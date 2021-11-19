 “彭帅近照”难平众怒 北京冬奥恐受影响 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2021

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时政风云

“彭帅近照”难平众怒 北京冬奥恐受影响

中国网球名将彭帅事件继续发酵：官媒发出所谓“彭帅近照”，外界却不买账；国际奥委会（IOC）资深委员透露，彭帅安危之谜引发的全球公愤可能迫使IOC转对中国强硬。

Tennis | Australian Open | Peng Shuai

中国网球运动员彭帅(资料图片)

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进周六（11月20日）在推特上转发中国网球运动员彭帅的近照称，通过自己的消息来源确认，这些照片的确是彭帅目前的状态，并称彭帅很快将公开露面。

胡锡进还指出，过去几天，彭帅自由地待在家中，不想被打扰。胡锡进转发的推文来自同为官媒的中国环球电视网（CGTN）记者沈诗伟。沈诗伟写道："彭帅的朋友圈刚刚发了三张近照，并祝大家'周末愉快'。她的朋友分享了这三张照片以及彭帅的朋友圈截图。"

现年35岁的彭帅11月2日在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控后，其社交媒体遭全面封锁，而人也不知去向，引发广泛关注。

越抹越黑？

目前外界尚无法证实所谓"彭帅近照"的真实性。而从这些照片下的评论不难看出，不少网民对此深表怀疑，称这种"拙劣"的做法是典型的"欲盖弥彰"，"越抹越黑"。也有人反问："谁会相信一个官媒转发另一个官媒的消息？" 此外，呼吁胡锡进在"内网"（推特在中国是被封锁的）上转发这些照片的评论也为数不少。

还有用户放大了照片中彭帅身后和维尼熊的合影，并嘲讽道："谁在幕后操控一目了然。"中国领导人习近平一度被网民指酷似迪士尼卡通人物小熊维尼，维尼熊由此成为中国的网络敏感词。另外，彭帅这张一手拿功夫熊猫，背后是维尼熊照片的安排也被部分网民解读为 ：这传递了她眼前是“国宝”（谐音中国国保人员），背后是“维尼熊”的处境。

白宫和联合国呼吁拿出证据

发布彭帅的"近照"是中国官媒本周第二次试图表明彭帅"一切安好"的努力。本周四，CGTN发布了一封据称是来自彭帅的电邮。邮件中，她声称一切都好，并指出，自己之前在微博帖子中对张高丽做出的性侵指控不是真的。

然而，这封电邮也同样受到外界的质疑。联合国和美国政府先后呼吁中方提供彭帅安好的证据。联合国人权高级专员办事处发言人特罗塞尔（Liz Throssell）周五在日内瓦表示，重要的是，要有关于彭帅的下落和福祉的证据，"我们敦促中方对她的性侵犯指控进行完全透明的调查"。

同一天，白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在例行记者会上表示，美国方面对有关彭帅的报道深表关切，"我们与其他方面一起，呼吁中国当局提供独立的、可核实的证据，证明她的下落和她的安全。"

Weibo Screenshot | MeToo-Debatte: Sexskandal des Politbüro-Mitglieds Zhang Gaoli,

已被删掉的彭帅博文截图

WTA态度坚决

"彭帅电邮"的收件人、持续为彭帅发声的国际女子网球协会（WTA）主席西蒙 (Steve Simon)周四当天回应："中国官媒发布的关于彭帅的声明，只让我对她的安全和下落感到担忧。"

西蒙周五又发出警告，如果北京对彭帅消失事件不做出澄清，国际女子网球协会将取消在中国的所有赛事。"我们完全准备好终止我们的活动，并承担一切因此带来的后果"，他在接受CNN采访时说，彭帅的指控"比商业利益更重要"，"女性必须得到尊重，不能被噤声。"据估计，如果真的撤出中国，WTA可能将会损失数亿美元。

针对西蒙的警告，胡锡进也发表英文推文回应："也许你这样做是出于好意。但你应当懂得中国，包括懂得你所不喜欢的体制是如何促进了14亿中国人民的实际权利的。当你表达对中国的任何关切时，不要使用胁迫式的语气。"

抵制北京冬奥呼声渐长

不仅中国面临越来越多的国际压力，至今不愿直接表态的国际奥委会（IOC）也受到质疑。彭帅曾经参加过三次奥运赛事。

据路透社周六报道，国际奥林匹克委员会资深委员庞德（Dick Pound）透露，彭帅的安危和下落引发全球公愤，这种情况可能会迫使国际奥会就中国的人权纪录跟北京对质。尽管这波怒气不太可能阻止北京明年2月举办冬奥会，但庞德并未完全排除这种可能性。

这名国际奥会委员年资最长的委员告诉路透社："如果不尽快以明智方式解决，可能就会一发不可收拾。"他补充道，这可能迫使国际奥会采取更强硬的立场。

倾向沉默的国际奥委会周五透过一份声明解释："经验表明，安静的外交为此类问题找到解决方案提供了最好的机会。这也是国际奥委会在现阶段不会进一步置评的原因。"

在彭帅事件发生之前，已有不少人权组织以及西方政界人物呼吁，至少在政治层面上抵制北京2022年冬奥会，以抗议中国的恶劣人权状况。继美国本周证实正在考虑外交抵制北京冬奥会后，又有报道指出，英国也正考虑采取外交抵制措施。

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