält ein Bild von Joe Biden, der als Teufel mit Hammer und Sichel gezeichnet ist (Karikatur von Martin Erl)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    特朗普的政治宣传

    特朗普喜欢使用最高级来形容自己：“我是你见过最不种族主义的人。”“没有人比我更尊重女性。”“我比其他人对金钱的了解更多。”当然，美国不会再有比他更好的总统。但是在这张漫画里，特朗普将摄影师列为“世界上最优秀的摄影师之一”。（对白：我这里有张拜登的照片，不知道是不是真的。可是摄影师是世界上最优秀之一！）

  • Trump und Biden stehen sich gegenüber bis zum Hals im Schlamm, zwei Kameras halten die Situation fest (Karikatur von Marian Kamensky)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    参与选“战”

    拜登的副总统候选人贺锦丽经常谈论现任总统特朗普的“肮脏战术”，德国漫画家Jens Kricke认为民主党在竞选活动中似乎必须走过艰难的道路。而特朗普不在乎，漫画里的他飘在空中，让人想起童话中邪恶的女巫。

  • Ein Konterfei von Joe Biden neben einem Clownskopf (Karikatur von Christi)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    “瞌睡乔”与“小丑”

    特朗普称拜登为一个“昏昏欲睡的老人”及“危险左派的木偶”，不断打断拜登说话。拜登反驳，特朗普是种族主义者，骗子，“小丑”和“美国有史以来最糟糕的总统”。评论家指出这是“美国有史以来最糟糕的辩论之一”，看来意大利漫画家Christi也这么认为。

  • Eine Karikatur von Trump als Baby, das umzingelt ist von Spielzeug, einer Rakete, einem Stück Torte und dem Twitter-Vogel. (Karikatur von Damien Glez)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    幼稚总统的行为

    在非洲，人们对特朗普不同于一般政治家的举止也感到惊讶。特朗普让布基纳法索的漫画家Damien Glez想起了倔强任性的孩子，他只做自己想做的事。任何不适合的东西都会“变得适合”：圆块被强行敲入三角形开口中。希望它不是发射核弹的按钮！

  • Donald Trump als Godzilla auf rotem Hintergrund (Karikatur von Takeshi Kishino)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    怪兽—川吉拉

    1954年，日本发行了第一部哥吉拉电影，这只巨型蜥蜴出现的任何地方都会留下毁灭性的痕迹。日本漫画家Takeshi Kishino将特朗普描绘成怪物哥吉拉。拜登是否有机会对抗这只川吉拉呢？

  • Trump und Kim Jong Un krabbeln um eine Rakete auf allen Vieren (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    团结的“阿尔法男”

    特朗普喜欢亲近一些不怎么遵循民主规则的领导人：普京，土耳其总统埃尔多安和朝鲜独裁者金正恩。荷兰漫画家Tjeerd Royaards称这些政客为“阿尔法男”（Alpha-Männchen），生物的原始竞争行为将他们团结在一起。另一方面，特朗普眼中，拜登是位“虚弱老人”。因此从特朗普的角度来看，拜登不是一个需要认真看待的对手。

  • Donald Trump als gefährlicher Hund jagt einen Postboten (Karikatur von Waldemar Mandzel/Toonpool)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    就是不要信件投票！

    “这将是我们从未见过的骗局。垃圾桶中会有选票，上面贴着特朗普的名字。” 正如漫画家Marian Kamensky描绘的那样，数月来，特朗普一直在反对邮政投票，甚至停掉了邮政资金。由于新冠危机，民主党特别希望通过信件投票作为预防措施。

  • Donald Trump bietet Lukaschenko einen Job als Wahlkampfmanager an (Karikatur von Kostas Koufogiorgos)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    外国的行政“协助”

    特朗普反对信件投票的浪潮中，对自己本人已经以信函方式投票数次的事情保持沉默。尽管联邦调查局FBI强调美国没有任何选举舞弊，特朗普仍坚持认为：美国面临“历史上污染最严重的选举”。希腊漫画家Kostas Koufogiorgos认为，如果必要，特朗普可以获得国外帮助。（对白：不要怕，卢卡申科。万一你被他们赶出去，你可以来当我的竞选经理。）

  • Karikaturisten halten auf einer Pro-Trump-Demo Plakate mit Trump ist unser Mann oder Wir lieben den Twitter-Häuptling (Karikatur von Mark Lnych)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    支持特朗普总统！

    不仅在美国，其他国家也有特朗普的支持者。澳大利亚漫画家Mark Lynch代表世界各地所有漫画家希望特朗普连任：“我们需要我们的好朋友！”“我们爱推特总统！”因为没有一个政治家可以像特朗普一样向漫画家提供如此多素材。（对白：“哇！看看我的支持者”“他们是漫画家，总统先生“）

  • Poster Das Volk bin ich, Ich lass mir nichts verBiden oder Ich bliebe stehen vor dem Weißen Haus (Karikatur von Cartoonfix)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    不打算搬出白宫

    特朗普多次表示他想留在白宫，如果连任失败，他表示可能会拒绝和平移交权力，反而说：“好吧，我们拭目以待。”特朗普已经呼吁他的支持者进行抗议，如果到时候他没当选的话。不过，拜登可以当选总统吗？从特朗普的角度来看，这纯粹是假新闻。

  • Donald Trump zeigt seinem jüngsten Sohn Barron eine kaputte Erdkugel (Karikatur von Christiane Pfohlmann)

    美国总统大选：漫画家怎么看？

    美国君主继承制即将诞生？

    特朗普曾经质疑美国宪法禁止第三任期的事实，他是打算一直担任总统吗？特朗普整个家族经常出现在选举活动中，包括特朗普的小儿子巴伦（Barron）。可能是因为这样，德国漫画家Christiane Pfohlmann构思了美国君主制继承的诞生。（对白：有一天，这全都会属于你！）

    作者: Suzanne Cords


张慈/杨威廉 (美联社、路透社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild EU Corona

新冠疫情反弹再次席卷欧洲 24.10.2020

德国的新冠感染人数节节上升，捷克、比利时及荷兰更是成为感染重灾区。第二波疫情来势汹汹，新冠病毒再次在欧洲快速蔓延。

USA I TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden

美大选前最终辩论 双方互控对方「贪污史」 23.10.2020

美国总统大选的两名候选人周四进行了选前最後一场辩论。双方针对新冠疫情丶健保丶朝鲜议题丶两人的从政纪录等议题展开激辩。民调显示，拜登在选战中保持稳健领先。

USA I Donald Trump I Wahlkampf Florida

出院后首造势 特朗普:我觉得自己很强大 13.10.2020

美国白宫医师表示，总统特朗普最新新冠病毒检测为阴性，已不再具有传染力。这也代表特朗普将全面回归参与竞选相关活动。

广告

媒体看中国

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/B. Trotzki)

墙外文摘：美国总统选举与中国五中全会

有评论认为，美国几十年来一直认为，中国变得更加自由化只是一个时间问题，先有经济自由，然后就有政治自由化，这个错得不能再错的失算，是“自1930年代以来美国外交政策的最大失败”。  