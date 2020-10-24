彭斯幕僚长确诊 白宫承认不控制疫情

(德国之声中文网)美国仍然是全球新冠疫情最严重的国家。距离总统大选倒数最后9天，美国副总统彭斯(Mike Pence)的幕僚长肖特(Marc Short)和几位团队成员都被确诊新冠肺炎。虽然彭斯与妻子被检测为阴性，但根据疾病控制与预防中心(CDC)指引，彭斯属于肖特的密切接触者。尽管如此，彭斯还是没有隔离，继续四处出席竞选活动，周日在北卡罗来纳、周一前往明尼苏达。白宫称彭斯是选战的「关键成员」，希望借此正当化彭斯没有进行居家隔离、继续竞选的做法。

白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）周日在接受CNN采访时明确承认：“我们不会去控制疫情。我们将会着重在获得疫苗、治疗方法和其它缓解措施上面。”

面对记者追问为什么美国政府不能努力控制疫情的扩散，梅多斯回答道：“因为这是一种像流感一样具有传染性的病毒。”

他强调，现在要做的就是采取有效的措施去缓解疫情，包括研究治疗方法，或者是研制疫苗，“以保证人们不会因为这个病毒而失去性命”。

民主党总统候选人拜登批评特朗普团队对新冠病毒「投降」。拜登说: 「很明显的，特朗普从疫情爆发以来的策略便是如此: 高举白旗，希望藉由忽视它，病毒就会自己消失。它没有消失，未来也不会。」

美国新冠病毒死亡人数已超过25万5000人，周六和周日的单日确诊人数均超过8万。

截至周日晚上为止，已经有超过500万个美国人已经预先为总统大选投票。

墨西哥上修新冠死亡病例

墨西哥卫生单位26日表示，该国真正的新冠死亡病例数比原先数据记录更高，因为过去有些人并会接受检测、或是检测并未被正确执行，导致这些死亡病例没有被纳入统计。卫生单位原先估计的新冠死亡病例数为103,882例，但他们认为过去一年直到9月26日为止，另外还有193,170个死亡病例，当中有139,153例可以被判定是死于新冠肺炎。

西班牙再度进入紧急状态

西班牙首相桑切斯25日宣布，该国再次进入国家紧急状态，以遏制新冠疫情蔓延。这是西班牙疫情爆发后，第二次宣布国家紧急状态对抗疫情。

除了疫情较轻的加那利群岛以外，西班牙将在全境实施宵禁。民众也将被禁止跨地区移动。

宵禁的表定时间为晚间11点到早上6点，但是西班牙赋予地方政府权限，可弹性调整时间段。不同家族之间也禁止举办6人以上的聚会。

西班牙总理桑切斯说: 「我们生存在极端状况当中...这是过去半世纪以来最严重的状况。」

紧急状态初步将执行15天，但桑切斯表示，他请求将此次国家紧急状态将延续到明年5月。

现在西班牙是西欧疫情最严重的国家之一。上周三，西班牙新冠确诊突破100万例，成为欧盟首个突破百万病例的国家。上述措施将赋予国家政府特别权力，包括暂时对西班牙宪法保障人民享有基本权利实施限制。

美国、印度、巴西的确诊病例分别为863万、786万和539万，而西班牙、俄罗斯、法国、阿根廷、哥伦比亚的累积确诊病例数也都突破100万例。

意大利总理: 难在圣诞节拥抱

意大利总理孔蒂25日表示，他已经签署一份应对措施，要求所有酒吧和餐厅在晚上6点前结束营业。新规定还延伸到剧院、电影院、健身房、泳池和音乐厅等。这项措施将延伸实施到11月24日。

孔蒂说: 「预计11月我们还会有点难受，但是要是我们咬紧牙关、面对这些限制，或许我们在12月可以稍微放松。」

对欧洲人而言很重要的圣诞假期将在12月登场，孔蒂表示，他没有办法保证年底前的生活会恢复正常，「我们也不能预期我们所有人都会在圣诞节拥抱彼此、举办宴会。」

虽然意大利的医疗体系相较3、4月时已经较不紧绷，但是最近的住院人数仍然快速增加，在过去两周翻了三倍。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 变调的电视辩论对决 美国总统辩论到底发生了什么事？捷克漫画家Marian Kamensky向世界提出疑问。电视上，两位总统候选人的第一场辩论会演变成了一场肮脏的诽谤战。他们没有交换彼此的意见，而是互相侮辱。因此，10月22日的第二场辩论有了更严格的规则。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 特朗普的政治宣传 特朗普喜欢使用最高级来形容自己：“我是你见过最不种族主义的人。”“没有人比我更尊重女性。”“我比其他人对金钱的了解更多。”当然，美国不会再有比他更好的总统。但是在这张漫画里，特朗普将摄影师列为“世界上最优秀的摄影师之一”。（对白：我这里有张拜登的照片，不知道是不是真的。可是摄影师是世界上最优秀之一！）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 参与选“战” 拜登的副总统候选人贺锦丽经常谈论现任总统特朗普的“肮脏战术”，德国漫画家Jens Kricke认为民主党在竞选活动中似乎必须走过艰难的道路。而特朗普不在乎，漫画里的他飘在空中，让人想起童话中邪恶的女巫。

美国总统大选：漫画家怎么看？ “瞌睡乔”与“小丑” 特朗普称拜登为一个“昏昏欲睡的老人”及“危险左派的木偶”，不断打断拜登说话。拜登反驳，特朗普是种族主义者，骗子，“小丑”和“美国有史以来最糟糕的总统”。评论家指出这是“美国有史以来最糟糕的辩论之一”，看来意大利漫画家Christi也这么认为。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 幼稚总统的行为 在非洲，人们对特朗普不同于一般政治家的举止也感到惊讶。特朗普让布基纳法索的漫画家Damien Glez想起了倔强任性的孩子，他只做自己想做的事。任何不适合的东西都会“变得适合”：圆块被强行敲入三角形开口中。希望它不是发射核弹的按钮！

美国总统大选：漫画家怎么看？ 怪兽—川吉拉 1954年，日本发行了第一部哥吉拉电影，这只巨型蜥蜴出现的任何地方都会留下毁灭性的痕迹。日本漫画家Takeshi Kishino将特朗普描绘成怪物哥吉拉。拜登是否有机会对抗这只川吉拉呢？

美国总统大选：漫画家怎么看？ 团结的“阿尔法男” 特朗普喜欢亲近一些不怎么遵循民主规则的领导人：普京，土耳其总统埃尔多安和朝鲜独裁者金正恩。荷兰漫画家Tjeerd Royaards称这些政客为“阿尔法男”（Alpha-Männchen），生物的原始竞争行为将他们团结在一起。另一方面，特朗普眼中，拜登是位“虚弱老人”。因此从特朗普的角度来看，拜登不是一个需要认真看待的对手。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 就是不要信件投票！ “这将是我们从未见过的骗局。垃圾桶中会有选票，上面贴着特朗普的名字。” 正如漫画家Marian Kamensky描绘的那样，数月来，特朗普一直在反对邮政投票，甚至停掉了邮政资金。由于新冠危机，民主党特别希望通过信件投票作为预防措施。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 外国的行政“协助” 特朗普反对信件投票的浪潮中，对自己本人已经以信函方式投票数次的事情保持沉默。尽管联邦调查局FBI强调美国没有任何选举舞弊，特朗普仍坚持认为：美国面临“历史上污染最严重的选举”。希腊漫画家Kostas Koufogiorgos认为，如果必要，特朗普可以获得国外帮助。（对白：不要怕，卢卡申科。万一你被他们赶出去，你可以来当我的竞选经理。）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 支持特朗普总统！ 不仅在美国，其他国家也有特朗普的支持者。澳大利亚漫画家Mark Lynch代表世界各地所有漫画家希望特朗普连任：“我们需要我们的好朋友！”“我们爱推特总统！”因为没有一个政治家可以像特朗普一样向漫画家提供如此多素材。（对白：“哇！看看我的支持者”“他们是漫画家，总统先生“）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 不打算搬出白宫 特朗普多次表示他想留在白宫，如果连任失败，他表示可能会拒绝和平移交权力，反而说：“好吧，我们拭目以待。”特朗普已经呼吁他的支持者进行抗议，如果到时候他没当选的话。不过，拜登可以当选总统吗？从特朗普的角度来看，这纯粹是假新闻。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 美国君主继承制即将诞生？ 特朗普曾经质疑美国宪法禁止第三任期的事实，他是打算一直担任总统吗？特朗普整个家族经常出现在选举活动中，包括特朗普的小儿子巴伦（Barron）。可能是因为这样，德国漫画家Christiane Pfohlmann构思了美国君主制继承的诞生。（对白：有一天，这全都会属于你！） 作者: Suzanne Cords



张慈/杨威廉 (美联社、路透社)

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