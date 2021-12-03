彭帅首度对外媒发声 称「从未说过被性侵」

(德国之声中文网) 中国网球女将彭帅在微博上发文指控前中国副总理张高丽性侵她一个多月後，突然改口称从未指控任何人性侵。彭帅周日（19日）首次接受中国境外媒体访问，她向新加坡的《联合早报》表示，自己从未说过与丶写过有任何人性侵她，并说自己一直住在北京家中，且未受到任何人监视，自己很自由。

彭帅19日与中国篮球明星姚明等数名前运动员一起现身上海，观看「2021国际雪联城市越野滑雪中国巡回赛上海杨浦站」。《联合早报》的视频显示，彭帅一行人在该赛场五楼露天看台嘉宾观赛区域观赛，全程约20分钟。

在男子滑雪比赛结束後，彭帅与其他几位前运动员走向电梯时，遇到了《联合早报》的记者，并接受该名记者简短的视频访问。她强调：「首先我要强调一点是，我从未说过丶写过任何人性侵我。这一点是要非常强调清楚的。关於微博，首先是我个人隐私的问题，大家有很多都误解，所以不存在任何这种扭曲的解读。」

当记者问彭帅中国官媒CGTN上个月发表她写给国际女子网球协会主席西蒙 (Steve Simon) 的邮件是否是她自己发布的，彭帅表示，中文的邮件是她自己写的，但因为自己无法将中文译成英文，所以CGTN所公布的英文翻译版本与她本人中文写的邮件「没有任何信息差异」。彭帅在视频中说：「中文邮件是完全出自我本人的意愿。」

此外，《联合早报》记者还问到关於彭帅跟国际奥委会的两次视频通话，彭帅未能具体点出视频通话的日期，但表示自己是在北京家中与国际奥委会的主席巴赫和其他代表进行通话的，并对国际奥委会的关心表示感谢。

她说：「我不可能能记清楚几号与他们通话，但我非常感谢国际奥委会巴赫先生以及艾玛女士，我很开心跟他们有视频交流。是在北京的家中做的视频通话。」

在视频结尾时，《联合早报》记者问彭帅是否有出国比赛的打算，彭帅称目前因受疫情影响，没有出国比赛的打算，并反说自己不能因为要「额外证明什麽」，而随意出国。她说：「我现在出去是干什麽妳告诉我？」

当记者再追问她现在平日都做哪些休闲娱乐时，彭帅匆匆对着镜头说，「留到下次再与大家分享」，然後便进入电梯了。根据《联合早报》记者的描述，整个谈话过程约8分钟，视频中彭帅本人身着印有「中国」字样的红色上衣丶黑色裤子与白色运动鞋。

而在《联合早报》发布与彭帅访谈的视频之前，中国官媒《环球时报》记者Qingqing Chen19日也在她个人的推特帐号上，发布彭帅与姚明等人在上海观赛的照片与视频，彭帅在过程中与其他人有说有笑。该名记者表示，这些视频与照片是一名「朋友」传给她的。

彭帅事件引发的国际效应

彭帅的微博帐号上个月曾发出一则指控遭中国前副总理张高丽性侵的长文，但该文在30分钟内便被删除。在那之後，彭帅有长达三星期的时间与外界失去联系，这也引发外界担忧她的安危。为了寻求直接跟彭帅沟通的机会，WTA本月初宣布立即暂停在中国与香港举行的比赛。

而中国官方虽然未对彭帅最初在微博发布的帖文做出评论，但却批评WTA暂停在中国比赛的决定是将体育政治化，而中国官方也坚决反对。在中国官媒CGTN发布了一张声称是彭帅寄给WTA主席西蒙的邮件截图後，截图本身引发各界热议，而西蒙当时也说，他很难相信彭帅真的写了该封邮件，或是相信彭帅的说法。

此外，国际奥委会在过去几周也对外表示，该组织领导层与彭帅进行了两次通话，中国官媒的记者也数度在推特上分享彭帅在北京参与活动或与朋友外出用餐的照片与视频，但这些素材都未能降低外界对彭帅安危的忧虑。

国际奥委会的举动也让该组织面临各界批评，以美国为首的多个民主国家也对外宣布，因中国政府人权侵犯的行为和彭帅事件将外交抵制北京冬奥。对此，中国外交部也严正回应，强调美国应停止将体育运动政治化及干扰破坏北京冬奥言行，否则将损害两国在重要领域和国际丶地区问题上对话合作。

(综合报导)

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