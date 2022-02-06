彭帅证实与国际奥会主席见面 称「从未消失过」

(德国之声中文网) 国际奥委会周一 (2月7日) 发布声明，表示国际奥委会主席巴赫 (Thomas Bach) 于周六 (2月5日) 与中国网球名将彭帅共进晚餐，同样参与该晚会面的还包含国际奥委会的前运动员委员会主席考文垂 (Kristy Coventry)。

国际奥会7日向媒体表示，国际奥会无权去判断彭帅是否在受到胁迫的情况下发言，而国际奥会也无权去决定是否针对彭帅做出的性侵指控展开调查。

此外，国际奥会也强调，他们尽所能的去确保彭帅是快乐的。巴赫表示：「这是彭帅的人生丶也是她的故事，所以这也是为何对外联系与否都取决於彭帅。我们尊重她作为一个运动员和一个人。」

国际奥会表示彭帅将出席多场北京冬奥相关的活动，并计划在疫情缓和后，到欧洲旅游，并参访国际奥会位于瑞士的总部。

巴赫在北京冬奥开始前表示，如果彭帅想要对性侵害的事件展开调查，国际奥委会将支持对她的指控进行调查。巴赫也称将在北京与彭帅见面，并强调这次会面是为了「更完整了解彭帅的身体健康和精神状态」。

彭帅自去年11月因微博帖子截图显示指控中国前副总理张高丽性侵她而受到国际社会高度关注，而她在周一 (2月7日) 法国「团队报」（L'Equipe）刊出的专访中表示，上周末她亲自与巴赫会面，并强调：「我们周六一起吃了晚饭，我们进行了很好的讨论和交流。」

彭帅还在访问中透露自己将从国际网坛退休。她告诉「团队报」：「他问我是否考虑再次参加比赛，我的项目是什么，以及我打算做什么等等。」整个采访是在北京冬奥的泡泡中进行的，而彭帅也在中国奥委会官员的陪同下接受采访。

对於国际奥会在彭帅事件中扮演的角色，旅美的中国人权律师滕彪告诉德国之声，国际奥委会一直帮助中国政府进行宣传，称彭帅是自由与安全的。他说：「这些都是中国政府想让西方相信的一种说法。很显然，任何人若对中国的法律跟政治有最起码的了解，就知道这些都是国际奥会在帮助中国政府掩盖侵犯人权的事实。国际奥会把自身利益摆在运动员的基本人权之上，这是非常可耻的角色。」

彭帅: 我从未作出性侵指控

除了证实与巴赫见面并宣布从国际网坛退休外，彭帅也在与法媒的访问中再次强调，她从未作出性侵指控。她说：「我从未说过有人以任何方式性侵我。」此前，彭帅曾在去年12月接受新加坡联合早报访问的一段视频中，做出类似的回应。

彭帅还说，是她本人删除了含有性侵指控的微博帖子。但当「团队报」问她为何要删除帖子时，彭帅说：「因为我想这麽做。我不希望这个帖子的含义再被扭曲。我也不希望媒体围绕该帖子进行任何进一步的炒作。」

而当被记者问到她之前消失於公众视野时，彭帅则重申她「从未消失过」。她说：「包含我的朋友或国际奥委会人员在内的许多人给我发信息，但我根本不可能回答这么多信息。」

对於彭帅第二度否认自己做出性侵指控，滕彪认为，彭帅的情况，与过去不少维权律师或外国公民所进行的强迫电视认罪类似。他说：「他们在很大的压力之下，被迫去说当局让他们说的话。彭帅肯定也是这样的情况。她在去年发出微博帖子後，就一直处在被禁言的状况。」

滕彪强调，彭帅过去几个月来的公开露面，大都是在有其他人陪同的情况下，由中国官媒发布，所以大部分的行程很有可能是由官方安排的。他说：「彭帅的情况属於『强迫失踪过程中的强迫露面』。彭帅就是属於这样的情况。无论她是与谁一同露面，说什麽样的话，都是被安排的。

彭帅：寄给WTA的邮件是本人写的

尽管彭帅在消失三周后露面，并参与了一些公开活动，但外界对她的安危仍感到担忧。在她去年12月否认曾指控任何人性侵她後，国际女子网球协会（WTA）表示仍然不相信她安全无虞。在那之後不久，WTA宣布暂停所有在中国的赛事，称该组织没办法在彭帅无法自由与外界沟通的情况下，要求女子网球选手到中国比赛。

但彭帅对於WTA多次公开质疑她的安危也做出回应，表示她不明白自己为何需要心理援助。她说：「我不知道我应该如何去弄清楚这些讯息。但如果WTA的心理学家联系不上我，认为我已经消失了，我认为这有点夸张。所以在看完这份声明后，我亲自给WTA主席西蒙 (Steve Simon) 做了回复。」

彭帅接着说：「我发了好几封邮件，这些邮件都是我自己写的。这是我的个人声明。当天晚上，我还通过微信发给了球员部的同事，以便亲自确认是我本人从邮箱发出那些信息的。」

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