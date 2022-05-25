 「彭帥在哪裡」？球迷溫網舉牌抗議遭驅離 | 文化经纬 | DW | 11.07.2022

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文化经纬

「彭帥在哪裡」？球迷溫網舉牌抗議遭驅離

溫布爾登網球錦標賽男單決賽週日（7月10日）進行到一半時，一名自稱來自澳洲人權組織的人士舉起標語並高喊「彭帥在哪裡」，導致比賽短暫中斷。此前，「自由西藏」和「香港思源」的活動人士也現身場外抗議，皆遭保安驅離。

China | Beijing | Peng Shuai bei den Olympischen Winterspielen 2022

（德國之聲中文網）溫布爾登網球錦標賽男子單打決賽週日（7月10日）發生插曲，一名自稱來自澳洲人權組識的帕夫洛（Drew Pavlou）在比賽進行到一半時舉起標語抗議，上面寫著：「彭帥在那裡？」導致比賽一度中斷。

帕夫洛在推文發文指出，「安全人員強制帶走我，然後把我撞到牆上。我不是故意造成這麼大的干擾，只想為一位遭迫害的無辜婦女發聲。」隨後他發佈一張手腕上有紅色印記的照片。他稱，自己被溫布爾登的保全扔下樓梯，只因為自己舉著寫有「#WhereIsPengShuai」的牌子。帕夫洛指控：「其中一人把我的頭撞到了牆上。」

曾在溫網女雙奪冠、女雙世界排名也曾高居第1的中國網球女將彭帥，去年11月2日在微博上發表長文，對中國國務院前副總理張高麗做出性侵指控後，發文遭刪除，其社交媒體遭全面封鎖，彭帥人也一度「神隱」長達3週，引發全球關切。

當時多名國際網壇名將在推特上透過「彭帥在哪」（#whereispengshuai）的熱搜詞關注彭帥安危，該事件也引來國際女子網球協會（WTA）發佈聲明，要求中國官方給出交代，並宣布WTA將暫停一切在中國舉行的賽事。隨後，彭帥公開露面並改稱「從未說過或寫過任何人性侵我」，並否認人身自由受限。此後，彭帥鮮少公開露面。

此次在溫網舉牌抗議的帕夫洛，其實早在上週五（7月8日）就在溫網球賽現場呼籲觀眾別忘記了彭帥。他說：「她是前溫網女雙冠軍，世人怎能忘記她？我們希望溫網真正承認她的存在。就像澳網一樣，溫網當局正試圖掩蓋彭帥失蹤，以保護他們的中國企業巨額贊助。」

帕夫洛稱，上週他因在溫網場內舉著標語牌而受到逮捕威脅，而在上週日的男單決賽期間，自己受到了身體上的暴力。此前，中國駐澳洲大使肖千6月在悉尼發表演說時，帕夫洛也曾在現場舉牌抗議中國人權侵犯。

根據美聯社報導，溫網否認對抗議人士使用過度暴力，全英俱樂部（All England Club）發言人說：「一名觀眾因為大喊大叫、跑下樓梯並影響觀眾及擾亂比賽，因此被安全人員從中央球場帶走。」

Australien Open Where is Peng Shuai

今年初，澳洲網球公開賽一度傳出禁止觀眾身穿印有「彭帥在哪裡？」（Where is Peng Shuai？）字樣的T恤入場。

本次溫網的抗議行動不只帕夫洛這一樁。路透社報導，代表「自由西藏」（Free Tibet）和「香港思源」（Power to Hongkongers）的4名活動人士，4日曾穿著印有「彭帥在哪裡」的T恤到溫網比賽現場，最後被主辦單位全英俱樂部的保全給攔下。這兩個團體曾稱將於10日回到球場決賽現場，並在女子雙打決賽前將T恤分發給現場觀眾。

其中一名被保全攔下的活動人士李斯（Jason Leith）當時說：「全英俱樂部似乎很怕惹惱中國政府及其盟友」。他說：「我們4日的行動獲得廣大網球迷的支持。我們認為他們會想聲援彭帥及其他的受中國迫害人權的受害者們」。

中國向來否認有關侵犯人權的指控，並稱反對讓體育「政治化」。至於全英俱樂部則並未回覆路透社的置評請求。

（路透社、美聯社）

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